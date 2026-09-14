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'Não foi o nosso melhor jogo' - Hansi Flick faz alerta às estrelas do Barcelona apesar da vitória por 4 a 2 sobre o Levante para manter o início perfeito na La Liga
Susto no fim em Valência
O gigante catalão parecia caminhar para mais uma vitória confortável no Estadio Ciudad de Valencia. O adolescente Xavi Espart marcou seu primeiro gol como profissional em cinco minutos, antes de Lamine Yamal ampliar a vantagem de perto após excelente jogada de construção de Raphinha.
Yamal então converteu um pênalti no início do segundo tempo para colocar os visitantes três gols à frente, mas os mandantes rapidamente protagonizaram uma reação forte no fim. Ivan Romero aproveitou um erro de Espart para diminuir a desvantagem com pouco mais de 10 minutos restantes.
Roger Brugue marcou aos 88 minutos e preparou um fim tenso para o líder da liga. No entanto, o reserva Karim Adeyemi acabou aliviando a pressão nos acréscimos, passou por três defensores para marcar um golaço em jogada individual e garantir os pontos.
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Flick assume a culpa
Flick esteve longe de ficar satisfeito com a queda de intensidade no segundo tempo e pediu que seu elenco administre melhor as partidas.
"Não foi o nosso melhor jogo", admitiu o técnico do Barcelona na entrevista coletiva após a partida. "Tivemos um grande começo, mas depois, no segundo tempo, sofremos um pouco. Temos que ter mais calma com 3 a 0. Claro, sobreviver a este jogo nos ajuda a melhorar. Temos situações que precisamos fazer melhor. Vamos dizer isso ao time e seguir para a próxima partida."
Flick assumiu responsabilidade pessoal pelo gol de abertura do Levante, revelando que uma substituição atrasada custou caro à sua equipe. "O primeiro gol foi culpa minha", explicou. "Foi culpa minha porque queríamos fazer uma mudança, mas eu disse para esperar até a próxima parada, e então isso aconteceu."
O treinador confirmou que seus jogadores passarão por uma análise minuciosa. "Vamos analisar esta partida e ver o que temos que fazer melhor. Trata-se de posicionamento, passes, conexões entre os jogadores", observou Flick, antes de falar sobre o início de temporada perfeito da equipe. "Parece que os jogos têm sido fáceis, mas não é que tenham sido fáceis, nós apenas jogamos bem."
Apoio a Gordon
A participação decisiva de Adeyemi, saindo do banco, marcou seu terceiro gol desde que chegou do Borussia Dortmund no verão. Seu impacto imediato naturalmente gerou comparações com o colega de ataque Anthony Gordon, que ainda espera abrir sua conta pelo Barcelona.
Flick agiu rapidamente para aliviar qualquer pressão crescente sobre o atacante inglês, elogiando sua contribuição geral apesar da falta de gols. "Claro que esta é a situação no momento com Anthony", observou Flick. "Ele nos dá muito, como controle de bola e capacidade de manter a posse. Isso é importante. Estou feliz.
"Como atacante, você quer marcar. Espero que isso aconteça muito em breve, porque isso também o ajuda a se adaptar. Mas estou feliz, valorizo o que ele nos oferece."
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Mantendo o embalo
O Barcelona tentará corrigir suas falhas defensivas quando voltar à ação doméstica contra o Racing Santander, na quarta-feira. A equipe catalã vive uma forma ofensiva devastadora, com 26 gols marcados em apenas seis partidas em todas as competições.
Após o confronto no meio de semana, o time de Flick terá uma viagem complicada para enfrentar o Sevilla no próximo fim de semana. A equipe estará desesperada para garantir o máximo de pontos e preservar sua vantagem no cenário doméstico antes de La Liga parar para uma longa pausa internacional.
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