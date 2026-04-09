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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

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Não foi o fracasso na Copa do Mundo... Donnarumma, em lágrimas: “Isso foi o que mais me doeu”

Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias
G. Donnarumma
Bósnia e Herzegovina
Itália

O goleiro italiano quebra o silêncio em uma entrevista emocionante

Gianluigi Donnarumma, goleiro do Manchester City, quebrou o silêncio sobre uma das semanas mais sombrias da história do futebol italiano, abordando a polêmica em torno da questão dos bônus que veio à tona após a derrota na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bósnia, ao mesmo tempo em que elogiou as três figuras que, desde então, deixaram seus cargos.

Donnarumma, que atuou como capitão da seleção italiana durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo, conversou com a rede “Sky Italia” em uma entrevista emocionante que abordou tudo, desde a dor pessoal causada pela terceira ausência consecutiva da Copa do Mundo até as reportagens prejudiciais que surgiram sobre as exigências de bônus vindas de dentro da equipe.

A seleção italiana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após perder para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis na final da repescagem para a Copa do Mundo.

Leia também: Uma vergonha para o futebol... Críticas cercam Donnarumma após o fracasso da Itália



  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Um momento doloroso

    Donnarumma disse no início da entrevista: “O que mais me magoou foi o que foi publicado. Como capitão, nunca pedi um único euro à seleção italiana”.

    Ele acrescentou, segundo o site “Football Italia”: “O que acontece na seleção nacional, como sempre acontece em todos os lugares, é que o objetivo era dar um presente aos jogadores quando eles alcançassem uma meta específica. É só isso, e ninguém pediu nada à Federação”.

    Ele continuou: “Nosso presente era a participação na Copa do Mundo. Infelizmente, isso não aconteceu”.

    E completou: “Fiquei mais magoado do que qualquer outra coisa por causa dos comentários e das palavras que foram ditas”.



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  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    A demissão do trio

    A saída de Gabriele Gravina (presidente da Federação Italiana), Gennaro Gattuso (técnico) e Gianluigi Buffon (diretor da seleção) acrescentou mais uma dimensão emocional a um período já bastante difícil. Donnarumma foi gentil em suas palavras para com todos eles e parecia profundamente abalado pela série de demissões que se seguiu à derrota para a Bósnia.

    O goleiro do Manchester City disse: “Eu tinha um ótimo relacionamento com Gigi, Gattuso e Gravina. Sentimos muita pena deles, e é natural que a gente sinta alguma responsabilidade pelo que está acontecendo agora, e isso é doloroso. Mas gostaria de agradecer ao técnico, ao presidente e ao Gigi, porque eles deram uma contribuição valiosa”.

    O site francês “Foot Mercato” informou que o goleiro italiano começou a chorar ao falar sobre a saída do trio.

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    A Mensagem do Futuro

    A sequência recorde de vitórias da Itália e a conquista do Campeonato Europeu de 2021 continuam sendo conquistas reais, e Donnarumma insistiu que a identidade futebolística do país pode ser recuperada.

    Ele disse: “Nestes anos, independentemente das decepções, alcançamos conquistas importantes. Não devemos desistir de tudo.”

    Sua mensagem para o futuro foi simples, mas sincera, acrescentando: “É difícil, mas precisamos seguir em frente com determinação, sabendo que a Itália voltará forte e voltará grandiosa”.

    E continuou: “Como a Liga das Nações e o Campeonato Europeu ainda estão por vir antes de qualquer campanha futura para a Copa do Mundo, o processo de reconstrução começa mais cedo do que muitos possam imaginar”.

    E concluiu suas declarações dizendo: “Os dois primeiros dias foram muito difíceis e exaustivos. É doloroso, realmente doloroso. Nos primeiros dias, lutei para aceitar a situação. Mas a verdade é que você precisa recomeçar, seguir em frente e reagir”.