AFP
Traduzido por
"Não foi fácil!" – Neymar admite que "chorou por horas" após a convocação para a Copa do Mundo do Brasil e agradece aos colegas do Santos
"Chorei por várias horas"
Depois de ter seu nome confirmado na lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar foi à Santos TV para expressar a intensidade de seus sentimentos. O camisa 10 do Santos, que passou por um longo período de inatividade devido a uma grave lesão sofrida em outubro de 2023, revelou que o anúncio trouxe uma explosão de alívio e gratidão pelo esforço dedicado à sua recuperação.
“Chorei por várias horas, não foi fácil chegar até aqui. Depois que meu nome foi anunciado, você sabe que valeu a pena superar tudo, suportar o esforço”, disse o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain.
- Getty Images Sport
O papel fundamental de Santos em seu retorno
De volta ao clube onde foi descoberto, Neymar fez questão de destacar como o ambiente no Santos foi fundamental para seu retorno ao alto nível. O jogador considera que o apoio que recebeu no Centro de Treinamento Rei Pelé foi a chave para realizar seu sonho de voltar a jogar pela seleção brasileira, tendo o clube como seu porto seguro durante os meses mais difíceis de sua carreira.
“Para mim, como sempre disse quando voltei, sinto-me em casa aqui. É algo difícil de explicar”, disse ele. “Quero agradecer a todos. Minha convocação não foi só para mim, foi para todos que fazem parte desse processo, todos que estiveram comigo em campo, fora de campo, cuidando da segurança, do nosso físico, da nossa alimentação.”
De olho na glória mundial
Apesar de seu status de ídolo e da trajetória que construiu com a seleção, Neymar sabe que o caminho para se tornar titular na Copa do Mundo de 2026 não será automático. Ancelotti já deixou claro que a trajetória do jogador não garantirá privilégios, sinalizando que a disputa interna por uma vaga no time titular será intensa durante o período de preparação nos Estados Unidos.
Mesmo assim, Neymar continua otimista e foca na união do grupo. “Obrigado pelo apoio, por sempre acreditarem em mim. Estou aqui para agradecer pelo apoio ao longo da minha carreira. Estamos todos juntos neste Brasil que caminha rumo ao sexto título”, disse ele.
- AFP
E agora?
A preparação do Brasil terá início na Granja Comary, em Teresópolis, mas o grupo só estará completo em solo americano. Jogadores como Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se juntarão à delegação após a final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal. O último jogo antes da partida oficial será um amistoso contra o Panamá no Maracanã, marcado para 31 de maio.
Uma vez nos Estados Unidos, a equipe ficará baseada em Nova Jersey. O Brasil, cabeça de chave do Grupo C, terá um último teste contra o Egito antes de iniciar sua campanha oficial na Copa do Mundo, no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Em seguida, os pentacampeões mundiais enfrentarão o Haiti na Filadélfia e encerrarão a fase de grupos contra a Escócia, em Miami.