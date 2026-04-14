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"Não gosto disso" – Arjen Robben se pronuncia sobre as comparações com Michael Olise, enquanto o ícone do Bayern de Munique faz um alerta para que se tenha "cuidado"
Olise brilha sob os holofotes
Após uma série de atuações brilhantes na Bundesliga e na Liga dos Campeões, Olise tem sido cada vez mais comparado a Robben devido à sua tendência de cortar para dentro a partir da ala direita. O jogador de 24 anos teve uma segunda temporada notável na Baviera, acumulando 17 gols e 29 assistências em todas as competições. Tendo chegado do Crystal Palace em 2024, o ponta rapidamente se tornou uma peça fundamental do ataque, ajudando o clube a manter uma vantagem dominante de 12 pontos na liderança da tabela da Bundesliga e a chegar às fases finais tanto da DFB-Pokal quanto da Liga dos Campeões.
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Robben não gosta de rótulos de estilo
Robben, que continua sendo uma das figuras mais aclamadas da história do Bayern, conversou com a mídia oficial do clube para discutir a evolução do elenco atual. Em entrevista ao fcbayern.com sobre o desempenho recente de Olise e as inevitáveis comparações com seu próprio estilo de jogo, Robben disse: “Fiquei muito impressionado com ele. Essa é a minha posição, é claro. Ele foi muito bom – jogou de forma ativa e criativa e teve excelentes toques de bola. Certamente há alguns paralelos. Mas é preciso ter sempre cuidado com comparações. Não gosto muito de fazer isso porque cada jogador tem seu próprio estilo de jogo.”
Apreciando a evolução de uma estrela
Apesar de relutar em considerar Olise seu sucessor direto, Robben reconheceu que o jogador da seleção francesa está atuando em um nível de elite que beneficia toda a equipe. Desde que chegou ao clube com um contrato de cinco anos, Olise já conquistou um título da Bundesliga e a Supercopa da Alemanha, acumulando quase 90 participações em gols em apenas 97 partidas.
Ao abordar ainda mais as semelhanças em sua abordagem técnica e o desenvolvimento de Olise, Robben acrescentou: “É claro que temos certas coisas em comum. Mas, no fim das contas, ele é um jogador diferente de mim. Ele está simplesmente fazendo um trabalho fantástico. Estou muito feliz com isso e consigo realmente aproveitar.”
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Em busca da glória europeia e nacional
O Bayern chega à reta final da temporada como grande favorito à conquista do título da Bundesliga, faltando apenas cinco partidas para o fim. No entanto, o foco imediato da equipe volta-se agora para a competição continental, enquanto se prepara para a decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Olise desempenhou um papel fundamental na vitória do Bayern por 2 a 1 na partida de ida no Bernabéu, e uma repetição dessa atuação na Allianz Arena poderia garantir a classificação para as semifinais.