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David Beckham Matthew McConaughey Inter Miami AustinGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Não fui eu quem criou o futebol nos EUA, mas dei um grande impulso a ele” – David Beckham revela mensagem do ator de Hollywood Matthew McConaughey antes do confronto histórico do Inter Miami

Inter Miami CF
D. Beckham
L. Messi
Inter Miami CF x Austin FC
Austin FC
Major League Soccer

David Beckham recebeu elogios da nata de Hollywood por seu impacto transformador na Major League Soccer após a inauguração histórica do novo estádio do Inter Miami, avaliado em US$ 1 bilhão. A lenda do Manchester United assistiu ao primeiro jogo de sua equipe dentro dos limites da cidade de Miami no sábado, um momento marcante que contou com uma mensagem especial de Matthew McConaughey, coproprietário do Austin FC.

  • A homenagem de McConaughey ao “Sr. Beckham”

    Antes do empate em 2 a 2 entre o Inter Miami e o Austin FC no novíssimo Nu Stadium, o vencedor do Oscar McConaughey escreveu uma carta aberta ao ex-capitão da Inglaterra.

    Na carta, intitulada “Sr. Beckham, jovem”, McConaughey escreveu: “Como o Austin visita Miami hoje para uma festinha no seu novo campo, quero primeiro expressar um sincero ‘obrigado’ — você não criou o futebol aqui nos EUA, mas com certeza deu um grande impulso a ele. Quando você chegou ao Galaxy, deu à MLS uma nova legitimidade, transformou os jogos em eventos e, essencialmente, mudou a MLS de um campo de provas para um destino de primeira linha — OBRIGADO.

    "Agora, você está em Miami, em uma missão semelhante, só que em uma posição diferente — tiro o chapéu para isso. Escrevo hoje porque meu clube, o Austin FC, e um ônibus cheio de torcedores de verde e preto estão chegando ao seu mar de rosa e querem atrapalhar sua festa de inauguração, então vou precisar que você e seu amigo Leo abram espaço para nós neste fim de semana.

    "E com os olhos do mundo voltados para nós à medida que o verão se aproxima, nós aqui na capital do Texas estamos ansiosos para dar uma passada por aí e continuar a consolidar mais um marco do futebol americano para que o mundo testemunhe. Até breve, meu amigo."

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  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Um sonho realizado em Miami

    A inauguração do Nu Stadium marca o fim de uma longa jornada para Beckham, que passou anos superando obstáculos políticos e logísticos para construir uma sede permanente para sua franquia. Após passar mais de seis anos em Fort Lauderdale, o clube finalmente disputou sua primeira partida dentro dos limites da cidade de Miami. O novo estádio de US$ 350 milhões é a joia da coroa do amplo projeto Miami Freedom Park, um empreendimento gigantesco com custo total estimado em aproximadamente US$ 1 bilhão. Refletindo sobre esse marco histórico, Beckham dirigiu-se comovido à torcida ao lado dos co-proprietários Jorge e José Mas.

    “Quando vim para os Estados Unidos e para a MLS há 20 anos, meu sonho era ganhar campeonatos, ajudar a elevar o futebol que tanto amo e construir meu próprio time”, disse Beckham, segundo a ESPN. “Há treze anos, anunciei que Miami era minha escolha. Não tínhamos nome. Não tínhamos torcedores. Não tínhamos estádio. Hoje, estou em nossa nova casa. Somos campeões da MLS. Temos o melhor jogador da história do futebol jogando em Miami. Sonhos realmente podem se tornar realidade.”

  • Messi e Suárez brilham no grande palco

    De forma bem apropriada, Messi marcou o primeiro gol da história do Miami no novo estádio, dando brilho a uma partida que acabou terminando em empate por 2 a 2. A influência do maestro argentino continua sendo o principal fator por trás da valorização vertiginosa do clube, estimada em US$ 1,35 bilhão. O estádio conta até com uma arquibancada dedicada, a “Leo Messi Stand”, no lado leste, como uma homenagem permanente ao seu impacto.

    Depois que o gol de Messi anulou a abertura do placar de Guilherme Biro, Austin recuperou a liderança com Jayden Nelson. No entanto, Luis Suárez garantiu que a festa de estreia não terminasse em derrota, marcando o gol de empate a nove minutos do fim para garantir o empate em 2 a 2 para os atuais campeões da MLS Cup.

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    O futuro do Freedom Park

    O novo estádio com capacidade para 26.700 pessoas é apenas o começo do império de Beckham na Flórida. O complexo Freedom Park, que o circunda, contará com um enorme centro comercial, um hotel de 750 quartos e mais de 20 hectares de parques públicos e campos comunitários. 

    O Inter Miami volta à ação na MLS em casa contra o New York Red Bulls no sábado.

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