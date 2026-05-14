"Não foi uma decisão tomada de ânimo leve" - Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, confirma a separação do astro do Arsenal após sete anos de casamento

Trossard parece ter mantido o foco em campo, apesar das mudanças na vida pessoal, tendo marcado recentemente o gol decisivo na importante vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o West Ham United. À medida que os Gunners entram na reta final de uma acirrada disputa pelo título da Premier League, a resiliência mental do atacante será posta à prova durante os dois últimos jogos do clube no campeonato e na próxima final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste. Com uma vantagem de dois pontos na liderança da tabela da Premier League, Trossard continua sendo uma figura fundamental nos planos de Mikel Arteta para uma histórica dobradinha.