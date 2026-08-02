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"Não foi tão bom assim": Hansi Flick critica a estreia de Karim Adeyemi pelo Barcelona, mas insiste que a estrela alemã ainda pode melhorar
Flick dá veredito sincero sobre Adeyemi
Flick não poupou palavras após o amistoso de pré-temporada de abertura do Barcelona contra o Birmingham City, em que o gigante catalão empatou por 2 a 2 antes de perder por 3 a 2 nos pênaltis. Os holofotes estavam totalmente voltados para Adeyemi, mas o novo reforço não brilhou, parecendo perdido pelos lados e perdendo a posse de bola em uma sequência que levou diretamente a um gol do adversário.
Falando à imprensa após o apito final em St. Andrew's, Flick fez uma avaliação crítica da atuação de seu compatriota. "Karim, algumas coisas que ele fez não foram tão boas", disse o técnico alemão. "Acho que ele tem mais potencial para mostrar, mas ainda está na primeira semana de treinamentos, então isso é normal.
"Eu vi um Karim melhor nos treinamentos, com sua velocidade e finalização, mas ele tem muito potencial e pode nos dar muito."
- Pro Sports Images
Jovens se destacam apesar do empate do Birmingham
Enquanto Adeyemi teve dificuldades para se adaptar, as categorias de base do Barcelona deram muitos motivos para otimismo. Flick escalou uma equipe fortemente composta por jogadores da base e expressou satisfação geral com o desempenho coletivo contra um Birmingham que está mais adiantado na preparação física.
"Acho que jogamos bem, o Birmingham tem uma equipe forte, começa a temporada com uma partida de copa, e nós temos um time jovem. O que vi hoje é o que vejo nos treinamentos", comentou Flick. Ainda assim, ele identificou áreas para melhora técnica, observando: "Talvez em algumas situações tenha faltado confiança com a bola, jogando mais entre as linhas. Também cometemos alguns erros na saída de bola. Mas, no geral, estou feliz."
Abdelkarim recebe elogios após marcar dois gols
O grande destaque da tarde foi, sem dúvida, o atacante egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos, que marcou duas vezes para garantir o empate. Flick foi enfático nos elogios à capacidade de finalização e à ética de trabalho do adolescente, dizendo: "Ele é muito humilde, tem um grande caráter e uma mentalidade de dar a sua melhor versão, e isso é muito bom. Ele tem muito potencial. Como atacante, você tem que estar lá se houver uma chance, e ele estava. Isso vai lhe dar muita confiança para as próximas semanas.
"Ele tem grande potencial, como o resto dos jogadores. O mais importante é que eles mostrem sua qualidade, e ele realmente fez isso, o que eu aprecio muito. A qualidade é importante, mas a intensidade e o ambiente com esses jovens jogadores também são. É um prazer trabalhar com eles."
- Getty Images
Sem mais reforços ofensivos para o Barcelona?
Apesar dos resultados mistos em campo e da novela de transferências em andamento que liga o clube ao atacante do Atlético de Madrid Julian Alvarez, Flick insiste que o elenco atual tem poder de fogo suficiente para competir no mais alto nível.
"Eu me concentro no time que tenho agora e nos jogadores que tenho agora. Eu não sonho; estou aqui", concluiu Flick. "O que vejo é que temos muita qualidade, inclusive com os jogadores jovens. Temos grandes objetivos, assim como na temporada passada, mas tudo vai depender de como trabalhamos todos os dias. Quero que continuemos melhorando dia após dia; essa é a mentalidade de que precisamos."
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