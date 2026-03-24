“Não foi nada divertido” – Noa Lang diz que “ainda está sofrendo” com uma lesão grave no polegar após colidir com um painel publicitário na derrota para o Liverpool

Em entrevista ao jornal holandês AD, Lang detalhou a terrível provação e suas dificuldades diárias atuais. “Ainda tenho meu polegar, ele continua no lugar e, segundo o médico, vai sobreviver”, explicou ele. “Meu polegar ficou preso atrás do painel publicitário em uma cerca muito afiada. Foi um corte muito profundo. Não foi nada divertido. Nem mesmo ver aquilo com o próprio polegar.”

Ele acrescentou: “Já fui operado duas vezes nesse meio tempo, a primeira vez na noite seguinte ao acidente, na Inglaterra. Fui muito bem cuidado, as cirurgias também correram bem, mas ainda estou sofrendo com isso. Também não é prático para coisas muito comuns: sou destro, então no banheiro isso não é ideal. Não, jogar PlayStation também não é realmente possível, mas, felizmente, joga-se futebol com os pés. Além disso, estou a receber uma boa ajuda em tudo.”