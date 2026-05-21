Essa média é “muito, muito boa”, disse Nagelsmann, que havia calculado corretamente, mas ao mesmo tempo admitiu: “A média dele no clube é insuficiente, especialmente em 2026.” Sane soma um gol e três assistências; desde 12 de abril, não contribuiu mais para nenhum gol. No total, ele encerra sua primeira temporada em Istambul com sete gols e nove assistências em 43 partidas oficiais.

Nagelsmann havia dado ao jogador de 30 anos uma missão clara após sua transferência para o Bósforo. “Ele precisa se destacar mais. Preciso de uma certa média”, disse ele. Isso não aconteceu inicialmente; Sané não participou dos treinamentos em setembro e outubro. Agora, porém, Nagelsmann o convocou para a Copa do Mundo — ele parece ter cumprido a missão.

No entanto, na tarde de quinta-feira em Frankfurt, Nagelsmann justificou a escolha de Sane em detrimento de jogadores como Said El Mala, Chris Führich e Karim Adeyemi com fatores mais subjetivos do que os números concretos. “O que fala a favor dele: ele tem um reconhecimento extremamente alto dentro da equipe”, disse Nagelsmann, citando alguns companheiros de equipe “que têm um vínculo extremamente forte com ele”.