Embora o mandato de Xabi Alonso no Real Madrid tenha chegado ao fim em janeiro, após apenas seis meses, o presidente Florentino Pérez não se arrepende de ter contratado o basco.
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"Não foi um erro": Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, explica a saída de Xabi Alonso e chama a atenção em relação a José Mourinho
"Não foi um erro contratá-lo. Não tivemos tempo para nos preparar. Quando você joga sempre às quartas-feiras e aos domingos sem se preparar, acaba perdendo a forma física. Tivemos 28 lesões. Achamos que poderíamos resolver isso com a contratação, mas isso durou pouco e depois eles voltaram a cair”, disse Pérez, poucos dias após sua memorável coletiva de imprensa, agora em entrevista à emissora de TV espanhola LA SEXTA.
O Real contratou Alonso após a conquista da dobradinha com o Bayer Leverkusen no verão de 2025, mas se separou dele no meio da temporada 2025/26, depois de perder a Supercopa para o arquirrival FC Barcelona e ficar apenas em segundo lugar na Liga, atrás dos catalães. Outro problema era a relação tensa com as estrelas dos Blancos, principalmente Vinicius Júnior. Ele já havia assumido o cargo para a Copa do Mundo de Clubes.
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Florentino Pérez se pronuncia sobre os rumores envolvendo Mourinho
Alvaro Arbeloa acabou assumindo o lugar de Alonso, mas mesmo sob seu comando o Real não conseguiu se estabilizar de forma duradoura. Já em sua estreia, na Copa del Rey, houve uma derrota vergonhosa para o Albacete, time da segunda divisão. Na Liga, a diferença para o FC Barcelona, então recém-coroado campeão, aumentava semana após semana. Na Liga dos Campeões, o time também foi eliminado nas quartas de final pelo FC Bayern de Munique. O fato de Arbeloa não continuar como técnico dos Blancos após o verão é, portanto, um segredo a céu aberto.
José Mourinho é apontado como o principal favorito para a sucessão; segundo o especialista belga em transferências Sacha Tavolieri, a contratação já estaria praticamente fechada. O português já treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e atualmente está no Benfica de Lisboa.
No entanto, Perez não quis revelar suas intenções em relação aos rumores sobre Mourinho: “Isso não é verdade. Se eu gosto do Mourinho? Eu gosto de todos os treinadores. Ele esteve conosco e elevou nosso nível de desempenho. E depois disso, ganhamos essas seis copas europeias em dez anos”, explicou o dirigente de 79 anos.
“Recebo muitas mensagens. Alguns me aconselham a contratar Mourinho, e outros dizem que nem devo pensar nisso. Não respondo a nenhuma delas”, revelou Pérez, deixando claro mais uma vez que, ao contrário do que dizem alguns relatos, não é ele sozinho quem decide sobre as contratações de treinadores.
LaLiga: resumo da tabela atual
# Equipe Sp. S U N Gols Dif. Pontos 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético de Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastián 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valência CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29