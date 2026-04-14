"Não gosto disso" – Arjen Robben se pronuncia sobre as comparações com Michael Olise, enquanto o ícone do Bayern de Munique faz um alerta para que se tenha "cuidado"

Apesar de relutar em considerar Olise seu sucessor direto, Robben reconheceu que o jogador da seleção francesa está atuando em um nível de elite que beneficia toda a equipe. Desde que chegou ao clube com um contrato de cinco anos, Olise já conquistou um título da Bundesliga e a Supercopa da Alemanha, acumulando quase 90 participações em gols em apenas 97 partidas.

Ao abordar ainda mais as semelhanças em sua abordagem técnica e o desenvolvimento de Olise, Robben acrescentou: “É claro que temos certas coisas em comum. Mas, no fim das contas, ele é um jogador diferente de mim. Ele está simplesmente fazendo um trabalho fantástico. Estou muito feliz com isso e consigo realmente aproveitar.”