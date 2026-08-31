Mark Pain
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'Não garanto nada' - Xabi Alonso dá grande atualização DUPLA sobre transferências enquanto Enzo Fernandez se aproxima de ida ao Manchester City por valor recorde no futebol britânico
Alonso deixa Fernandez de fora novamente para vitória sobre o Brighton
O Chelsea manteve seu início vitorioso na campanha da Premier League com uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton, mas os holofotes seguem firmemente voltados para sua movimentação no mercado de transferências. Alonso optou por deixar Fernandez fora da lista relacionada para a partida pela segunda vez consecutiva, após uma ausência semelhante contra o Luton, no meio da semana, pela Carabao Cup.
O meio-campista argentino teria acertado os termos com o Manchester City, enquanto o Chelsea estaria exigindo um pacote impressionante de £ 130 milhões, um recorde britânico, para liberar seu meio-campista estrela.
No entanto, qualquer transferência também dependeria de o Chelsea garantir um substituto adequado. O Chelsea espera novas chegadas e também teria acertado os termos com o meio-campista do Monaco, Lamine Camara, enquanto se prepara para a possível saída de Fernandez.
- Getty Images Sport
Alonso explica decisões tardias sobre transferências
Ao ser questionado sobre ter deixado Fernandez fora do elenco, Alonso enfatizou que a escolha foi feita estritamente pensando no melhor para a equipe. O técnico do Chelsea reconheceu a incerteza em torno dos próximos dias, mas respaldou seu clube para lidar com qualquer drama de última hora.
"Vamos ver. Queremos o melhor para a equipe e foi por isso que tomamos a decisão [de deixar Fernandez fora] contra o Luton e hoje", explicou Alonso aos repórteres. "Qualquer coisa que aconteça antes da noite de terça-feira, precisamos estar cientes do que vai se desenvolver. Não temos certeza, estamos nos preparando para todos os cenários."
Apesar do prazo se aproximar, o treinador espanhol segue confiante de que seu elenco estará pronto para a longa campanha pela frente. "Tenho certeza de que, aconteça o que acontecer a partir de quarta-feira, teremos um elenco bom o suficiente para competir em todos os jogos da Premier League", acrescentou.
Futuro de Neto segue incerto
Embora a saída de Fernandez pareça cada vez mais provável, Pedro Neto se encontra em uma situação igualmente delicada. Vários rivais de peso da Premier League estão monitorando o ponta português, que foi utilizado em uma função incomum de ala contra o Brighton.
Apesar da especulação, Neto teve uma atuação de destaque, balançando as redes e oferecendo ameaça constante. Ao ser questionado se o atacante permaneceria definitivamente no oeste de Londres, Alonso se recusou a fazer qualquer promessa concreta.
"Não, no futebol eu não garanto nada, ninguém", admitiu Alonso. "Mas fiquei muito feliz com o Pedro. Ele foi muito bem, jogou com muita energia. Ele vai ser muito importante para o time durante toda a temporada porque tem qualidades especiais diferentes.
"Ele é uma ameaça no um contra um, ataca muito bem os espaços, é forte, é competitivo. Fico feliz por ele ter marcado, ele esteve muito perto de fazer mais um. Estou muito feliz com o Pedro."
- Getty Images Sport
O último dia da janela de transferências se aproxima para o Chelsea
O Chelsea enfrenta as últimas horas frenéticas da janela de transferências enquanto lida com possíveis saídas por valores altos e chegadas de última hora. A conclusão de um acordo por Camara provavelmente acelerará a proposta de transferência de Fernandez para o Etihad Stadium. Quando o prazo de terça-feira se encerrar, Alonso voltará seu foco total para as competições nacionais, na esperança de que seu elenco recém-definido consiga manter os 100% de aproveitamento na liga.
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