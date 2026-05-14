"Não foi um erro": Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, explica a saída de Xabi Alonso e chama a atenção em relação a José Mourinho

Alvaro Arbeloa acabou assumindo o lugar de Alonso, mas mesmo sob seu comando o Real não conseguiu se estabilizar de forma duradoura. Já em sua estreia, na Copa del Rey, houve uma derrota vergonhosa para o Albacete, time da segunda divisão. Na Liga, a diferença para o FC Barcelona, então recém-coroado campeão, aumentava semana após semana. Na Liga dos Campeões, o time também foi eliminado nas quartas de final pelo FC Bayern de Munique. O fato de Arbeloa não continuar como técnico dos Blancos após o verão é, portanto, um segredo a céu aberto.

José Mourinho é apontado como o principal favorito para a sucessão; segundo o especialista belga em transferências Sacha Tavolieri, a contratação já estaria praticamente fechada. O português já treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e atualmente está no Benfica de Lisboa.

No entanto, Perez não quis revelar suas intenções em relação aos rumores sobre Mourinho: “Isso não é verdade. Se eu gosto do Mourinho? Eu gosto de todos os treinadores. Ele esteve conosco e elevou nosso nível de desempenho. E depois disso, ganhamos essas seis copas europeias em dez anos”, explicou o dirigente de 79 anos.

“Recebo muitas mensagens. Alguns me aconselham a contratar Mourinho, e outros dizem que nem devo pensar nisso. Não respondo a nenhuma delas”, revelou Pérez, deixando claro mais uma vez que, ao contrário do que dizem alguns relatos, não é ele sozinho quem decide sobre as contratações de treinadores.