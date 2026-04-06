Getty/GOAL
Traduzido por
“Não fui eu quem criou o futebol nos EUA, mas dei um grande impulso a ele” – David Beckham revela mensagem do ator de Hollywood Matthew McConaughey antes do confronto histórico do Inter Miami
A homenagem de McConaughey ao “Sr. Beckham”
Antes do empate em 2 a 2 entre o Inter Miami e o Austin FC no novíssimo Nu Stadium, o vencedor do Oscar McConaughey escreveu uma carta aberta ao ex-capitão da Inglaterra.
Na carta, intitulada “Sr. Beckham, jovem”, McConaughey escreveu: “Como o Austin visita Miami hoje para uma festinha no seu novo campo, quero primeiro expressar um sincero ‘obrigado’ — você não criou o futebol aqui nos EUA, mas com certeza deu um grande impulso a ele. Quando você chegou ao Galaxy, deu à MLS uma nova legitimidade, transformou os jogos em eventos e, essencialmente, mudou a MLS de um campo de provas para um destino de primeira linha — OBRIGADO.
"Agora, você está em Miami, em uma missão semelhante, só que em uma posição diferente — tiro o chapéu para isso. Escrevo hoje porque meu clube, o Austin FC, e um ônibus cheio de torcedores de verde e preto estão chegando ao seu mar de rosa e querem atrapalhar sua festa de inauguração, então vou precisar que você e seu amigo Leo abram espaço para nós neste fim de semana.
"E com os olhos do mundo voltados para nós à medida que o verão se aproxima, nós aqui na capital do Texas estamos ansiosos para dar uma passada por aí e continuar a consolidar mais um marco do futebol americano para que o mundo testemunhe. Até breve, meu amigo."
- Getty Images Sport
Um sonho realizado em Miami
A inauguração do Nu Stadium marca o fim de uma longa jornada para Beckham, que passou anos superando obstáculos políticos e logísticos para construir uma sede permanente para sua franquia. Após passar mais de seis anos em Fort Lauderdale, o clube finalmente disputou sua primeira partida dentro dos limites da cidade de Miami. O novo estádio de US$ 350 milhões é a joia da coroa do amplo projeto Miami Freedom Park, um empreendimento gigantesco com custo total estimado em aproximadamente US$ 1 bilhão. Refletindo sobre esse marco histórico, Beckham dirigiu-se comovido à torcida ao lado dos co-proprietários Jorge e José Mas.
“Quando vim para os Estados Unidos e para a MLS há 20 anos, meu sonho era ganhar campeonatos, ajudar a elevar o futebol que tanto amo e construir meu próprio time”, disse Beckham, segundo a ESPN. “Há treze anos, anunciei que Miami era minha escolha. Não tínhamos nome. Não tínhamos torcedores. Não tínhamos estádio. Hoje, estou em nossa nova casa. Somos campeões da MLS. Temos o melhor jogador da história do futebol jogando em Miami. Sonhos realmente podem se tornar realidade.”
Messi e Suárez brilham no grande palco
De forma bem apropriada, Messi marcou o primeiro gol da história do Miami no novo estádio, dando brilho a uma partida que acabou terminando em empate por 2 a 2. A influência do maestro argentino continua sendo o principal fator por trás da valorização vertiginosa do clube, estimada em US$ 1,35 bilhão. O estádio conta até com uma arquibancada dedicada, a “Leo Messi Stand”, no lado leste, como uma homenagem permanente ao seu impacto.
Depois que o gol de Messi anulou a abertura do placar de Guilherme Biro, Austin recuperou a liderança com Jayden Nelson. No entanto, Luis Suárez garantiu que a festa de estreia não terminasse em derrota, marcando o gol de empate a nove minutos do fim para garantir o empate em 2 a 2 para os atuais campeões da MLS Cup.
- Getty Images Sport
O futuro do Freedom Park
O novo estádio com capacidade para 26.700 pessoas é apenas o começo do império de Beckham na Flórida. O complexo Freedom Park, que o circunda, contará com um enorme centro comercial, um hotel de 750 quartos e mais de 20 hectares de parques públicos e campos comunitários.
O Inter Miami volta à ação na MLS em casa contra o New York Red Bulls no sábado.