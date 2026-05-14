Getty/GOAL/IG:@laurahlvn
Traduzido por
"Não foi uma decisão tomada de ânimo leve" - Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, confirma a separação do astro do Arsenal após sete anos de casamento
Fim de uma parceria de longa data
As especulações sobre o relacionamento do casal se intensificaram depois que Hilven removeu todos os vestígios do astro do Arsenal de suas redes sociais, incluindo fotos do casamento e imagens de uma viagem muito comentada a Wimbledon. A jogadora de 33 anos também havia deixado de usar a aliança de casamento em publicações públicas já em dezembro. O casal belga, que se casou em 2019, era um dos pilares da torcida do Arsenal desde a transferência de Trossard do Brighton, em 2022.
- Instagram/laurahlvn
Chegou-se a um acordo amigável em caráter privado
Em uma declaração emocionante compartilhada no Instagram, Hilven abordou diretamente a separação para esclarecer a cronologia da situação do casal. Ela escreveu: “Com profundo amor, carinho e respeito mútuo, tomamos a decisão incrivelmente difícil de nos separarmos de forma amigável. Essa não foi uma escolha tomada levianamente. Na verdade, já estamos separados há algum tempo e, durante esse período, reservamos o espaço e o tempo necessários para lidar com isso de forma privada e ponderada.”
Priorizando a unidade familiar
Apesar da turbulência pessoal, o comunicado enfatizou o compromisso contínuo com seus dois filhos e o respeito mútuo pela longa trajetória que compartilham. Hilven acrescentou: “Nossa decisão decorre de um entendimento mútuo e do desejo comum de construir o futuro mais saudável e feliz possível para todos os envolvidos. Acima de tudo, somos e sempre seremos pais dedicados aos nossos dois lindos filhos. Pedimos, com carinho, compaixão, compreensão e respeito pela nossa privacidade durante esta transição profundamente pessoal. Com amor, Laura.”
- Getty Images Sport
Foco na disputa pelo título
Trossard parece ter mantido o foco em campo, apesar das mudanças na vida pessoal, tendo marcado recentemente o gol decisivo na importante vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o West Ham United. À medida que os Gunners entram na reta final de uma acirrada disputa pelo título da Premier League, a resiliência mental do atacante será posta à prova durante os dois últimos jogos do clube no campeonato e na próxima final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste. Com uma vantagem de dois pontos na liderança da tabela da Premier League, Trossard continua sendo uma figura fundamental nos planos de Mikel Arteta para uma histórica dobradinha.