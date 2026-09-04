Falando à imprensa sobre a surpreendente omissão, De Zerbi foi caracteristicamente honesto sobre o rompimento na relação. "Não foi minha decisão. É a decisão normal", explicou o ex-treinador de Brighton e Marseille. "Acho que o Richarlison decidiu tudo sozinho. Ele falou comigo no começo da pré-temporada e me disse que a ideia e o desejo dele eram sair. No fim, vamos trazer outro atacante e, como eu disse no começo da pré-temporada, quero manter os jogadores, apenas os jogadores que querem ficar e ter orgulho e a paixão certa para ficar aqui."

O treinador ainda enfatizou que os aspectos técnicos da inscrição do elenco estão sob a responsabilidade da cúpula do Tottenham, e não da comissão técnica. De Zerbi acrescentou: "Então, em relação a tudo e a outros problemas, isso não é da minha conta nem do meu trabalho. É responsabilidade do clube. Não posso dizer nada porque não decidi nada. A mensagem do Richarlison desde o começo da temporada tem sido muito clara. Eu aceitei isso e, para mim, não há nada a dizer."