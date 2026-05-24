"Acho que já estou vendo em dobro", dizia a inscrição acima da coreografia de tirar o fôlego na torcida de Stuttgart. Abaixo, podiam-se ver as figuras cult da Suábia, "Äffle" e "Pferdle", que, por terem tomado um ou outro coquetel a mais, estavam vendo em dobro. Do outro lado, estava a imagem da dupla com a Taça da DFB do ano passado. Mas a alusão de que o VfB iria defender o título não se concretizou com a derrota por 0 a 3 para o FC Bayern de Munique. Em vez disso, a torcida viu principalmente Harry Kane comemorar – e não apenas duas vezes, mas três vezes!
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Não foram apenas os três gols que marcou pelo FC Bayern! Uma jogada especial encantou Vincent Kompany e até mesmo o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, na partida histórica de Harry Kane
Com seu hat-trick — o quarto em uma final de copa, depois de Uwe Seeler (Hamburger SV, 1963), Roland Wohlfarth (FC Bayern, 1986) e Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012) —, o inglês elevou sua contagem de gols nesta temporada para incríveis 61. Já antes da final da temporada estava claro que Kane alcançaria o melhor rendimento de sua carreira. Os 68 pontos marcados no total são, de longe, seu recorde pessoal. São doze participações em gols a mais do que em sua temporada de estreia no FC Bayern (2023/24). Ou até 22 a mais do que em sua melhor temporada pelo clube do coração, o Tottenham Hotspur (2017/18). Além disso, Kane se tornou o terceiro jogador a marcar em todas as rodadas de uma temporada de copa, incluindo a final, depois de Dieter Müller (1. FC Köln, 1976/77) e Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87).
“Essa foi definitivamente uma das melhores noites da minha carreira”, disse Kane após a partida. Ele revelou que estava “incrivelmente nervoso” antes do jogo. “Eu queria deixar o time orgulhoso, queria deixar os torcedores orgulhosos. E então marcar um hat-trick em uma final – é simplesmente um jogo muito especial e uma sensação muito especial. Estou extremamente orgulhoso disso. Foi uma temporada longa e difícil. Terminá-la assim é perfeito.”
A atuação de gala de Kane, no entanto, não se resumiu apenas ao seu hat-trick. Tanto Vincent Kompany quanto Sebastian Hoeneß impressionaram posteriormente com uma cena nos acréscimos, quando o jogo já estava decidido a favor do time de Munique. Parecia que os dois haviam combinado isso de antemão. No entanto, não houve apenas uma, como de costume, mas duas coletivas de imprensa separadas.
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Além do hat-trick, Harry Kane impressiona em duas jogadas
Quando questionado sobre novos superlativos para o jogador de 32 anos, Kompany respondeu: “O que mais fica na minha memória é aquela entrada na bandeira de escanteio. Essa dedicação total pela equipe. É difícil de explicar. Mas, no fim das contas, a gente sempre tem que se perguntar se ele marcou um gol hoje. Claro que foram três. Porque o jogo dele é tão completo”, disse Kompany, elogiando a pressão e o empenho de Kane na marcação. “Quando se trata do Harry, trata-se também de personalidade — e ele tem personalidade para esses grandes jogos e para esses momentos importantes.”
Hoeneß explicou sobre a mesma questão: “Não é só o fato de ele ter marcado três gols. Ele também bloqueou um jogador na sua própria área aos 96 minutos. Mas o placar já estava 3 a 0. O pacote completo é simplesmente de classe mundial, o melhor do mundo. Ele fez a diferença hoje. Controlar ele completamente é, na verdade, impossível. É difícil acreditar no que ele consegue fazer às vezes.”
O diretor esportivo Max Eberl também seguiu a mesma linha, mas citou outra jogada defensiva de Kane como exemplo. “É extraordinário o que Harry faz. Não só porque ele marca gols, mas também pela sua personalidade em campo. Todos nós vimos que, quando o placar estava 1 a 0, ele fez uma entrada no nosso lado esquerdo da defesa e impediu um cruzamento. Isso também mostra quem é Harry Kane.” Já não é segredo para ninguém que Kane é muito mais do que apenas um artilheiro para o campeão alemão. Ele aperfeiçoou ainda mais suas qualidades de armador sob o comando de Kompany, com o capitão da seleção inglesa sempre recuando bastante para o seu próprio campo. O fato de ele, além disso, não se esquivar do trabalho defensivo também não é novidade, se olharmos com mais atenção.
E, no entanto, Kane parece ainda não ter atingido seu máximo potencial. Uma saída, sobre a qual se especulou repetidamente nas últimas janelas de transferências devido às suas conhecidas cláusulas de rescisão, está, portanto, fora de questão para o Bayern. Eberl enfatizou mais uma vez que as conversas sobre uma prorrogação do contrato, que expira em 2027, estão na agenda. “Dissemos que conversaremos após a temporada e, na melhor das hipóteses, avançaremos antes da Copa do Mundo”, disse ele. No entanto, não há um cronograma preciso para as negociações.
Harry Kane: Declaração chocante de Uli Hoeneß – Deniz Undav brinca
Nesse contexto, o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, foi ainda mais longe em entrevista à ARD. “Esta é a melhor contratação que já fizemos”, afirmou o presidente honorário. Dadas as inúmeras contratações de nível mundial no glorioso passado do clube de Munique, trata-se de uma verdadeira declaração e de um compromisso claro. Por isso, não é de se surpreender que uma venda nem sequer esteja em discussão.
“Claro que não. O FC Bayern é um clube comprador. Não é um clube vendedor”, disse Hoeneß, e também comentou o boato de que o FC Barcelona estaria de olho em Kane como possível sucessor de Robert Lewandowski (cujo contrato não será renovado). “Além disso, o Barcelona nem tem dinheiro. É assim que as coisas começam.” Kane, por sua vez, mostrou-se lisonjeado com o elogio especial de Hoeneß. “É claro que é bom ouvir algo assim. Muitos grandes jogadores já atuaram por este clube, por isso me sinto honrado. Foi um grande passo para mim e para minha família. Sinto-me parte da história do clube.”
Enquanto isso, na busca por superlativos, Eberl também se mostrou convencido de que Kane poderia coroar sua temporada com a Bola de Ouro. Mesmo sem o título da Liga dos Campeões, que tem tanto peso na classificação, ele teria “todo o direito de ser o vencedor”. Em Michael Olise, justamente um companheiro de equipe poderia disputar o prêmio com ele. O francês encerrou a temporada com incríveis 53 participações em gols.
Devido ao estilo de jogo um pouco mais espetacular, o jogador de 24 anos também leva vantagem sobre Deniz Undav. “Tenho que dizer que, nesse caso, eu até prefiro o Olise”, disse o atacante do VfB. Mas ambos mereceriam, acrescentou o jogador da seleção nacional, brincando com Kane, antes de também não conseguir mais parar de elogiar: “Às vezes, eu gostaria de ser tão livre assim. Não dá para deixar nem um metro de espaço para ele. Ele tem um finalização excelente, tanto com a direita quanto com a esquerda. Ele tem aquele faro especial e está sempre onde estão os gols. Os passes que ele dá para Olise ou Diaz também são excepcionais. (...) É aí que se vê o que é classe mundial.”
O título da Copa do Mundo também deve ser decisivo para a entrega da Bola de Ouro. Tanto Kane, com a Inglaterra, quanto Olise, com a França, têm boas chances de conquistá-lo – desde que ambos mantenham o mesmo nível de desempenho que têm no Bayern de Munique e tornem a busca pelo superlativo ainda mais difícil.
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Harry Kane: Dados de desempenho e estatísticas no Bayern de Munique
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