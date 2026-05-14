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Trossard-HilvenGetty/GOAL/IG:@laurahlvn
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Não foi uma decisão tomada de ânimo leve" - Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, confirma a separação do astro do Arsenal após sete anos de casamento

L. Trossard
Arsenal
Premier League
Showbiz

Laura Hilven confirmou sua separação do atacante do Arsenal, Leandro Trossard, após meses de especulações sobre o estado de seu casamento. Em uma declaração comovente nas redes sociais, Hilven revelou que o casal, que está junto há quase 13 anos e casado desde 2019, tomou a difícil decisão de se separar de forma amigável para garantir o futuro mais saudável possível para sua família.

  • Fim de uma parceria de longa data

    As especulações sobre o relacionamento do casal se intensificaram depois que Hilven removeu todos os vestígios do astro do Arsenal de suas redes sociais, incluindo fotos do casamento e imagens de uma viagem muito comentada a Wimbledon. A jogadora de 33 anos também havia deixado de usar a aliança de casamento em publicações públicas já em dezembro. O casal belga, que se casou em 2019, era um dos pilares da torcida do Arsenal desde a transferência de Trossard do Brighton, em 2022.

    • Publicidade
  • Laura Hilven, Leandro Trossard's wifeInstagram/laurahlvn

    Chegou-se a um acordo amigável em caráter privado

    Em uma declaração emocionante compartilhada no Instagram, Hilven abordou diretamente a separação para esclarecer a cronologia da situação do casal. Ela escreveu: “Com profundo amor, carinho e respeito mútuo, tomamos a decisão incrivelmente difícil de nos separarmos de forma amigável. Essa não foi uma escolha tomada levianamente. Na verdade, já estamos separados há algum tempo e, durante esse período, reservamos o espaço e o tempo necessários para lidar com isso de forma privada e ponderada.”

  • Priorizando a unidade familiar

    Apesar da turbulência pessoal, o comunicado enfatizou o compromisso contínuo com seus dois filhos e o respeito mútuo pela longa trajetória que compartilham. Hilven acrescentou: “Nossa decisão decorre de um entendimento mútuo e do desejo comum de construir o futuro mais saudável e feliz possível para todos os envolvidos. Acima de tudo, somos e sempre seremos pais dedicados aos nossos dois lindos filhos. Pedimos, com carinho, compaixão, compreensão e respeito pela nossa privacidade durante esta transição profundamente pessoal. Com amor, Laura.”

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Foco na disputa pelo título

    Trossard parece ter mantido o foco em campo, apesar das mudanças na vida pessoal, tendo marcado recentemente o gol decisivo na importante vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o West Ham United. À medida que os Gunners entram na reta final de uma acirrada disputa pelo título da Premier League, a resiliência mental do atacante será posta à prova durante os dois últimos jogos do clube no campeonato e na próxima final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste. Com uma vantagem de dois pontos na liderança da tabela da Premier League, Trossard continua sendo uma figura fundamental nos planos de Mikel Arteta para uma histórica dobradinha.

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