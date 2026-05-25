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"Não fui perfeito" - Arne Slot admite não ter tomado "as decisões certas" no Liverpool ao descrever a péssima temporada em uma palavra
Slot reflete sobre uma série de erros
A temporada dos Reds terminou com um suspiro, em vez de um estrondo, já que o empate em 1 a 1 contra o Brentford destacou as inconsistências que marcaram sua defesa do título. Ao falar após o apito final, Slot foi surpreendentemente franco sobre suas próprias falhas ao longo do ano, reconhecendo que a transição após uma era anterior de sucesso foi repleta de dificuldades.
“Não é o que eu gostaria que tivéssemos conquistado nesta temporada antes de começarmos, mas, levando tudo em conta, o que aconteceu conosco nesta temporada, estou feliz por termos nos classificado para a Liga dos Campeões”, disse Slot.
“Nós, eu, não fomos perfeitos, mas eu teria respondido a essa pergunta exatamente da mesma forma no ano em que ganhamos o campeonato, porque, como técnico, você nunca pode ser perfeito; um jogador nunca pode ser perfeito. Mas todas as decisões que tomei ao longo de toda a temporada foram tomadas com um único objetivo: estar muito bem preparado.
"Nem toda decisão pode ser a certa, então seria tolice da minha parte sentar aqui e dizer que todas as decisões que tomei foram as certas. Mas, antes de tomá-las, sempre achei que eram as decisões certas a serem tomadas. Porém, muitas vezes nem precisei tomar decisões ou fazer escolhas."
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As repercussões do caso Salah e a tensão no vestiário
Um dos aspectos mais criticados da gestão de Slot foi a forma como lidou com Mohamed Salah. O craque egípcio ficou notavelmente no banco durante um desastroso período no inverno, em que a equipe sofreu nove derrotas em 12 partidas. Isso levou a uma briga pública entre o jogador e o técnico, resultando em uma suspensão de uma partida para o atacante e, por fim, acelerando sua saída do clube.
Apesar do atrito, o lendário ponta garantiu que saísse em alta, estabelecendo um novo marco no clube. Em sua última partida, Salah chegou a 93 assistências na Premier League pelo Liverpool, ultrapassando Steven Gerrard para se tornar o maior assistente de todos os tempos do clube na competição. Foi um raro momento de comemoração em uma temporada marcada principalmente por atritos internos e falta de ritmo em campo.
Uma palavra para descrever a temporada
Quando questionado sobre como resumiria as dificuldades enfrentadas por seu time nos últimos dez meses, Slot não hesitou em apontar para a sala de tratamento. Os Reds foram dizimados por problemas físicos, perdendo jogadores-chave por longos períodos da temporada e nunca conseguindo escalar um time titular estável. O peso emocional da temporada também foi agravado pela trágica morte de Diogo Jota em um acidente de carro no verão passado.
“Se você me pedisse uma palavra para descrever esta temporada, eu a descreveria com a palavra ‘lesão’”, acrescentou Slot. As estatísticas confirmam sua afirmação, com o goleiro Alisson Becker perdendo 20 jogos e Alexander Isak, a contratação mais cara da história do clube, sendo titular em apenas oito partidas do campeonato. Outros jogadores essenciais do elenco, incluindo Conor Bradley e Wataru Endo, também ficaram fora dos gramados por longos períodos, deixando Slot com uma dor de cabeça na hora de escalar o time que durou de agosto a maio.
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Olhando para uma nova era
A relutância de Slot em dar oportunidade a jovens como Rio Ngumoha até as últimas etapas da temporada tem suscitado críticas de parte da torcida, que considera que a transição poderia ter começado mais cedo. No entanto, o técnico mantém a convicção de que as decisões foram tomadas com a melhor das intenções para garantir a estabilidade do clube durante um período caótico.
À medida que a poeira assenta após o quinto lugar, o foco volta-se para o mercado de transferências e para a esperança de que uma situação financeira saudável conduza a melhores resultados. Para Slot, o verão oferece uma chance de se reajustar após uma temporada em que ele admitiu ter aprendido algumas lições duras sobre as pressões da Premier League. A saída do maior criador de jogadas do clube marca o fim de uma era, mas o técnico holandês deve agora provar que é capaz de tomar as “decisões certas” para levar o clube de volta ao topo.