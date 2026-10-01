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'Não foi uma decisão fácil' - Carlos Queiroz rescinde contrato com Gana em comum acordo após colapso desastroso nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações
Um fim rápido para uma segunda passagem
Queiroz deixou oficialmente o cargo de técnico da seleção de Gana pela segunda vez em apenas três meses. A Federação Ganesa de Futebol (GFA) anunciou na quinta-feira que as duas partes chegaram a um acordo mútuo para rescindir o contrato do veterano após uma série de maus resultados. Queiroz havia acabado de voltar ao comando no início de setembro, depois de anteriormente ter deixado o cargo após a eliminação de Gana da Copa do Mundo de 2026 diante da Colômbia na fase de 32 avos de final.
Sua segunda passagem durou menos de um mês e desmoronou rapidamente depois que as Black Stars sofreram derrotas consecutivas em seus primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027. Uma derrota rotineira por 2 a 0 para a Costa do Marfim foi seguida por uma atuação catastrófica contra Gâmbia. Apesar de ter aberto 2 a 0 em Acra, Gana sofreu quatro gols seguidos para o modesto rival da África Ocidental, resultado que provocou revolta entre os torcedores locais e acabou selando o destino do treinador.
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Queiroz reflete sobre uma saída difícil
Em comunicado oficial divulgado pela GFA, Queiroz expressou a dificuldade da situação, ao mesmo tempo em que ressaltou que a decisão era necessária para a saúde da seleção nacional. "Esta não foi uma decisão fácil", começou Queiroz. "Mas ambas as partes concordaram que, nas circunstâncias atuais, encerrar nossa relação profissional era a medida mais apropriada, com os interesses de Gana, da seleção de Gana e do futebol ganês acima de tudo. Foi uma honra servir Gana e a seleção de Gana."
O ex-treinador do Real Madrid, de 73 anos, foi contratado com grandes expectativas de estabilizar o futuro do futebol do país. Ele acrescentou: "Agradeço sinceramente à Associação de Futebol de Gana e, em particular, ao seu presidente pela confiança e pela oportunidade de liderar uma nação tão orgulhosa no futebol. Cheguei a Gana determinado a ajudar a construir um futuro mais forte para a seleção de Gana e apoiar o desenvolvimento do talento do país. Saio com respeito, gratidão e orgulho."
Frustrações internas e preocupações ambientais
Apesar do tom cordial da saída, Queiroz deu a entender que havia questões subjacentes em relação à infraestrutura e ao apoio oferecidos ao elenco. Durante sua declaração, ele reiterou preocupações que já havia manifestado anteriormente sobre a necessidade de um ambiente profissional que permita a jogadores de elite prosperar. "Apesar do nosso comprometimento e dos nossos esforços, as condições necessárias não foram plenamente estabelecidas, e nosso desempenho recente contribuiu para a decisão de encerrar esta jornada", reafirmou o ex-auxiliar técnico do Manchester United.
Queiroz segue convicto de que o elenco tem a qualidade necessária para competir no mais alto nível se os sistemas certos forem implementados. Ele observou: "O talento e o potencial estão aí. Com união, apoio e o ambiente certo, esta geração pode alcançar grandes feitos por Gana." Reconstruir esse ambiente será essencial para uma orgulhosa nação do futebol que tenta conter um acentuado declínio. A tetracampeã africana chegou pelo menos às semifinais em seis edições consecutivas da Copa Africana de Nações entre 2008 e 2017, mas vive tempos difíceis recentemente, com eliminações consecutivas na fase de grupos em 2021 e 2024 antes de sequer conseguir se classificar para a edição de 2025.
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Black Stars ficam em limbo nas eliminatórias
A saída marca o fim de um período turbulento de seis meses para Gana, que viu Queiroz substituir Otto Addo pouco antes da Copa do Mundo de 2026. Durante aquele torneio, ele conseguiu levar a equipe para além da fase de grupos após uma vitória sobre o Panamá e um empate com a Inglaterra, superando as expectativas de muitos torcedores. No entanto, seu retorno em setembro não conseguiu resgatar aquele brilho, deixando Gana na lanterna do Grupo C das Eliminatórias da AFCON, sem um único ponto após duas partidas.
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