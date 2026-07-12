“Não foi meu melhor momento” – Jordan Henderson quebra o silêncio sobre a lesão inusitada sofrida pela seleção da Inglaterra e não descarta voltar a jogar na Copa do Mundo

Henderson falou abertamente sobre o infeliz incidente que o deixou fora de ação durante a Copa do Mundo de 2026. Apesar de não ter entrado em campo durante a vitória por 3 a 2 sobre o México, o jogador do Brentford acabou recebendo um cartão amarelo e sofrendo uma lesão grave após cair sobre painéis publicitários enquanto comemorava diante da torcida visitante. O impacto foi tão forte que o jogador de 36 anos precisou ser retirado de maca, recebendo oxigênio no Estádio Azteca.

Henderson já retornou à seleção da Inglaterra com uma tala protetora e foi visto participando dos aquecimentos pré-jogo antes do confronto das quartas de final contra a Noruega. Ao refletir sobre a lesão, Henderson disse à ITV: “Tudo bem, obrigado. Não foi meu melhor momento, mas o principal era ir lá, vencer e avançar para as quartas de final, e conseguimos fazer isso, então isso é o que importa”.

Ele acrescentou: “Foram dois dias um pouco difíceis, mas assim que voltei ao campo de treinamento, ao ver os rapazes e nossa excelente equipe médica, fiquei muito grato por isso.”