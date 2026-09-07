"Não foi uma partida difícil": Galtier revela os bastidores do choque do Al-Hilal

O francês Christophe Galtier, treinador do Neom, elogiou o que classificou como uma grande vitória sobre o Al-Hilal, depois que sua equipe decidiu o confronto por dois a zero, na segunda-feira, no estádio "Kingdom Arena", pela disputa da Saudi Pro League.

Ele destacou que seus jogadores fizeram uma partida especial no aspecto defensivo e demonstraram a concentração e a garra necessárias.

Galtier disse durante a coletiva de imprensa após o jogo: "Alcançamos uma grande conquista e saímos com um resultado excelente, estou extremamente feliz com o que a equipe apresentou".

E enfatizou: "Entramos na partida com uma boa mentalidade, e pedi aos jogadores que dificultassem a tarefa do Al-Hilal durante todo o jogo. Confrontos como esse precisam de um pouco de sorte, e nós a tivemos hoje. Espero que esta vitória nos dê um impulso a mais e eleve o teto das nossas ambições no próximo período".

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