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“Não foi uma conversa agradável” - A demissão de Robin van Persie do Feyenoord é explicada: diretor está convencido de que Giovanni van Bronckhorst terá “mais sucesso” do que o ex-jogador do Manchester United e do Arsenal
Análise baseada em dados levou à saída de Van Persie
O Feyenoord encerrou a gestão de Van Persie após realizar o que o clube descreveu como uma avaliação detalhada dos últimos 12 meses. Segundo Rigaux, os resultados mostraram um claro declínio nos níveis de desempenho e um aumento na diferença em relação ao PSV. Rigaux afirmou que a análise do clube se concentrou em uma série de indicadores de desempenho, incluindo a probabilidade de vitória e o nível de domínio que o Feyenoord demonstrou durante as partidas.
Os dados convenceram a diretoria de que a trajetória da equipe estava indo na direção errada. Como resultado, o Feyenoord decidiu não renovar o contrato com o ex-jogador da seleção holandesa, apesar de ele ser uma das figuras mais emblemáticas do clube.
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Rigaux explica a decisão
Rigaux enfatizou que a decisão se baseou em evidências objetivas coletadas ao longo da temporada. O diretor do Feyenoord também revelou como Van Persie foi informado da decisão.
“Realizamos uma análise objetiva dos últimos doze meses, com base em fatos e números”, disse ele em uma coletiva de imprensa. “Observamos que a tendência foi de queda na última temporada e que a diferença para o PSV estava aumentando. Por isso, decidimos não renovar com o Robin.
“Foi somente ao analisar os números, preto no branco, que tomamos essa decisão. Tomamos essas decisões com total convicção. Não vou compartilhar a análise exata aqui. Queremos olhar para frente, não para trás. Vamos discutir o assunto internamente com as diversas pessoas envolvidas. Nós o informamos pessoalmente na manhã de domingo. Não foi uma conversa agradável; do ponto de vista humano, é a coisa mais difícil que existe.”
Van Bronckhorst inicia um novo capítulo
O Feyenoord confiou o cargo a Van Bronckhorst, com Sipke Hulshoff se juntando a ele como parte da comissão técnica. Rigaux afirmou que as conversas com os dois só começaram depois que a saída de Van Persie foi oficializada.
O diretor expressou confiança na nova equipe técnica, afirmando: “Depois disso, conversamos com Gio e Sipke. Durante essas conversas e análises, ficamos ainda mais convencidos de que teremos mais sucesso estrutural com eles do que com Robin. Isso envolveu muitos parâmetros relacionados às chances de vencer uma partida, mas também ao domínio em campo que queremos ver. Isso não aconteceu na última temporada, e os dados mostraram isso muito claramente.”
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Van Bronckhorst enfrenta pressão para justificar a decisão
Agora, espera-se que Van Bronckhorst traga as melhorias que o Feyenoord acredita terem faltado sob o comando de Van Persie. Os holofotes estarão agora voltados para os planos do novo técnico de reforçar o elenco, e espera-se que o Feyenoord entre de cabeça no mercado de transferências para contratar vários jogadores e fortalecer diversas posições.