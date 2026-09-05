Isak comandou a primeira vitória do Liverpool na Premier League 2026-27 na noite de sexta-feira, mas o atacante fez questão de reconhecer rapidamente os obstáculos pessoais que superou para chegar a este momento. Depois de chegar a Anfield vindo do Newcastle United por uma taxa recorde no futebol britânico de £ 125 milhões, o jogador de 26 anos viu seu primeiro ano com a camisa vermelha ser atrapalhado por problemas físicos. Ao refletir sobre seu caminho de volta aos gols, o centroavante manteve a humildade sobre a resiliência necessária para deixar para trás suas dificuldades anteriores.

Falando à Sky Sports após o apito final em Portman Road, o internacional sueco foi sincero sobre o desgaste mental e físico dos últimos 12 meses. Isak afirmou: "Não foi fácil. Foi uma lesão longa, uma temporada difícil no geral. Eu estava pensando: quero fazer uma boa Copa do Mundo primeiro e depois começar bem a temporada, o que sinto que fiz agora. Aquela temporada ficou meio para trás, mas não foi fácil."