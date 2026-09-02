Strachan, de 69 anos, que passou quatro anos como técnico do Celtic logo após o fim da primeira passagem de O’Neill, disse à GOAL, em entrevista em associação com Grosvenor Sport, ao ser questionado se o futebol não é o que esse sempre jovem colega de profissão faz, mas sim quem ele é: “Ele teve aquela pausa, o que o ajudou um pouco, eu acho.

“Mas esse é ele. Acho que a vida não é a mesma sem futebol para o Martin. Acho que ele também gosta de pessoas do futebol, o Martin. Um pouco como eu, mas eu tenho outras coisas que posso fazer na vida e nas quais pensar.

“Às vezes vejo o Martin depois do jogo e penso: ‘ah, ainda bem que não estou mais fazendo isso’. Mas ele tem amor pelo jogo, ele também tem amor pelas pessoas. Ele gosta de ter pessoas ao redor dele. Acho que o futebol lhe dá muitas coisas, o mantém em atividade.

“E ele tem essa aura no Celtic. Não me importo quem você seja, quando você passa a saber quem ele é, você absorve isso. Porque acho que, quando ele chegou lá, alguns dos caras de fora não entenderam de imediato quem ele era. E também não entenderam muito bem o humor dele no começo, enquanto metade do vestiário estava rolando de rir, porque era inteligente e, ao mesmo tempo, passava uma mensagem. Então acho que eles foram pesquisar e perceberam: ‘bom, estou lidando com uma espécie de lenda aqui’.

“Então eu admiro o que ele faz, realmente admiro o que ele faz. Mas ficar em pé na área técnica enquanto as pessoas estão gritando e berrando, não, eu prefiro assistir pela TV e seguir em frente, que foi o que eu fiz.

“Quando eles estavam jogando contra o LASK [nos playoffs da Champions League], quando o Celtic fez 4 a 0, fui ver um filme com a Sra. Strachan. Pensei: ‘pronto, acabou’. E voltei para o jogo no fim do filme, e lá estavam Martin e Shaun [Maloney], e pensei: ‘ah não, não, não, não’. Eu não faria isso, não existe dinheiro no mundo suficiente para eu fazer isso.

“Então, parabéns, Martin, pelo seu amor ao jogo. Ele torna o futebol um lugar melhor quando está por perto, fica mais interessante.”