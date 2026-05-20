"Não foi fácil!" – Neymar admite que "chorou por horas" após a convocação para a Copa do Mundo do Brasil e agradece aos colegas do Santos

Depois de ter seu nome confirmado na lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar foi à Santos TV para expressar a intensidade de seus sentimentos. O camisa 10 do Santos, que passou por um longo período de inatividade devido a uma grave lesão sofrida em outubro de 2023, revelou que o anúncio trouxe uma explosão de alívio e gratidão pelo esforço dedicado à sua recuperação.

“Chorei por várias horas, não foi fácil chegar até aqui. Depois que meu nome foi anunciado, você sabe que valeu a pena superar tudo, suportar o esforço”, disse o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain.