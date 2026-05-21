Julian Nagelsmann sabia que a pergunta viria. Afinal, tratava-se de um “jogador que é alvo de controvérsia”, como o técnico da seleção alemã iniciou sua resposta. Por isso, ele já tinha em mãos os dados de desempenho de Leroy Sané. “Conosco, ele marcou cinco gols nos últimos quatro jogos”, argumentou ele ao se referir à convocação do atacante do Galatasaray.
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Não foi só o mapa de calor que indicava que o jovem astro El Mala não estava em boa forma! Julian Nagelsmann arrisca ao escalar Leroy Sané na Copa do Mundo
Essa média é “muito, muito boa”, disse Nagelsmann, que havia calculado corretamente, mas ao mesmo tempo admitiu: “A média dele no clube é insuficiente, especialmente em 2026.” Sane soma um gol e três assistências; desde 12 de abril, não contribuiu mais para nenhum gol. No total, ele encerra sua primeira temporada em Istambul com sete gols e nove assistências em 43 partidas oficiais.
Nagelsmann havia dado ao jogador de 30 anos uma missão clara após sua transferência para o Bósforo. “Ele precisa se destacar mais. Preciso de uma certa média”, disse ele. Isso não aconteceu inicialmente; Sané não participou dos treinamentos em setembro e outubro. Agora, porém, Nagelsmann o convocou para a Copa do Mundo — ele parece, portanto, ter cumprido a missão.
No entanto, na tarde de quinta-feira, em Frankfurt, Nagelsmann justificou a escolha de Sane em detrimento de jogadores como Said El Mala, Chris Führich e Karim Adeyemi com fatores mais subjetivos do que os números concretos. “O que fala a favor dele: ele tem um reconhecimento extremamente alto dentro da equipe”, disse Nagelsmann, citando alguns companheiros de equipe “que têm um vínculo extremamente forte com ele”.
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Leroy Sané leva a melhor no confronto com Said El Mala
É claro que um jogador de 19 anos como El Mala, que ainda não disputou nenhuma partida pela seleção alemã, não consegue acompanhar esse ritmo. Mas o veloz e promissor jogador do 1. FC Köln, que no ano passado ainda jogava na 3ª Divisão, marcou 13 gols em 34 partidas da Bundesliga e deu cinco assistências. El Mala foi responsável por quase 37% dos gols do Köln, um número que ninguém na primeira divisão superou.
Seus números, portanto, são ligeiramente melhores do que os de Sane. Se El Mala teria merecido mais do que Sane ir para a Copa do Mundo é, no fim das contas, uma questão irrelevante. Ele definitivamente causou uma impressão melhor ao longo de toda a temporada. Ele também estava em melhor forma do que Sane, que por um tempo ficou no banco do Galatasaray, mas é muito mais experiente.
Nagelsmann optou agora por não convocar um jovem que, muito provavelmente, teria encarado sua primeira convocação como uma honra e uma grande chance e teria dado tudo de si pela camisa da DFB. E por Sane, que, após sua entrada em campo contra Gana, chegou a ser vaiado até mesmo pela própria torcida. “É um jogador em quem a gente vê cada vez mais o que ele não traz, porque, infelizmente, às vezes ele tem um certo carisma”, disse Nagelsmann sobre ele.
Said El Mala: Estatísticas da temporada 2025/26
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos 36 13 5 5
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Com Sane, surge “uma simbiose na dinâmica da equipe”
Ou seja, o já conhecido em vez de um novo sopro — pois o técnico da seleção alemã espera que a presença de Sané tenha uma influência maior na química dentro do time. Com Sané no elenco, surge “uma simbiose na estrutura da equipe”, explicou ele.
Era importante para Nagelsmann enfatizar esse tema. Logo no início da coletiva de imprensa, ele destacou que, embora outros países tenham um número maior de jogadores de nível mundial, nos vencedores de Copas do Mundo anteriores o fator decisivo para o triunfo sempre foi a coesão dentro do grupo.
Foi assim que o técnico de 38 anos justificou, por fim, a ausência de El Mala no elenco. “Ele se encaixa muito bem na filosofia de jogo do Colônia. Precisamos então verificar se ele também se encaixa na nossa filosofia de jogo, na nossa altura de ataque”, disse Nagelsmann. “Quando se olha o mapa de calor do Colônia, ele já está muito próximo do próprio gol, ele tem muito espaço para contra-ataques.”
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Nagelsmann deixa claro: Sane será um concorrente
No torneio, Maximilian Beier, do Dortmund, deve aproveitar essa oportunidade, já que, assim como El Mala, soma 18 pontos na liga. “Então você precisa avaliar”, explicou Nagelsmann. “É preciso levar em conta o contexto geral e pensar em quais jogadores se complementam e com que frequência já jogaram juntos.”
Mas Nagelsmann também não se esqueceu de mencionar as habilidades esportivas de Sané. “Ele continua, naturalmente, tendo algo muito especial em espaços reduzidos”, disse ele, ao mesmo tempo em que anunciou que o ex-jogador do Bayern está escalado como curinga: “O baixo aproveitamento no clube faz com que ele tenha, por enquanto, um papel de desafiante. Ele pode fazer a diferença contra adversários que recuam ou quando os adversários estão cansados, com sua velocidade, sua técnica em espaços reduzidos e no jogo de combinação.”
Ele deve conseguir isso a todo custo, pois para Sané essa deve ser algo como a última chance na seleção nacional. Foi o que ele mesmo deu a entender quando disse recentemente à agência de notícias turca DHA: “Ficaria muito feliz se pudesse disputar mais uma Copa do Mundo no final da minha carreira. É o maior palco do futebol, todo mundo quer estar lá.”
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Nagelsmann assume um risco calculado ao escalar Sané
Como ele acabará se apresentando em campo é uma das grandes incógnitas que sempre acompanharam o jogador Sané. Nagelsmann também sabe disso. “Vamos ser sinceros: com ele, nunca sabemos a 100% o que vai acontecer em campo”, afirmou ele já em março à revista *kicker*.
O técnico da seleção alemã está, portanto, assumindo um risco consciente com a convocação de Sané. Também no sentido de que se expôs bastante ao fazer uma declaração sobre o jogador que já disputou 74 partidas pela seleção. “Eu o conheço há muito tempo, tenho um ótimo relacionamento com ele”, disse Nagelsmann. “Acredito que consigo motivá-lo de tal forma que, após a Copa do Mundo, haverá muito mais comentários positivos do que negativos sobre o jogador.”
Leroy Sané: Estatísticas da temporada 2025/26
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos 43 7 9 1 1