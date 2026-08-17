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Yosua Arya

Traduzido por

"Não foi perfeito" - Andoni Iraola envia mensagem clara após o Liverpool vencer o último amistoso

A. Iraola
Liverpool
Liverpool x Como
Como
Amistosos de clubes

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, tirou muitas lições positivas da vitória por 2 a 0 em amistoso sobre o Como 1907, em Anfield. Os gols no primeiro tempo de Cody Gakpo e do estreante Jeremy Jacquet garantiram que o Liverpool encerrasse sua programação de pré-temporada em alta antes da estreia na Premier League.

  • Liverpool encerra a pré-temporada com vitória sobre o Como

    O Liverpool encerrou sua programação de pré-temporada de 2026-27 com vitória por 2 a 0 sobre a equipe italiana Como em Anfield, na noite de domingo. Os gols no primeiro tempo de Gakpo e do estreante Jacquet garantiram a vitória do Liverpool. A partida foi o segundo encontro entre os dois clubes no dia, após um empate sem gols no AXA Training Centre mais cedo, à tarde.

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  • Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Iraola pede tempo para construir o entrosamento da equipe

    Refletindo sobre a vitória, Iraola destacou a importância de entrar na nova temporada com embalo positivo e disciplina organizacional.

    "Acho que precisávamos um pouco dessa sensação de terminar sem sofrer gols, vencendo o jogo", explicou Iraola no site oficial do clube. "Ainda assim, o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, mas pelo menos mantivemos nossa organização, nossa compostura e encontramos uma maneira de terminar sem sofrer gols, 2 a 0. Acho que precisávamos dessa sensação antes de começar.

    "Acho que estamos melhores do que estávamos na semana passada. Ainda assim, espero que na próxima semana estejamos melhores do que hoje. É normal, mas os primeiros tempos ainda são melhores do que os segundos. Mas hoje muitos jogadores atuaram por 90 minutos, 80 minutos e terminaram sem cãibras, aparentemente nada grave.

    "Então, é seguir construindo esses níveis de condicionamento físico, isso também [a mentalidade], mesmo quando você não está tão inteiro, [de] manter o foco para não cometer os grandes erros. Acho que houve melhora, mas ainda, especialmente no segundo tempo, precisamos ser melhores."

  • Adaptando-se às novas exigências táticas

    Iraola elogiou o comprometimento do elenco enquanto os jogadores seguem se adaptando às suas instruções táticas específicas, particularmente quando estão sem a bola.

    "Sim, acho que todos entendem", disse Iraola. "Precisamos de cada jogador, o tempo todo, a cada minuto, em cada ação, e esse é o comprometimento. Estou muito feliz com a atitude dos jogadores. Eles estão treinando muito bem.

    "Estou pedindo que façam coisas um pouco diferentes, especialmente sem a bola, e acho que eles estão tentando entender. Obviamente, ainda não estamos perfeitos. Temos coisas para melhorar, mas estou muito feliz com a atitude deles, com a disposição de todos para estarem na mesma sintonia, e vamos chegar lá."

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    A estreia na Premier League contra o Newcastle está à espera

    Com a programação de amistosos de pré-temporada agora concluída, o Liverpool volta seu foco para sua estreia na Premier League fora de casa contra o Newcastle United.

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