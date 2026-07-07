“Não foi culpa dele” - O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, sai em defesa de Folarin Balogun, enquanto o atacante da seleção dos EUA quebra o silêncio sobre a eliminação na Copa do Mundo e a decisão da FIFA de suspender o cartão vermelho

Enquanto isso, Balogun finalmente quebrou o silêncio sobre a situação embaraçosa que ofuscou seus preparativos antes da partida. O craque da seleção americana enfatizou que sua responsabilidade como jogador era simplesmente cumprir suas funções em campo.

Em declarações após a partida, ele afirmou: “Quando você recebe um cartão vermelho, normalmente o protocolo é não jogar a partida seguinte. Então, quando essa decisão é revertida, é claro que vai gerar polêmica. Por isso, isso realmente não me surpreendeu muito. Mas, como jogador, meu trabalho é simplesmente entrar em campo e me concentrar no que tenho que fazer. E estou decepcionado por não termos conseguido vencer hoje.”

Ele acrescentou: “Aceitei a decisão quando recebi o cartão vermelho e também aceitei a decisão quando me disseram que eu poderia jogar. Não há muito mais que eu possa dizer sobre o assunto. Dito isso, a Bélgica foi a melhor equipe hoje. Eles jogaram muito melhor do que nós.”