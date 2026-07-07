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“Não foi culpa dele” - O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, sai em defesa de Folarin Balogun, enquanto o atacante da seleção dos EUA quebra o silêncio sobre a eliminação na Copa do Mundo e a decisão da FIFA de suspender o cartão vermelho
A polêmica em torno do cartão vermelho de Balogun
As notícias sobre a participação de Balogun dominaram as manchetes depois que a FIFA, de forma inesperada, suspendeu sua punição de um jogo, imposta após um cartão vermelho recebido contra a Bósnia e Herzegovina. A decisão gerou protestos veementes da federação belga de futebol e de comentaristas internacionais, que a consideraram um precedente perigoso e injusto para o torneio. Embora Balogun tenha acabado entrando como titular, a presença do atacante não foi suficiente para salvar os co-anfitriões de uma derrota acachapante.
- AFP
Garcia defende o atacante adversário
Em declarações à imprensa após o apito final, Garcia revelou que não guardava rancor contra o jogador e elogiou a atitude madura do atacante norte-americano. Ele afirmou: “Balogun veio falar comigo, e eu gostei disso. Não é culpa dele, ele não é o responsável. Eu disse isso a ele. Agradeço que ele tenha vindo falar comigo.”
Além disso, o técnico negou que o barulho externo em torno do atacante adversário tenha servido de incentivo para sua equipe, acrescentando: “Não foi preciso nem necessário (em termos de motivação). O que realmente importava para nós era nosso plano de jogo. Queríamos nos destacar; a seleção dos EUA é dinâmica e cheia de energia. Não precisamos do Kevin [De Bruyne], marcamos gols.”
"Na verdade, isso não me surpreendeu"
Enquanto isso, Balogun finalmente quebrou o silêncio sobre a situação embaraçosa que ofuscou seus preparativos antes da partida. O craque da seleção americana enfatizou que sua responsabilidade como jogador era simplesmente cumprir suas funções em campo.
Em declarações após a partida, ele afirmou: “Quando você recebe um cartão vermelho, normalmente o protocolo é não jogar a partida seguinte. Então, quando essa decisão é revertida, é claro que vai gerar polêmica. Por isso, isso realmente não me surpreendeu muito. Mas, como jogador, meu trabalho é simplesmente entrar em campo e me concentrar no que tenho que fazer. E estou decepcionado por não termos conseguido vencer hoje.”
Ele acrescentou: “Aceitei a decisão quando recebi o cartão vermelho e também aceitei a decisão quando me disseram que eu poderia jogar. Não há muito mais que eu possa dizer sobre o assunto. Dito isso, a Bélgica foi a melhor equipe hoje. Eles jogaram muito melhor do que nós.”
- (C)Getty Images
A Espanha enfrenta a Bélgica nas quartas de final
Essa vitória esmagadora em Seattle garante a classificação da Bélgica para as quartas de final, marcando um confronto desafiador contra a Espanha, atual campeã europeia, em Los Angeles, na sexta-feira, 10 de julho. O desempenho certeiro do herói Charles De Ketelaere, autor de dois gols, e o retorno de Romelu Lukaku ao placar dão um impulso crucial para a equipe de Garcia. Os Red Devils precisam agora manter esse nível dominante de desempenho para neutralizar a ameaça ofensiva da La Roja e garantir uma vaga nas semifinais.
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