“Não gostei das palavras dele” - diretor do Napoli se pronuncia sobre o futuro de Kevin De Bruyne após críticas contundentes do meio-campista ao ex-técnico Antonio Conte

De Bruyne passou por uma primeira temporada difícil na Série A, em grande parte devido a um desentendimento sobre a filosofia de jogo com seu ex-técnico. Em entrevista franca ao jornal belga Het Nieuwsblad, o meia deixou claro que os dois tinham visões muito diferentes do futebol, admitindo: “Foi difícil para mim, é claro, porque Conte tem uma visão do futebol muito diferente da minha; não devemos ficar com rodeios sobre isso.” Ele também sentiu que nunca foi escalado em sua melhor posição sob o comando do italiano, o que limitou sua influência, apesar de ter descrito a temporada como uma em que deu tudo de si em campo.

O belga foi especialmente crítico em relação à organização defensiva do Napoli. “Jogamos de forma muito defensiva. Se você marca um gol por partida em um 5-4-1... Isso não é tão bom assim”, disse ele, destacando que o artilheiro da equipe marcou apenas 10 gols em toda a temporada. Quando questionado diretamente se estava aliviado com a saída de Conte, De Bruyne não se conteve: “Se estou feliz que o Conte esteja indo embora? Para mim, sim. No que me diz respeito, ele não precisava ficar.”



