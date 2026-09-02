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'Não há dinheiro suficiente no mundo' - Ex-técnico do Celtic, Gordon Strachan se rende a Martin O’Neill enquanto a 'lenda' de Parkhead se aproxima do 75º aniversário
O'Neill retornou ao Parkhead como técnico interino
Essa marca será alcançada em março de 2027, antes do fim da atual temporada. Há uma opção nos termos de O’Neill para acionar uma extensão de 12 meses. Resta saber quais são os planos dele para o futuro.
Tendo passado mais de seis anos longe da área técnica, o vencedor da Copa dos Campeões da Europa O’Neill atendeu a um chamado de socorro vindo de Glasgow em outubro de 2025. Ele comandou a equipe em oito jogos como treinador interino do Celtic.
Ele voltou ao comando, após a passagem malfadada de 33 dias de Wilfried Nancy em ‘Paradise’, no início de janeiro. O’Neill, que passou cinco anos à frente do Celtic entre 2000 e 2005, levou o Celtic ao quarto título nesse período, além de também conquistar a Copa da Escócia.
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Carreira no futebol já dura mais de 50 anos
Sua recompensa por esses esforços foi um contrato permanente, com os rumores de que um novo homem assumiria o comando sendo rapidamente abafados. Ele continua sendo uma presença vibrante à beira do campo, depois de ficar conhecido por sua abordagem apaixonada ao longo dos anos, e não dá sinais de desacelerar.
O’Neill continua a abraçar os muitos desafios que um técnico da Old Firm enfrenta, já que trabalha sob os mais fortes holofotes, e aparentemente não tem intenção de romper os laços profissionais com o futebol que já duram bem mais de 50 anos, desde que sua carreira como jogador ganhou vida no Nottingham Forest.
Ex-técnico do Celtic, Strachan não inveja O'Neill
Strachan, de 69 anos, que passou quatro anos como técnico do Celtic logo após o fim da primeira passagem de O’Neill, disse à GOAL, em entrevista em associação com Grosvenor Sport, ao ser questionado se o futebol não é o que esse sempre jovem colega de profissão faz, mas sim quem ele é: “Ele teve aquela pausa, o que o ajudou um pouco, eu acho.
“Mas esse é ele. Acho que a vida não é a mesma sem futebol para o Martin. Acho que ele também gosta de pessoas do futebol, o Martin. Um pouco como eu, mas eu tenho outras coisas que posso fazer na vida e nas quais pensar.
“Às vezes vejo o Martin depois do jogo e penso: ‘ah, ainda bem que não estou mais fazendo isso’. Mas ele tem amor pelo jogo, ele também tem amor pelas pessoas. Ele gosta de ter pessoas ao redor dele. Acho que o futebol lhe dá muitas coisas, o mantém em atividade.
“E ele tem essa aura no Celtic. Não me importo quem você seja, quando você passa a saber quem ele é, você absorve isso. Porque acho que, quando ele chegou lá, alguns dos caras de fora não entenderam de imediato quem ele era. E também não entenderam muito bem o humor dele no começo, enquanto metade do vestiário estava rolando de rir, porque era inteligente e, ao mesmo tempo, passava uma mensagem. Então acho que eles foram pesquisar e perceberam: ‘bom, estou lidando com uma espécie de lenda aqui’.
“Então eu admiro o que ele faz, realmente admiro o que ele faz. Mas ficar em pé na área técnica enquanto as pessoas estão gritando e berrando, não, eu prefiro assistir pela TV e seguir em frente, que foi o que eu fiz.
“Quando eles estavam jogando contra o LASK [nos playoffs da Champions League], quando o Celtic fez 4 a 0, fui ver um filme com a Sra. Strachan. Pensei: ‘pronto, acabou’. E voltei para o jogo no fim do filme, e lá estavam Martin e Shaun [Maloney], e pensei: ‘ah não, não, não, não’. Eu não faria isso, não existe dinheiro no mundo suficiente para eu fazer isso.
“Então, parabéns, Martin, pelo seu amor ao jogo. Ele torna o futebol um lugar melhor quando está por perto, fica mais interessante.”
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Jogos do Celtic em 2026-27: partida em casa contra o Aberdeen
Em meio ao seu notável colapso na Liga dos Campeões, o Celtic somou o máximo de pontos nas três primeiras partidas da Premiership Escocesa de 2026-27, o que lhe permite ocupar a liderança da tabela. A equipe volta a campo na quarta-feira, quando receberá o Aberdeen.
O’Neill estará no banco para esse confronto, com Strachan acompanhando de longe, e acreditará que é capaz de fazer mais acréscimos ao seu brilhante currículo antes que qualquer pensamento seja dado a treinar rumo aos 76 anos e além.
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