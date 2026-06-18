“Não foi uma conversa agradável” - A demissão de Robin van Persie do Feyenoord é explicada: diretor está convencido de que Giovanni van Bronckhorst terá “mais sucesso” do que o ex-jogador do Manchester United e do Arsenal

Rigaux enfatizou que a decisão se baseou em evidências objetivas coletadas ao longo da temporada. O diretor do Feyenoord também revelou como Van Persie foi informado da decisão.

“Realizamos uma análise objetiva dos últimos doze meses, com base em fatos e números”, disse ele em uma coletiva de imprensa. “Observamos que a tendência foi de queda na última temporada e que a diferença para o PSV estava aumentando. Por isso, decidimos não renovar com o Robin.

“Foi somente ao analisar os números, preto no branco, que tomamos essa decisão. Tomamos essas decisões com total convicção. Não vou compartilhar a análise exata aqui. Queremos olhar para frente, não para trás. Vamos discutir o assunto internamente com as diversas pessoas envolvidas. Nós o informamos pessoalmente na manhã de domingo. Não foi uma conversa agradável; do ponto de vista humano, é a coisa mais difícil que existe.”