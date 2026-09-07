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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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"Não foi uma partida difícil": Galtier revela os bastidores do choque do Al-Hilal

Al Hilal x Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Campeonato Saudita
C. Galtier
Arábia Saudita
França

O técnico do Neom tira a pressão dos seus jogadores e ameaça as equipes da ponta

O francês Christophe Galtier, treinador do Neom, elogiou o que classificou como uma grande vitória sobre o Al-Hilal, depois que sua equipe decidiu o confronto por dois a zero, na segunda-feira, no estádio "Kingdom Arena", pela disputa da Saudi Pro League.

Ele destacou que seus jogadores fizeram uma partida especial no aspecto defensivo e demonstraram a concentração e a garra necessárias.

Galtier disse durante a coletiva de imprensa após o jogo: "Alcançamos uma grande conquista e saímos com um resultado excelente, estou extremamente feliz com o que a equipe apresentou".

E enfatizou: "Entramos na partida com uma boa mentalidade, e pedi aos jogadores que dificultassem a tarefa do Al-Hilal durante todo o jogo. Confrontos como esse precisam de um pouco de sorte, e nós a tivemos hoje. Espero que esta vitória nos dê um impulso a mais e eleve o teto das nossas ambições no próximo período".

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  • A arma do Neom: "A pressão estava sobre o Al-Hilal"

    O Asharq Al-Awsat destacou as declarações do treinador francês, que afirmou ter tirado a pressão de cima de seus jogadores, dizendo: "Eu disse antes da partida que ela não seria difícil, porque a pressão não estava sobre nós, e sim sobre o Al-Hilal. Mostramos grande solidez no aspecto defensivo, e também conseguimos lidar bem com as oportunidades que tivemos".

    O ex-treinador do Paris Saint-Germain revelou que as bolas paradas e os cruzamentos receberam grande atenção durante a preparação da equipe, esclarecendo: "Focamos bastante nas bolas paradas e treinamos como aproveitá-las, e esse trabalho não se refere apenas à temporada atual, mas começou na temporada passada".

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  • Enfrentar os times da ponta? A situação mudou agora

    E acrescentou: "Não estávamos apresentando os resultados necessários diante das equipes da parte de cima da tabela na temporada passada, mas a situação mudou nesta temporada, pois passamos a ter um time mais profissional, além de os jogadores terem ganhado mais maturidade".

    E prosseguiu: "Quando você enfrenta um time do tamanho do Al-Hilal, considerado um dos mais fortes da Ásia, conquistar a vitória também requer uma certa dose de sorte".

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    E abordou o papel do técnico saudita Mazen Al-Balawi em sua comissão técnica, dizendo: «Mazen é um treinador que tem grande ambição, trabalha conosco e ajuda o time de forma clara, especialmente graças à sua experiência em lidar com os jogadores sauditas".


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