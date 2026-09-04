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“Não foi minha decisão!”: Roberto De Zerbi detona Richarlison após atacante ser deixado sensacionalmente fora do elenco do Tottenham para a Premier League
Richarlison fica fora da lista da Premier League
O Tottenham Hotspur enviou sua lista oficial de inscritos para a Premier League, e a ausência mais gritante é a de Richarlison. O atacante de 29 anos, que foi o artilheiro do clube na temporada passada, com 11 gols em 32 partidas, agora se vê em um limbo profissional.
Enquanto o clube incluiu estrelas lesionadas como Simons e Odobert, Richarlison foi completamente descartado após suas exigências públicas para deixar o clube. De Zerbi tratou rapidamente de se distanciar da decisão administrativa definitiva, ao mesmo tempo em que criticou a postura do jogador ao longo do verão.
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De Zerbi esclarece sua posição
Falando à imprensa sobre a surpreendente omissão, De Zerbi foi caracteristicamente honesto sobre o rompimento na relação. "Não foi minha decisão. É a decisão normal", explicou o ex-treinador de Brighton e Marseille. "Acho que o Richarlison decidiu tudo sozinho. Ele falou comigo no começo da pré-temporada e me disse que a ideia e o desejo dele eram sair. No fim, vamos trazer outro atacante e, como eu disse no começo da pré-temporada, quero manter os jogadores, apenas os jogadores que querem ficar e ter orgulho e a paixão certa para ficar aqui."
O treinador ainda enfatizou que os aspectos técnicos da inscrição do elenco estão sob a responsabilidade da cúpula do Tottenham, e não da comissão técnica. De Zerbi acrescentou: "Então, em relação a tudo e a outros problemas, isso não é da minha conta nem do meu trabalho. É responsabilidade do clube. Não posso dizer nada porque não decidi nada. A mensagem do Richarlison desde o começo da temporada tem sido muito clara. Eu aceitei isso e, para mim, não há nada a dizer."
Excedente às necessidades no norte de Londres
A queda de Richarlison foi rápida, especialmente considerando que ele foi titular no jogo de abertura da campanha contra o Brentford. No entanto, as chegadas de Omar Marmoush, do Manchester City, Mykhailo Mudryk, por empréstimo do Chelsea, e Savio, do City, o empurraram para baixo na hierarquia.
A filosofia do técnico segue centrada na harmonia do elenco e em indivíduos "famintos", em vez de estrelas insatisfeitas. De Zerbi esclareceu sua posição ao afirmar: "Se você não quer ficar aqui, não quero continuar falando na coletiva de imprensa. Saia, você tem a liberdade para sair. Se você não quer ficar, por que temos que mantê-lo na lista? Por que você tem que ficar? Eu não sou Vinai, não sou o diretor esportivo, sou o treinador e gostaria de trabalhar com pessoas famintas, que, se não jogarem, ainda assim estejam felizes por ficar neste clube."
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As janelas de transferências seguem abertas no exterior
Com a janela de inscrições da Premier League agora fechada, a única esperança de Richarlison de jogar futebol competitivo antes de janeiro passa por uma transferência para o exterior. O gigante turco Trabzonspor tem sido fortemente ligado ao atacante, com a janela de transferências do clube permanecendo aberta até a noite de sexta-feira, enquanto os clubes da Arábia Saudita também têm até domingo para garantir contratações de última hora.
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