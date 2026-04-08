Aos 54 minutos, o goleiro do Atlético, Juan Musso, lançou a bola com um chute rasteiro pela direita, até a borda da sua própria área de cinco metros. O companheiro Pubill bloqueou a bola com a mão, colocou-a na linha e, em seguida, repetiu o chute de saída.
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Não foi marcado pênalti para o FC Barcelona após uma curiosa mão na área! Hansi Flick está completamente indignado
Uma jogada que gerou protestos imediatos em campo e, posteriormente, discussões nas redes sociais. O árbitro Istvan Kovacs (Romênia) deixou o jogo prosseguir e o árbitro de vídeo Christian Dingert (Thallichtenberg) também não interveio.
Uma possível explicação para terem decidido contra uma falta de mão punível na grande área e, consequentemente, contra um pênalti: a bola ainda não havia saído da pequena área; o passe de Mussos, portanto, não poderia ser considerado um passe para seu companheiro, mas apenas uma manobra para fazer com que este recebesse a bola, a fim de que ele então executasse o tiro de meta.
No entanto, como observou o comentarista da DAZN, Freddy Harder, nessa prática comum, o goleiro geralmente rola a bola para o companheiro de equipe justamente para sinalizar que o tiro de meta ainda não foi executado. Ainda mais porque, nessa jogada, Lamine Yamal, um jogador da equipe da casa, estava à espreita na entrada da área para pressionar imediatamente.
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Não foi marcado pênalti por mão contra o Barça: Hansi Flick está irritado
O técnico do Blaugrana, Hansi Flick, ficou bastante irritado na DAZN após o apito final: “O goleiro passa a bola para ele e ele toca com a mão. Ora, isso é claríssimo. Não faço ideia do porquê o VAR não interveio. Não entendo.”
E, referindo-se a Dingert, acrescentou: “Ele é alemão. Ora bolas! Isso é inacreditável.”
Tal como aconteceu na ocasião da mão de Gabriel contra o FC Bayern
Isso trouxe à tona lembranças de uma cena semelhante ocorrida na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Arsenal e o Bayern de Munique, há quase exatamente dois anos. No empate em 2 a 2 no Emirates, em 10 de abril de 2024, o goleiro do Arsenal, David Raya, executou um saque de meta depois que a bola foi liberada quase simultaneamente ao apito. O irritado zagueiro do Arsenal, Gabriel, recebeu o passe curto na pequena área e executou o tiro de meta novamente — os jogadores do Bayern protestaram e pediram pênalti. O árbitro Glenn Nyberg, porém, deixou o jogo prosseguir, e o assistente de vídeo não interveio.
“É um pênalti por mão claríssimo”, enfatizou o então técnico do Bayern, Thomas Tuchel, após a partida. “Ele (Nyberg) diz aos nossos jogadores: ‘Sim, mas é um erro de criança, não vou marcar isso nas quartas de final da Liga dos Campeões’. Essa é uma forma totalmente nova de interpretar as regras. É simplesmente inacreditável.”
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Pau Cubarsi é expulso antes do intervalo
Os jogadores do Barcelona também estavam bastante irritados na quarta-feira após a partida, quando alguns protestaram contra Kovacs. A derrota em casa deixa a equipe de Hansi Flick na expectativa quanto à classificação para as semifinais. Um fator decisivo para a derrota contra o rival da LaLiga foi mais uma decisão da arbitragem: o cartão vermelho contra Pau Cubarsi pouco antes do intervalo.
A expulsão foi precedida por um confronto entre Cubarsi e Giuliano Simeone. O atacante do Atlético aproveitou-se mais uma vez da linha defensiva do Barcelona, posicionada de forma arriscada, e, após um passe de Alvarez do meio-campo, partiu sozinho em direção ao gol dos catalães. Cubarsi tentou salvar a situação, cruzando a trajetória de Simeone por trás e derrubando-o no processo.
Kovacs mostrou inicialmente o cartão amarelo a Cubarsi. Após protestos furiosos do técnico do Atlético, Diego Simeone, e de alguns de seus jogadores, bem como uma intervenção do VAR, o árbitro foi até os monitores e reviu a jogada. Em seguida, corrigiu sua decisão e mandou Cubarsi para o vestiário antes do tempo.
Liga dos Campeões: Resultados das partidas de ida das quartas de final
Data Início da partida Time da casa Resultado Time visitante 7/4 21h Real Madrid 1 a 2 FC Bayern 7/4 21h Sporting Lisboa 0 a 1 Arsenal 8/4 21h PSG 2 a 0 Liverpool 8/4 21h FC Barcelona 0 a 2 Atlético de Madrid