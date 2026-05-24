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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Tim Ursinus

Traduzido por

Não foram apenas os três gols que marcou pelo FC Bayern! Uma jogada especial encantou Vincent Kompany e até mesmo o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, na partida histórica de Harry Kane

Copa da Alemanha
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart
H. Kane
S. Hoeness
V. Kompany
D. Undav
M. Olise

Após a atuação brilhante na final da Copa, Harry Kane está recebendo elogios de todos os lados. Não são apenas os jogadores do Bayern de Munique que estão ficando sem palavras para descrevê-lo. Isso também tem a ver com uma cena especial, além dos três gols que ele marcou.

"Acho que já estou vendo em dobro", dizia a inscrição acima da coreografia de tirar o fôlego na torcida de Stuttgart. Abaixo, podiam-se ver as figuras cult da Suábia, "Äffle" e "Pferdle", que, por terem tomado um ou outro coquetel a mais, estavam vendo em dobro. Do outro lado, estava a imagem da dupla com a Taça da DFB do ano passado. Mas a alusão de que o VfB iria defender o título não se concretizou com a derrota por 0 a 3 para o FC Bayern de Munique. Em vez disso, a torcida viu principalmente Harry Kane comemorar – e não apenas duas vezes, mas três vezes! 

  • Com seu hat-trick — o quarto em uma final de copa, depois de Uwe Seeler (Hamburger SV, 1963), Roland Wohlfarth (FC Bayern, 1986) e Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012) —, o inglês elevou sua contagem de gols nesta temporada para incríveis 61. Já antes da final da temporada estava claro que Kane alcançaria o melhor rendimento de sua carreira. Os 68 pontos marcados no total são, de longe, seu recorde pessoal. São doze participações em gols a mais do que em sua temporada de estreia no FC Bayern (2023/24). Ou até 22 a mais do que em sua melhor temporada pelo clube do coração, o Tottenham Hotspur (2017/18). Além disso, Kane se tornou o terceiro jogador a marcar em todas as rodadas de uma temporada de copa, incluindo a final, depois de Dieter Müller (1. FC Köln, 1976/77) e Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87). 

    “Essa foi definitivamente uma das melhores noites da minha carreira”, disse Kane após a partida. Ele revelou que estava “incrivelmente nervoso” antes do jogo. “Eu queria deixar o time orgulhoso, queria deixar os torcedores orgulhosos. E então marcar um hat-trick em uma final – é simplesmente um jogo muito especial e uma sensação muito especial. Estou extremamente orgulhoso disso. Foi uma temporada longa e difícil. Terminá-la assim é perfeito.” 

    A atuação de gala de Kane, no entanto, não se resumiu apenas ao seu hat-trick. Tanto Vincent Kompany quanto Sebastian Hoeneß impressionaram posteriormente com uma cena nos acréscimos, quando o jogo já estava decidido a favor do time de Munique. Parecia que os dois haviam combinado isso de antemão. No entanto, não houve apenas uma, como de costume, mas duas coletivas de imprensa separadas.

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    Além do hat-trick, Harry Kane impressiona em duas jogadas

    Quando questionado sobre novos superlativos para o jogador de 32 anos, Kompany respondeu: “O que mais fica na minha memória é aquela entrada na bandeira de escanteio. Essa dedicação total pela equipe. É difícil de explicar. Mas, no fim das contas, a gente sempre tem que se perguntar se ele marcou um gol hoje. Claro que foram três. Porque o jogo dele é tão completo”, disse Kompany, elogiando a pressão e o empenho de Kane na marcação. “Quando se trata do Harry, trata-se também de personalidade — e ele tem personalidade para esses grandes jogos e para esses momentos importantes.” 

    Hoeneß explicou sobre a mesma questão: “Não é só o fato de ele ter marcado três gols. Ele também bloqueou um jogador na sua própria área aos 96 minutos. Mas o placar já estava 3 a 0. O pacote completo é simplesmente de classe mundial, o melhor do mundo. Ele fez a diferença hoje. Controlar ele completamente é, na verdade, impossível. É difícil acreditar no que ele consegue fazer às vezes.” 

    O diretor esportivo Max Eberl também seguiu a mesma linha, mas citou outra jogada defensiva de Kane como exemplo. “É extraordinário o que Harry faz. Não só porque ele marca gols, mas também pela sua personalidade em campo. Todos nós vimos que, quando o placar estava 1 a 0, ele fez uma entrada no nosso lado esquerdo da defesa e impediu um cruzamento. Isso também mostra quem é Harry Kane.” Já não é segredo para ninguém que Kane é muito mais do que apenas um artilheiro para o campeão alemão. Ele aperfeiçoou ainda mais suas qualidades de armador sob o comando de Kompany, com o capitão da seleção inglesa sempre recuando bastante para o seu próprio campo. O fato de ele, além disso, não se esquivar do trabalho defensivo também não é novidade, se olharmos com mais atenção. 

    E, no entanto, Kane parece ainda não ter atingido seu máximo potencial. Uma saída, sobre a qual se especulou repetidamente nas últimas janelas de transferências devido às suas conhecidas cláusulas de rescisão, está, portanto, fora de questão para o Bayern. Eberl enfatizou mais uma vez que as conversas sobre uma prorrogação do contrato, que expira em 2027, estão na agenda. “Dissemos que conversaremos após a temporada e, na melhor das hipóteses, avançaremos antes da Copa do Mundo”, disse ele. No entanto, não há um cronograma preciso para as negociações.

  • Harry Kane: Declaração chocante de Uli Hoeneß – Deniz Undav brinca

    Nesse contexto, o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, foi ainda mais longe em entrevista à ARD. “Esta é a melhor contratação que já fizemos”, afirmou o presidente honorário. Dadas as inúmeras contratações de nível mundial no glorioso passado do clube de Munique, trata-se de uma verdadeira declaração e de um compromisso claro. Por isso, não é de se surpreender que uma venda nem sequer esteja em discussão. 

    “Claro que não. O FC Bayern é um clube comprador. Não é um clube vendedor”, disse Hoeneß, e também comentou o boato de que o FC Barcelona estaria de olho em Kane como possível sucessor de Robert Lewandowski (cujo contrato não será renovado). “Além disso, o Barcelona nem tem dinheiro. É assim que as coisas começam.” Kane, por sua vez, mostrou-se lisonjeado com o elogio especial de Hoeneß. “É claro que é bom ouvir algo assim. Muitos grandes jogadores já atuaram por este clube, por isso me sinto honrado. Foi um grande passo para mim e para minha família. Sinto-me parte da história do clube.” 

    Enquanto isso, na busca por superlativos, Eberl também se mostrou convencido de que Kane poderia coroar sua temporada com a Bola de Ouro. Mesmo sem o título da Liga dos Campeões, que tem tanto peso na classificação, ele teria “todo o direito de ser o vencedor”. Em Michael Olise, justamente um companheiro de equipe poderia disputar o prêmio com ele. O francês encerrou a temporada com incríveis 53 participações em gols. 

    Devido ao estilo de jogo um pouco mais espetacular, o jogador de 24 anos também leva vantagem sobre Deniz Undav. “Tenho que dizer que, nesse caso, eu até prefiro o Olise”, disse o atacante do VfB. Mas ambos mereceriam, acrescentou o jogador da seleção nacional, brincando com Kane, antes de também não conseguir mais parar de elogiar: “Às vezes, eu gostaria de ser tão livre assim. Não dá para deixar nem um metro de espaço para ele. Ele tem um finalização excelente, tanto com a direita quanto com a esquerda. Ele tem aquele faro especial e está sempre onde estão os gols. Os passes que ele dá para Olise ou Diaz também são excepcionais. (...) É aí que se vê o que é classe mundial.”

    O título da Copa do Mundo também deve ser decisivo para a entrega da Bola de Ouro. Tanto Kane, com a Inglaterra, quanto Olise, com a França, têm boas chances de conquistá-lo – desde que ambos mantenham o mesmo nível de desempenho que têm no Bayern de Munique e tornem a busca pelo superlativo ainda mais difícil.

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    Harry Kane: Dados de desempenho e estatísticas no Bayern de Munique

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