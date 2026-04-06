“Não fui eu quem criou o futebol nos EUA, mas dei um grande impulso a ele” – David Beckham revela mensagem do ator de Hollywood Matthew McConaughey antes do confronto histórico do Inter Miami

Antes do empate em 2 a 2 entre o Inter Miami e o Austin FC no novíssimo Nu Stadium, o vencedor do Oscar McConaughey escreveu uma carta aberta ao ex-capitão da Inglaterra.

Na carta, intitulada “Sr. Beckham, jovem”, McConaughey escreveu: “Como o Austin visita Miami hoje para uma festinha no seu novo campo, quero primeiro expressar um sincero ‘obrigado’ — você não criou o futebol aqui nos EUA, mas com certeza deu um grande impulso a ele. Quando você chegou ao Galaxy, deu à MLS uma nova legitimidade, transformou os jogos em eventos e, essencialmente, mudou a MLS de um campo de provas para um destino de primeira linha — OBRIGADO.

"Agora, você está em Miami, em uma missão semelhante, só que em uma posição diferente — tiro o chapéu para isso. Escrevo hoje porque meu clube, o Austin FC, e um ônibus cheio de torcedores de verde e preto estão chegando ao seu mar de rosa e querem atrapalhar sua festa de inauguração, então vou precisar que você e seu amigo Leo abram espaço para nós neste fim de semana.

"E com os olhos do mundo voltados para nós à medida que o verão se aproxima, nós aqui na capital do Texas estamos ansiosos para dar uma passada por aí e continuar a consolidar mais um marco do futebol americano para que o mundo testemunhe. Até breve, meu amigo."