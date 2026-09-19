Apesar de ter enfrentado dificuldades para marcar gols e de ter ficado fora da convocação da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026, Openda insiste que sua única temporada na Itália ainda foi benéfica para a sua carreira.

Ao falar sobre suas conversas iniciais com o clube e sobre a natureza tática da Serie A, ele disse ao L'Equipe: "Conversei com Damien Comolli, que na época era diretor do clube, e ele me explicou como pretendia me usar em uma liga difícil. Na Itália, o time que realmente explora a profundidade é a Inter. A Roma está apenas começando a entender isso."

O atacante belga então esclareceu a concorrência no ataque e por que decidiu sair: "O técnico me queria, mas Vlahovic e David já estavam jogando na minha posição. Eu tinha uma boa química com David, mas o time não estava acostumado a jogar com um jogador que ataca a profundidade, e Vlahovic tendia a prender a bola para si.

"Tentei conseguir minha chance, e às vezes consegui, mas perto do fim da temporada percebi que, para jogar, eu tinha que sair. Não foi um erro, e isso me permitiu trabalhar aspectos nos quais eu não tinha pensado. Eu sabia exatamente no que estava me metendo, e tenho certeza de que, em outras circunstâncias, teria dado mais certo."