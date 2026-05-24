Não foram apenas os três gols que marcou pelo FC Bayern! Uma jogada especial encantou Vincent Kompany e até mesmo o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, na partida histórica de Harry Kane

Quando questionado sobre novos superlativos para o jogador de 32 anos, Kompany respondeu: “O que mais fica na minha memória é aquela entrada na bandeira de escanteio. Essa dedicação total pela equipe. É difícil de explicar. Mas, no fim das contas, a gente sempre tem que se perguntar se ele marcou um gol hoje. Claro que foram três. Porque o jogo dele é tão completo”, disse Kompany, elogiando a pressão e o empenho de Kane na marcação. “Quando se trata do Harry, trata-se também de personalidade — e ele tem personalidade para esses grandes jogos e para esses momentos importantes.”

Hoeneß explicou sobre a mesma questão: “Não é só o fato de ele ter marcado três gols. Ele também bloqueou um jogador na sua própria área aos 96 minutos. Mas o placar já estava 3 a 0. O pacote completo é simplesmente de classe mundial, o melhor do mundo. Ele fez a diferença hoje. Controlar ele completamente é, na verdade, impossível. É difícil acreditar no que ele consegue fazer às vezes.”

O diretor esportivo Max Eberl também seguiu a mesma linha, mas citou outra jogada defensiva de Kane como exemplo. “É extraordinário o que Harry faz. Não só porque ele marca gols, mas também pela sua personalidade em campo. Todos nós vimos que, quando o placar estava 1 a 0, ele fez uma entrada no nosso lado esquerdo da defesa e impediu um cruzamento. Isso também mostra quem é Harry Kane.” Já não é segredo para ninguém que Kane é muito mais do que apenas um artilheiro para o campeão alemão. Ele aperfeiçoou ainda mais suas qualidades de armador sob o comando de Kompany, com o capitão da seleção inglesa sempre recuando bastante para o seu próprio campo. O fato de ele, além disso, não se esquivar do trabalho defensivo também não é novidade, se olharmos com mais atenção.

E, no entanto, Kane parece ainda não ter atingido seu máximo potencial. Uma saída, sobre a qual se especulou repetidamente nas últimas janelas de transferências devido às suas conhecidas cláusulas de rescisão, está, portanto, fora de questão para o Bayern. Eberl enfatizou mais uma vez que as conversas sobre uma prorrogação do contrato, que expira em 2027, estão na agenda. “Dissemos que conversaremos após a temporada e, na melhor das hipóteses, avançaremos antes da Copa do Mundo”, disse ele. No entanto, não há um cronograma preciso para as negociações.