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“Não foi nada divertido” – Noa Lang diz que “ainda está sofrendo” com uma lesão grave no polegar após colidir com um painel publicitário na derrota para o Liverpool
Um momento de terror em Anfield
O terrível incidente ocorreu durante o segundo tempo da derrota do Galatasaray por 4 a 0 para o Liverpool pela Liga dos Campeões, quando Lang prendeu a mão na estrutura ao lado do campo, atrás do gol de Alisson. O ponta sofreu um corte parcial no dedo e foi imediatamente levado de maca para um hospital local, onde passou pela primeira de duas cirurgias de emergência. A gravidade do corte levou a UEFA a iniciar uma investigação formal sobre a segurança dos painéis publicitários. Foi uma noite desastrosa para o time turco, já que o atacante Victor Osimhen também sofreu uma fratura no antebraço direito após uma colisão aérea com Ibrahima Konate, enquanto o time perdia a vantagem de 1 a 0 conquistada no primeiro tempo e era eliminado da competição.
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Falando abertamente sobre essa provação
Em entrevista ao jornal holandês AD, Lang detalhou a terrível provação e suas dificuldades diárias atuais. “Ainda tenho meu polegar, ele continua no lugar e, segundo o médico, vai sobreviver”, explicou ele. “Meu polegar ficou preso atrás do painel publicitário em uma cerca muito afiada. Foi um corte muito profundo. Não foi nada divertido. Nem mesmo ver aquilo com o próprio polegar.”
Ele acrescentou: “Já fui operado duas vezes nesse meio tempo, a primeira vez na noite seguinte ao acidente, na Inglaterra. Fui muito bem cuidado, as cirurgias também correram bem, mas ainda estou sofrendo com isso. Também não é prático para coisas muito comuns: sou destro, então no banheiro isso não é ideal. Não, jogar PlayStation também não é realmente possível, mas, felizmente, joga-se futebol com os pés. Além disso, estou a receber uma boa ajuda em tudo.”
Sofrimento compartilhado e defesa do estádio
Apesar do sofrimento comum, os dois atacantes do Galatasaray conseguiram ver o lado engraçado da situação, postando uma captura de tela de uma videochamada no Instagram em que exibiam seus respectivos membros enfaixados.
Após a partida, o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, ofereceu seu apoio ao compatriota enquanto defendia a infraestrutura do estádio. “É um acidente muito grave, mas não tem nada a ver com o estádio, é apenas um acidente”, disse Van Dijk. “Conversei com ele, espero que ele volte aos gramados o mais rápido possível, porque precisamos dele se ele for convocado para a seleção na próxima semana.”
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Concentração na seleção nacional e disponibilidade futura
De volta ao centro de treinamento da Holanda em Zeist, o ponta se juntou ao elenco de Ronald Koeman, mas ficará de fora do amistoso desta sexta-feira contra a Noruega para controlar cuidadosamente sua carga de trabalho. O técnico da seleção conta atualmente com 25 jogadores à disposição, tendo optado por não convocar um substituto para Memphis Depay depois que o atacante sofreu uma distensão muscular na coxa.
Embora Lang continue com o braço fortemente enfaixado, ele espera voltar a jogar contra o Equador na terça-feira. “Espero poder participar na terça-feira contra o Equador”, disse ele. “Mas não vamos correr riscos: a Copa do Mundo é mais importante mais adiante.”