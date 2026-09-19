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'Não foi um erro' - Lois Openda reflete sobre passagem difícil pela Juventus após encontrar a boa fase no Lyon
Openda reencontra o faro de gol
Contratado do RB Leipzig por uma taxa reportada de € 42,8 milhões, Openda não conseguiu causar impacto na Juventus sob o comando de Igor Tudor e Luciano Spalletti. O atacante belga de 26 anos foi titular em apenas nove de suas 34 partidas na última temporada, depois de ficar atrás de Dusan Vlahovic e Jonathan David na hierarquia. Agora emprestado ao Lyon, ele começou muito bem, com dois gols e uma assistência em seus primeiros oito jogos.
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Belga defende transferência para Turim
Apesar de ter enfrentado dificuldades para marcar gols e de ter ficado fora da convocação da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026, Openda insiste que sua única temporada na Itália ainda foi benéfica para a sua carreira.
Ao falar sobre suas conversas iniciais com o clube e sobre a natureza tática da Serie A, ele disse ao L'Equipe: "Conversei com Damien Comolli, que na época era diretor do clube, e ele me explicou como pretendia me usar em uma liga difícil. Na Itália, o time que realmente explora a profundidade é a Inter. A Roma está apenas começando a entender isso."
O atacante belga então esclareceu a concorrência no ataque e por que decidiu sair: "O técnico me queria, mas Vlahovic e David já estavam jogando na minha posição. Eu tinha uma boa química com David, mas o time não estava acostumado a jogar com um jogador que ataca a profundidade, e Vlahovic tendia a prender a bola para si.
"Tentei conseguir minha chance, e às vezes consegui, mas perto do fim da temporada percebi que, para jogar, eu tinha que sair. Não foi um erro, e isso me permitiu trabalhar aspectos nos quais eu não tinha pensado. Eu sabia exatamente no que estava me metendo, e tenho certeza de que, em outras circunstâncias, teria dado mais certo."
As dificuldades de Turim provocam mudança rápida
Com apenas dois gols em todas as competições na campanha 2025-26, Openda ficou sem espaço em Turim, abrindo caminho para uma saída temporária. Sua transferência por empréstimo para o Lyon rendeu dividendos imediatos, com suas três participações em gols já superando toda a sua produção da última temporada. No entanto, seu futuro a longo prazo segue ligado ao gigante italiano, com seu contrato com a Juventus válido até junho de 2030.
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Teste crucial da Ligue 1
Tendo somado oito pontos em seus quatro primeiros jogos da temporada, o Lyon se prepara para visitar o Rennes no sábado. A partida representa um teste importante, com o Rennes ocupando apenas uma posição e dois pontos acima do Lyon na tabela. Openda estará ansioso para manter sua boa fase e ajudar sua equipe a conquistar os três pontos e seguir firme na parte de cima da Ligue 1.
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