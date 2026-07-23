Getty Images
Traduzido por
“Não gostei das palavras dele” - diretor do Napoli se pronuncia sobre o futuro de Kevin De Bruyne após críticas contundentes do meio-campista ao ex-técnico Antonio Conte
O desentendimento entre De Bruyne e Conte veio à tona
De Bruyne passou por uma primeira temporada difícil na Série A, em grande parte devido a um desentendimento sobre a filosofia de jogo com seu ex-técnico. Em entrevista franca ao jornal belga Het Nieuwsblad, o meia deixou claro que os dois tinham visões muito diferentes do futebol, admitindo: “Foi difícil para mim, é claro, porque Conte tem uma visão do futebol muito diferente da minha; não devemos ficar com rodeios sobre isso.” Ele também sentiu que nunca foi escalado em sua melhor posição sob o comando do italiano, o que limitou sua influência, apesar de ter descrito a temporada como uma em que deu tudo de si em campo.
O belga foi especialmente crítico em relação à organização defensiva do Napoli. “Jogamos de forma muito defensiva. Se você marca um gol por partida em um 5-4-1... Isso não é tão bom assim”, disse ele, destacando que o artilheiro da equipe marcou apenas 10 gols em toda a temporada. Quando questionado diretamente se estava aliviado com a saída de Conte, De Bruyne não se conteve: “Se estou feliz que o Conte esteja indo embora? Para mim, sim. No que me diz respeito, ele não precisava ficar.”
- Getty Images Sport
Manna responde e fala sobre o futuro de De Bruyne
O diretor do Napoli, Manna, foi questionado sobre essas declarações durante uma coletiva de imprensa e admitiu que o clube havia tomado nota, embora tenha se apressado em minimizar qualquer repercussão duradoura. “Não gostei de algumas das palavras dele, mas não há problema”, disse Manna em declarações destacadas pelo Football Italia, ressaltando que a situação de De Bruyne é clara, independentemente do que foi dito publicamente. Ele citou o contrato do meio-campista, que tem duração de dois anos com opção de renovação por mais um, como prova de que o assunto está efetivamente resolvido do ponto de vista do clube.
Manna foi além ao confirmar o lugar de De Bruyne no novo projeto sob o comando de Allegri, descartando sugestões de que o próprio jogador tenha qualquer influência sobre seu futuro. “Kevin não precisa decidir se fica ou se vai embora; ele faz parte do projeto e se colocará à disposição do técnico, assim como todos os outros jogadores”, disse ele. O diretor reconheceu que De Bruyne teve um desempenho abaixo do seu potencial na última temporada, mas insistiu que o clube ainda o considera um investimento importante, acrescentando que o belga ainda não conversou com Allegri e deve fazê-lo assim que os treinos de pré-temporada começarem.
Manna também fala sobre Lukaku e Anguissa
Manna também abordou a situação em torno de Romelu Lukaku, outro jogador cujo futuro no Napoli tem sido alvo de especulações após suas atuações pela Bélgica na Copa do Mundo. “Lukaku está de férias, depois de uma boa Copa do Mundo, então vamos ver quando ele voltar”, disse ele, sem dar qualquer indício de que uma conversa sobre o futuro do atacante fosse iminente.
Sobre André Frank Zambo Anguissa, Manna foi igualmente direto, descartando qualquer sugestão de que o meio-campista pudesse ser vendido neste verão. “Frank Anguissa tem contrato com o Napoli, então não vejo necessidade de negociar com ele. Ele não está à venda”, afirmou, fechando efetivamente a porta às especulações em torno dos dois jogadores e reforçando que, junto com De Bruyne, eles continuam fazendo parte dos planos do clube sob o comando de Allegri.
- Getty Images Sport
A era Allegri começa em meio a uma série de lesões
A transição de Conte para Allegri marca um novo capítulo, embora o clube já tenha sofrido um grande revés devido a uma lesão. O zagueiro Alessandro Buongiorno precisará ser operado devido a um problema no menisco e deve ficar afastado dos gramados por até três meses. Manna admitiu que a lesão foi uma “surpresa”, mas confirmou que Sam Beukema deve se juntar ao elenco ainda nesta pré-temporada, enquanto o clube avalia suas opções defensivas.
“Ele está motivado e vem de uma temporada em que, pela primeira vez, não conseguiu atingir seu objetivo”, disse Manna sobre o novo técnico. “Podemos chegar até o fim em todas as competições. Cada técnico tem um método de trabalho diferente; vamos esperar até que os jogadores da seleção nacional voltem aos treinos e, então, avaliar a situação.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.