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"Não gosto disso!" – O agente de Benjamin Sesko desabafa sobre o rótulo de "super-reserva" atribuído ao atacante do Manchester United
Frustração com o papel de reserva
As expectativas eram altíssimas quando Sesko chegou a Old Trafford, e o jogador de 22 anos realmente encontrou seu lugar em 2026. Sob a orientação de Michael Carrick, o atacante tornou-se uma força letal, marcando sete gols na Premier League desde o início do ano. No entanto, sua tendência de mudar o rumo dos jogos saindo do banco fez com que o apelido de “super-reserva” se consolidasse entre os especialistas. Embora o apelido sugira uma utilidade tática específica, sua equipe vê isso como uma limitação para um jogador que acredita ter conquistado uma vaga permanente no time titular.
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A réplica do “superatacante”
Em entrevista à Arena Sport, Basanovic, agente de Sesko, não hesitou em refutar a ideia de que seu cliente seja apenas um jogador de impacto. Ele argumentou que as estatísticas oferecem uma visão muito mais ampla das contribuições do atacante do que a mídia sugere.
“Se você me perguntar sobre esse apelido [Super-reserva], eu não gosto dele”, disse Basanovic. “Gosto muito mais de ‘superatacante’. Acho que Benjamin é um superatacante. Ele foi titular em 13 jogos este ano e saiu do banco em 13 jogos. Ele marcou metade dos seus gols quando foi titular e metade quando saiu do banco. Podemos ver que ele é um atacante completo e Benjamin é alguém que merece o nome de ‘superatacante!’”
Gerenciamento da carga de trabalho
A decisão de utilizar Sesko como arma vindo do banco provavelmente decorre de considerações da ciência do esporte, e não de uma falta de confiança por parte de Carrick. O United tem sido cauteloso com os minutos de jogo do esloveno após recentes preocupações com sua condição física, garantindo que ele continue explosivo no ambiente de alta intensidade da Premier League. Essa estratégia protegeu o jovem da imensa pressão decorrente de seu valor de transferência, ao mesmo tempo em que manteve uma alta porcentagem de vitórias. Os resultados em campo sugerem que o United está cultivando com sucesso um ativo de longo prazo para a temporada 2026-27.
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E agora?
Os Red Devils ocupam atualmente a terceira posição na tabela da Premier League, com 55 pontos em 31 partidas, apenas um ponto à frente do Aston Villa, quarto colocado. Suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada continuam sólidas, mas a equipe precisa manter seu melhor desempenho nas últimas sete partidas da temporada. O próximo compromisso será contra o Leeds United, no Old Trafford, no dia 13 de abril.