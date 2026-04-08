Não foi marcado pênalti para o FC Barcelona após uma curiosa mão na área! Hansi Flick está completamente indignado

Uma jogada que gerou protestos imediatos em campo e, posteriormente, discussões nas redes sociais. O árbitro Istvan Kovacs (Romênia) deixou o jogo prosseguir e o árbitro de vídeo Christian Dingert (Thallichtenberg) também não interveio.

Uma possível explicação para terem decidido contra uma falta de mão punível na grande área e, consequentemente, contra um pênalti: a bola ainda não havia saído da pequena área; o passe de Mussos, portanto, não poderia ser considerado um passe para seu companheiro, mas apenas uma manobra para fazer com que este recebesse a bola, a fim de que ele então executasse o tiro de meta.

No entanto, como observou o comentarista da DAZN, Freddy Harder, nessa prática comum, o goleiro geralmente rola a bola para o companheiro de equipe justamente para sinalizar que o tiro de meta ainda não foi executado. Ainda mais porque, nessa jogada, Lamine Yamal, um jogador da equipe da casa, estava à espreita na entrada da área para pressionar imediatamente.