Flick não poupou palavras após o amistoso de pré-temporada de abertura do Barcelona contra o Birmingham City, em que o gigante catalão empatou por 2 a 2 antes de perder por 3 a 2 nos pênaltis. Os holofotes estavam totalmente voltados para Adeyemi, mas o novo reforço não brilhou, parecendo perdido pelos lados e perdendo a posse de bola em uma sequência que levou diretamente a um gol do adversário.

Falando à imprensa após o apito final em St. Andrew's, Flick fez uma avaliação crítica da atuação de seu compatriota. "Karim, algumas coisas que ele fez não foram tão boas", disse o técnico alemão. "Acho que ele tem mais potencial para mostrar, mas ainda está na primeira semana de treinamentos, então isso é normal.

"Eu vi um Karim melhor nos treinamentos, com sua velocidade e finalização, mas ele tem muito potencial e pode nos dar muito."



