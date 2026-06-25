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“Não foi o suficiente” - Andy Robertson e Steve Clarke admitem que a Escócia “volta para casa”, enquanto a dolorosa derrota para o Brasil deixa a Tartan Army em um limbo na Copa do Mundo
Clarke admite que o sonho da Copa do Mundo acabou
Clarke não mediu palavras ao avaliar as chances da Escócia após a derrota esmagadora no Grupo C. Os erros da defesa foram punidos de forma implacável pela Seleção, com Vinicius Júnior marcando dois gols e Matheus Cunha também balançando as redes, garantindo assim a liderança para os gigantes sul-americanos. O resultado deixa a Escócia em terceiro lugar, com três pontos e um saldo de gols desfavorável.
Após a partida, um desanimado Clarke declarou: “Quando você dá a uma seleção como o Brasil as chances que demos a eles durante o jogo, é de se esperar que seja punido. E foi exatamente o que aconteceu. Acho que provavelmente vamos voltar para casa. Sabemos que eles são mortais no terço ofensivo do campo e, com certeza, nós lhes demos os dois primeiros gols, provavelmente o terceiro também. Então, nós lhes demos os gols, mas, por outro lado, eles também perderam algumas chances, e Angus [Gunn] teve que fazer algumas boas defesas. Criamos uma ou duas chances, mas nada realmente claro.”
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O prognóstico sombrio de Robertson
O capitão Andy Robertson mostrou-se igualmente pessimista quanto às chances da Escócia de se classificar entre as melhores equipes que ficarem em terceiro lugar. Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Haiti no início da fase de grupos, a goleada sofrida contra o Brasil prejudicou gravemente o saldo de gols da equipe, deixando-a em uma espécie de “purgatório” futebolístico nesta Copa do Mundo, segundo pessoas próximas ao time.
“Não acho que seja o suficiente”, afirmou o capitão. “Não acho que tenhamos feito o suficiente. O tempo dirá. Talvez acabemos provando que estamos errados. Talvez tenhamos outra chance. Os próximos dias serão horríveis e longos. Essa é a situação em que nos colocamos. Temos que lidar com isso.”
Diferença técnica fica evidente diante de adversários de elite
A derrota destacou a enorme diferença de qualidade entre as duas seleções. Embora a Escócia tenha lutado com garra, faltou-lhe a criatividade necessária para romper a sólida defesa brasileira. John McGinn continua sendo o único escocês a marcar um gol no torneio até agora, após seu gol contra o Haiti, já que a equipe teve dificuldades para criar perigo no ataque contra Marrocos e o Brasil.
Clarke admitiu que estava decepcionado com seus jogadores, mas destacou as lições que devem ser aprendidas: “Estou decepcionado por eles porque não alcançaram os níveis que poderiam atingir. Acho que todos sabemos disso. Qualquer um que tenha acompanhado essa seleção nos últimos anos sabe que não atingimos o nível que poderíamos atingir. Acho que, quando você observa a capacidade física, a força e a técnica tanto de Marrocos quanto do Brasil, percebe que precisamos fazer algo a respeito. Temos que tentar melhorar na formação de jovens jogadores capazes de brilhar no cenário mundial.”
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Uma longa espera no limbo dos EUA
Com o destino fora de suas mãos, a Tartan Army agora precisa aguardar o desfecho dos outros resultados do grupo. Estatisticamente, suas chances de avançar caíram drasticamente após os resultados em outras partidas, deixando os torcedores que viajaram para a competição se perguntando se sua aventura nos Estados Unidos chegou a um fim prematuro.
Quando questionado se tinha alguma mensagem para os torcedores nos EUA, Clarke disse: “Não tenho certeza se isso está dentro das minhas atribuições como técnico. Os torcedores são fantásticos, têm sido absolutamente brilhantes. E não se esqueçam de que foi esse grupo de jogadores que trouxe esses torcedores para os Estados Unidos, foi esse grupo de jogadores que se classificou. É por isso que os jornalistas escoceses estão aqui. Caso contrário, estaríamos sempre sentados no sofá, assistindo à Copa do Mundo sem a Escócia. Portanto, os torcedores reconhecem o que esse grupo de jogadores fez por eles. Eles se divertiram muito, são ótimos embaixadores do país, mas não estariam aqui sem esse grupo de jogadores, e acho que, para mim, esse é um ponto muito importante.”