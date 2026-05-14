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Xabi AlonsoGetty
Marko Brkic

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"Não foi um erro": Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, explica a saída de Xabi Alonso e chama a atenção em relação a José Mourinho

La Liga
X. Alonso
Real Madrid

Na entrevista concedida após sua memorável coletiva de imprensa, o presidente do Real Madrid, Pérez, fala sobre a saída de Alonso, mas também sobre os rumores envolvendo Mourinho.

Embora o mandato de Xabi Alonso no Real Madrid tenha chegado ao fim em janeiro, após apenas seis meses, o presidente Florentino Pérez não se arrepende de ter contratado o basco. 

  • "Não foi um erro contratá-lo. Não tivemos tempo para nos preparar. Quando você joga sempre às quartas-feiras e aos domingos sem se preparar, acaba perdendo a forma física. Tivemos 28 lesões. Achamos que poderíamos resolver isso com a contratação, mas isso durou pouco e depois eles voltaram a cair”, disse Pérez, poucos dias após sua memorável coletiva de imprensa, agora em entrevista à emissora de TV espanhola LA SEXTA.

    O Real contratou Alonso após a conquista da dobradinha com o Bayer Leverkusen no verão de 2025, mas se separou dele no meio da temporada 2025/26, depois de perder a Supercopa para o arquirrival FC Barcelona e ficar apenas em segundo lugar na Liga, atrás dos catalães. Outro problema era a relação tensa com as estrelas dos Blancos, principalmente Vinicius Júnior. Ele já havia assumido o cargo para a Copa do Mundo de Clubes.

    • Publicidade
  • Mourinho PerezGetty Images

    Florentino Pérez se pronuncia sobre os rumores envolvendo Mourinho

    Alvaro Arbeloa acabou assumindo o lugar de Alonso, mas mesmo sob seu comando o Real não conseguiu se estabilizar de forma duradoura. Já em sua estreia, na Copa del Rey, houve uma derrota vergonhosa para o Albacete, time da segunda divisão. Na Liga, a diferença para o FC Barcelona, então recém-coroado campeão, aumentava semana após semana. Na Liga dos Campeões, o time também foi eliminado nas quartas de final pelo FC Bayern de Munique. O fato de Arbeloa não continuar como técnico dos Blancos após o verão é, portanto, um segredo a céu aberto.

    José Mourinho é apontado como o principal favorito para a sucessão; segundo o especialista belga em transferências Sacha Tavolieri, a contratação já estaria praticamente fechada. O português já treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e atualmente está no Benfica de Lisboa.

    No entanto, Perez não quis revelar suas intenções em relação aos rumores sobre Mourinho: “Isso não é verdade. Se eu gosto do Mourinho? Eu gosto de todos os treinadores. Ele esteve conosco e elevou nosso nível de desempenho. E depois disso, ganhamos essas seis copas europeias em dez anos”, explicou o dirigente de 79 anos.

    “Recebo muitas mensagens. Alguns me aconselham a contratar Mourinho, e outros dizem que nem devo pensar nisso. Não respondo a nenhuma delas”, revelou Pérez, deixando claro mais uma vez que, ao contrário do que dizem alguns relatos, não é ele sozinho quem decide sobre as contratações de treinadores.

  • LaLiga: resumo da tabela atual

    #EquipeSp.SUNGolsDif.Pontos
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético de Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastián3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valência CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
La Liga
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