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"Não foi fácil" - Alexander Isak fala sobre superar problemas físicos após dar a vitória do Liverpool sobre o Ipswich Town
Superando uma temporada de estreia difícil
Isak comandou a primeira vitória do Liverpool na Premier League 2026-27 na noite de sexta-feira, mas o atacante fez questão de reconhecer rapidamente os obstáculos pessoais que superou para chegar a este momento. Depois de chegar a Anfield vindo do Newcastle United por uma taxa recorde no futebol britânico de £ 125 milhões, o jogador de 26 anos viu seu primeiro ano com a camisa vermelha ser atrapalhado por problemas físicos. Ao refletir sobre seu caminho de volta aos gols, o centroavante manteve a humildade sobre a resiliência necessária para deixar para trás suas dificuldades anteriores.
Falando à Sky Sports após o apito final em Portman Road, o internacional sueco foi sincero sobre o desgaste mental e físico dos últimos 12 meses. Isak afirmou: "Não foi fácil. Foi uma lesão longa, uma temporada difícil no geral. Eu estava pensando: quero fazer uma boa Copa do Mundo primeiro e depois começar bem a temporada, o que sinto que fiz agora. Aquela temporada ficou meio para trás, mas não foi fácil."
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A execução tática dá resultado em Portman Road
O Liverpool entrou em campo para o duelo contra o Ipswich sob pressão para apresentar resultado, depois de não conseguir vencer nas duas primeiras partidas da temporada. A intenção de começar de forma agressiva ficou evidente desde o apito inicial, já que Isak balançou as redes duas vezes nos primeiros dez minutos para silenciar a torcida da casa. Foi uma manifestação clara do trabalho tático realizado nos treinamentos, com os visitantes tentando explorar as transições e pegar o time recém-promovido desprevenido nos minutos iniciais.
"Obviamente estávamos esperando a primeira vitória e falávamos sobre começar bem o jogo, algo que não tínhamos feito recentemente", explicou Isak. "Isso foi perfeito para nós, conseguir dois gols rapidamente. Acho que estamos começando a chegar à maneira como queremos jogar, sendo ofensivos e atacando a defesa. Acho que mostramos isso hoje. Fizemos dois gols e poderíamos ter marcado mais."
A conexão de Gakpo e a química ofensiva
Embora Isak tenha ficado com as manchetes por sua finalização clínica, o papel de Cody Gakpo foi igualmente fundamental na vitória. O internacional holandês deu as assistências para os dois gols de Isak, dando sequência a uma parceria produtiva que já havia rendido um gol contra o Nottingham Forest no fim de semana anterior. A visão de jogo e a execução de Gakpo pelos lados do campo se mostraram fatais para a linha defensiva do Ipswich, especialmente com um passe sublime de trivela que preparou o segundo gol da noite.
Isak fez muitos elogios à contribuição do companheiro para a fluidez ofensiva da equipe. "Estávamos falando que, quando recuperamos a bola, temos que avançar o mais rápido possível, porque é nesse momento que as coisas ficam bem abertas", destacou o atacante. "Obviamente o Cody me encontrou duas vezes muito bem. Ele tem sido incrível dando assistências e me encontrando nessas situações e em boas posições, onde eu gosto de ter a bola."
- AFP
Foco se volta para o desafio europeu
Isak começou sua segunda temporada no Liverpool com três gols em três partidas. Mas, em vez de estabelecer metas estatísticas para a temporada, o jogador de 26 anos está determinado apenas a manter o foco no próximo desafio do Liverpool. Ele disse: "Ainda é cedo. Acho que ainda temos muito a aprender e, neste momento, é jogo a jogo."
O próximo compromisso do Liverpool será em casa contra o Atletico Madrid, em Anfield, na noite de quarta-feira, em um confronto de alto risco que testará ainda mais o progresso alcançado sob o novo comando. A vitória em Portman Road serve como plataforma perfeita para a agenda cheia que vem pela frente, enquanto o elenco se prepara para o retorno do futebol continental.
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