Flick esteve longe de ficar satisfeito com a queda de intensidade no segundo tempo e pediu que seu elenco administre melhor as partidas.

"Não foi o nosso melhor jogo", admitiu o técnico do Barcelona na entrevista coletiva após a partida. "Tivemos um grande começo, mas depois, no segundo tempo, sofremos um pouco. Temos que ter mais calma com 3 a 0. Claro, sobreviver a este jogo nos ajuda a melhorar. Temos situações que precisamos fazer melhor. Vamos dizer isso ao time e seguir para a próxima partida."

Flick assumiu responsabilidade pessoal pelo gol de abertura do Levante, revelando que uma substituição atrasada custou caro à sua equipe. "O primeiro gol foi culpa minha", explicou. "Foi culpa minha porque queríamos fazer uma mudança, mas eu disse para esperar até a próxima parada, e então isso aconteceu."

O treinador confirmou que seus jogadores passarão por uma análise minuciosa. "Vamos analisar esta partida e ver o que temos que fazer melhor. Trata-se de posicionamento, passes, conexões entre os jogadores", observou Flick, antes de falar sobre o início de temporada perfeito da equipe. "Parece que os jogos têm sido fáceis, mas não é que tenham sido fáceis, nós apenas jogamos bem."



