"Não há chance" de Harry Kane voltar à Premier League, apesar da eliminação 'devastadora' da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, afirma ex-jogador da Premier League

A eliminação nas semifinais não se limita a privar Kane de um troféu; ela abala significativamente suas esperanças de glória individual. Tendo marcado a impressionante marca de 55 gols em todas as competições nesta temporada, o ex-jogador do Tottenham era um dos favoritos ao Ballon d'Or, mas a derrota do Bayern para o PSG passou a vantagem para rivais como Ousmane Dembélé, vencedor de 2025, e Declan Rice.

Agbonlahor acredita que os prêmios individuais estarão na mente de Kane. “Acho que ele vai [pensar em perder a chance de ganhar a Bola de Ouro]; ele é esse tipo de jogador”, afirmou. “A temporada que ele teve... Olhei para o rosto dele depois do jogo e dava para perceber que ele estava arrasado por não ter chegado à final, mas também que essa parte estará em sua mente. Se ele tivesse vencido a Liga dos Campeões, com a temporada que teve, a quantidade de gols que marcou, indo para a Copa do Mundo e se saindo bem, teria sido dele.”