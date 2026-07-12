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“Não foi meu melhor momento” – Jordan Henderson quebra o silêncio sobre a lesão inusitada sofrida pela seleção da Inglaterra e não descarta voltar a jogar na Copa do Mundo
Acidente bizarro estraga as comemorações no México
Henderson falou abertamente sobre o infeliz incidente que o deixou fora de ação durante a Copa do Mundo de 2026. Apesar de não ter entrado em campo durante a vitória por 3 a 2 sobre o México, o jogador do Brentford acabou recebendo um cartão amarelo e sofrendo uma lesão grave após cair sobre painéis publicitários enquanto comemorava diante da torcida visitante. O impacto foi tão forte que o jogador de 36 anos precisou ser retirado de maca, recebendo oxigênio no Estádio Azteca.
Henderson já retornou à seleção da Inglaterra com uma tala protetora e foi visto participando dos aquecimentos pré-jogo antes do confronto das quartas de final contra a Noruega. Ao refletir sobre a lesão, Henderson disse à ITV: “Tudo bem, obrigado. Não foi meu melhor momento, mas o principal era ir lá, vencer e avançar para as quartas de final, e conseguimos fazer isso, então isso é o que importa”.
Ele acrescentou: “Foram dois dias um pouco difíceis, mas assim que voltei ao campo de treinamento, ao ver os rapazes e nossa excelente equipe médica, fiquei muito grato por isso.”
- AFP
Cirurgia e recuperação em Kansas City
O ex-capitão do Liverpool passou por uma cirurgia na Cidade do México para tratar da fratura antes de voltar de avião para a sede da seleção inglesa. A lesão causou grande preocupação à sua família, especialmente ao seu pai, Brian, que passou uma noite em claro aguardando notícias. Henderson expressou sua gratidão aos especialistas que cuidaram dele, observando: “Os médicos e cirurgiões no Kansas também foram incríveis, então estou muito grato por isso e simplesmente muito feliz por fazer parte do elenco novamente hoje.”
Embora seu tempo em campo tenha se limitado a apenas 12 minutos no torneio até agora — uma breve participação na vitória por 2 a 0 sobre o Panamá na fase de grupos —, Tuchel optou por manter o experiente meio-campista no elenco.
Um possível retorno aos gramados?
Apesar da gravidade da fratura, Henderson se recusou a descartar oficialmente a possibilidade de voltar a jogar antes do fim do torneio. “Vamos lidar com isso quando chegar a hora”, acrescentou ele, sugerindo que mantém as opções em aberto à medida que a recuperação avança.
Sua determinação em permanecer com os Três Leões foi compartilhada por sua família, que confirmou que ele não tem intenção de voltar para casa mais cedo. O meio-campista continua presente nos treinos, torcendo pelos companheiros de equipe à beira do campo, mesmo usando o gesso.
- AFP
O que vem por aí para a Inglaterra?
A Inglaterra garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo com uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Noruega na prorrogação, graças a dois gols de Jude Bellingham. Agora, os Três Leões precisam se preparar ao máximo para um confronto difícil nas semifinais contra a Argentina, atual campeã, que acontecerá na quarta-feira, em Atlanta.
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