Ao ser questionado sobre ter deixado Fernandez fora do elenco, Alonso enfatizou que a escolha foi feita estritamente pensando no melhor para a equipe. O técnico do Chelsea reconheceu a incerteza em torno dos próximos dias, mas respaldou seu clube para lidar com qualquer drama de última hora.

"Vamos ver. Queremos o melhor para a equipe e foi por isso que tomamos a decisão [de deixar Fernandez fora] contra o Luton e hoje", explicou Alonso aos repórteres. "Qualquer coisa que aconteça antes da noite de terça-feira, precisamos estar cientes do que vai se desenvolver. Não temos certeza, estamos nos preparando para todos os cenários."

Apesar do prazo se aproximar, o treinador espanhol segue confiante de que seu elenco estará pronto para a longa campanha pela frente. "Tenho certeza de que, aconteça o que acontecer a partir de quarta-feira, teremos um elenco bom o suficiente para competir em todos os jogos da Premier League", acrescentou.