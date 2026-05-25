"Não fui perfeito" - Arne Slot admite não ter tomado "as decisões certas" no Liverpool ao descrever a péssima temporada em uma palavra

A temporada dos Reds terminou com um suspiro, em vez de um estrondo, já que o empate em 1 a 1 contra o Brentford destacou as inconsistências que marcaram sua defesa do título. Ao falar após o apito final, Slot foi surpreendentemente franco sobre suas próprias falhas ao longo do ano, reconhecendo que a transição após uma era anterior de sucesso foi repleta de dificuldades.

“Não é o que eu gostaria que tivéssemos conquistado nesta temporada antes de começarmos, mas, levando tudo em conta, o que aconteceu conosco nesta temporada, estou feliz por termos nos classificado para a Liga dos Campeões”, disse Slot.

“Nós, eu, não fomos perfeitos, mas eu teria respondido a essa pergunta exatamente da mesma forma no ano em que ganhamos o campeonato, porque, como técnico, você nunca pode ser perfeito; um jogador nunca pode ser perfeito. Mas todas as decisões que tomei ao longo de toda a temporada foram tomadas com um único objetivo: estar muito bem preparado.

"Nem toda decisão pode ser a certa, então seria tolice da minha parte sentar aqui e dizer que todas as decisões que tomei foram as certas. Mas, antes de tomá-las, sempre achei que eram as decisões certas a serem tomadas. Porém, muitas vezes nem precisei tomar decisões ou fazer escolhas."



