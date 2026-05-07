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"Não há chance" de Harry Kane voltar à Premier League, apesar da eliminação 'devastadora' da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, afirma ex-jogador da Premier League
Agbonlahor descarta o retorno de Kane à Premier League
Em entrevista ao programa “talkSPORT Breakfast”, Agbonlahor foi categórico ao afirmar que o futuro de Kane está fora da Inglaterra. Quando questionado se um retorno à Premier League poderia estar nos planos, ele perguntou: “Por quê? Veja o que ele está fazendo no Bayern de Munique; não há a menor chance de ele voltar para a Premier League agora. Ele pode não se aposentar na Alemanha; talvez vá para a Arábia Saudita ou para os Estados Unidos. Mas, no momento, ele está curtindo o futebol, e os torcedores o adoram. Por que ele iria embora?”
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As esperanças de conquistar a Bola de Ouro estão por um fio
A eliminação nas semifinais não se limita a privar Kane de um troféu; ela abala significativamente suas esperanças de glória individual. Tendo marcado a impressionante marca de 55 gols em todas as competições nesta temporada, o ex-jogador do Tottenham era um dos favoritos ao Ballon d'Or, mas a derrota do Bayern para o PSG passou a vantagem para rivais como Ousmane Dembélé, vencedor de 2025, e Declan Rice.
Agbonlahor acredita que os prêmios individuais estarão na mente de Kane. “Acho que ele vai [pensar em perder a chance de ganhar a Bola de Ouro]; ele é esse tipo de jogador”, afirmou. “A temporada que ele teve... Olhei para o rosto dele depois do jogo e dava para perceber que ele estava arrasado por não ter chegado à final, mas também que essa parte estará em sua mente. Se ele tivesse vencido a Liga dos Campeões, com a temporada que teve, a quantidade de gols que marcou, indo para a Copa do Mundo e se saindo bem, teria sido dele.”
Oportunidade da Inglaterra na Copa do Mundo
Embora o sonho da Liga dos Campeões tenha chegado ao fim mais um ano, a próxima Copa do Mundo oferece uma última chance de conquistar a Bola de Ouro. Tanto Agbonlahor quanto o especialista em futebol alemão Raphael Honigstein concordam que as esperanças de Kane em relação ao prêmio dependem agora inteiramente de seu desempenho com a seleção inglesa de Thomas Tuchel neste verão.
Honigstein acrescentou na talkSPORT: “A Bola de Ouro vai escapar dele, a menos que ele vença com a Inglaterra. Mas não tenho certeza se ele é o tipo de atacante que pensa nisso; há tantos atacantes egoístas por aí. Ele não é esse tipo de cara; ele queria ganhar o troféu pelo Bayern e por si mesmo, e acho que é por isso que ficou desapontado.”
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Comprometido com o projeto do Bayern
Desmentindo qualquer especulação sobre uma possível saída de Kane do Bayern, Honigstein concluiu: “Seu futuro imediato está ligado ao Bayern. Na próxima temporada e nas que se seguirão, se o Bayern conseguir renovar seu contrato, ele estará lá.”
Desde que chegou ao Bayern em 2023, Kane acumulou incríveis 140 gols e 33 assistências em 144 partidas em todas as competições, reforçando seu status como um dos finalizadores mais precisos do futebol. Sua passagem pela Baviera já rendeu dois títulos da Bundesliga e uma conquista da DFL-Supercup, com mais troféus ainda ao seu alcance. Ele terá a chance de adicionar a DFB-Pokal à sua coleção no dia 23 de maio, quando o Bayern enfrentar o Stuttgart na final.