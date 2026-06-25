“Não foi o suficiente” - Andy Robertson e Steve Clarke admitem que a Escócia “volta para casa”, enquanto a dolorosa derrota para o Brasil deixa a Tartan Army em um limbo na Copa do Mundo

Clarke não mediu palavras ao avaliar as chances da Escócia após a derrota esmagadora no Grupo C. Os erros da defesa foram punidos de forma implacável pela Seleção, com Vinicius Júnior marcando dois gols e Matheus Cunha também balançando as redes, garantindo assim a liderança para os gigantes sul-americanos. O resultado deixa a Escócia em terceiro lugar, com três pontos e um saldo de gols desfavorável.

Após a partida, um desanimado Clarke declarou: “Quando você dá a uma seleção como o Brasil as chances que demos a eles durante o jogo, é de se esperar que seja punido. E foi exatamente o que aconteceu. Acho que provavelmente vamos voltar para casa. Sabemos que eles são mortais no terço ofensivo do campo e, com certeza, nós lhes demos os dois primeiros gols, provavelmente o terceiro também. Então, nós lhes demos os gols, mas, por outro lado, eles também perderam algumas chances, e Angus [Gunn] teve que fazer algumas boas defesas. Criamos uma ou duas chances, mas nada realmente claro.”