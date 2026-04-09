Não foi o fracasso na Copa do Mundo... Donnarumma, em lágrimas: “Isso foi o que mais me doeu”

Gianluigi Donnarumma, goleiro do Manchester City, quebrou o silêncio sobre uma das semanas mais sombrias da história do futebol italiano, abordando a polêmica em torno da questão dos bônus que veio à tona após a derrota na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bósnia, ao mesmo tempo em que elogiou as três figuras que, desde então, deixaram seus cargos.

Donnarumma, que atuou como capitão da seleção italiana durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo, conversou com a rede “Sky Italia” em uma entrevista emocionante que abordou tudo, desde a dor pessoal causada pela terceira ausência consecutiva da Copa do Mundo até as reportagens prejudiciais que surgiram sobre as exigências de bônus vindas de dentro da equipe.

A seleção italiana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após perder para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis na final da repescagem para a Copa do Mundo.

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