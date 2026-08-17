Refletindo sobre a vitória, Iraola destacou a importância de entrar na nova temporada com embalo positivo e disciplina organizacional.

"Acho que precisávamos um pouco dessa sensação de terminar sem sofrer gols, vencendo o jogo", explicou Iraola no site oficial do clube. "Ainda assim, o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, mas pelo menos mantivemos nossa organização, nossa compostura e encontramos uma maneira de terminar sem sofrer gols, 2 a 0. Acho que precisávamos dessa sensação antes de começar.

"Acho que estamos melhores do que estávamos na semana passada. Ainda assim, espero que na próxima semana estejamos melhores do que hoje. É normal, mas os primeiros tempos ainda são melhores do que os segundos. Mas hoje muitos jogadores atuaram por 90 minutos, 80 minutos e terminaram sem cãibras, aparentemente nada grave.

"Então, é seguir construindo esses níveis de condicionamento físico, isso também [a mentalidade], mesmo quando você não está tão inteiro, [de] manter o foco para não cometer os grandes erros. Acho que houve melhora, mas ainda, especialmente no segundo tempo, precisamos ser melhores."