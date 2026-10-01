Queiroz deixou oficialmente o cargo de técnico da seleção de Gana pela segunda vez em apenas três meses. A Federação Ganesa de Futebol (GFA) anunciou na quinta-feira que as duas partes chegaram a um acordo mútuo para rescindir o contrato do veterano após uma série de maus resultados. Queiroz havia acabado de voltar ao comando no início de setembro, depois de anteriormente ter deixado o cargo após a eliminação de Gana da Copa do Mundo de 2026 diante da Colômbia na fase de 32 avos de final.

Sua segunda passagem durou menos de um mês e desmoronou rapidamente depois que as Black Stars sofreram derrotas consecutivas em seus primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027. Uma derrota rotineira por 2 a 0 para a Costa do Marfim foi seguida por uma atuação catastrófica contra Gâmbia. Apesar de ter aberto 2 a 0 em Acra, Gana sofreu quatro gols seguidos para o modesto rival da África Ocidental, resultado que provocou revolta entre os torcedores locais e acabou selando o destino do treinador.