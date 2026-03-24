"Não gosto disso!" – O agente de Benjamin Sesko desabafa sobre o rótulo de "super-reserva" atribuído ao atacante do Manchester United

Em entrevista à Arena Sport, Basanovic, agente de Sesko, não hesitou em refutar a ideia de que seu cliente seja apenas um jogador de impacto. Ele argumentou que as estatísticas oferecem uma visão muito mais ampla das contribuições do atacante do que a mídia sugere.

“Se você me perguntar sobre esse apelido [Super-reserva], eu não gosto dele”, disse Basanovic. “Gosto muito mais de ‘superatacante’. Acho que Benjamin é um superatacante. Ele foi titular em 13 jogos este ano e saiu do banco em 13 jogos. Ele marcou metade dos seus gols quando foi titular e metade quando saiu do banco. Podemos ver que ele é um atacante completo e Benjamin é alguém que merece o nome de ‘superatacante!’”