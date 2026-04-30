Getty Images Sport
Traduzido por
Não fiquei impressionado! Diego Simeone revela por que o épico jogo da Liga dos Campeões entre PSG e Bayern (5 a 4) “não foi um bom jogo”
Empate no Metropolitano
O Atlético e o Arsenal empataram em 1 a 1 em uma partida cautelosa na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões, deixando a disputa em aberto antes do jogo de volta em Londres. Viktor Gyokeres abriu o placar para os Gunners de pênalti pouco antes do intervalo, mas Julián Álvarez empatou com um pênalti marcado após uma revisão do VAR no início do segundo tempo. Apesar de Antoine Griezmann ter acertado a trave, nenhuma das equipes conseguiu marcar o gol decisivo em um confronto marcado pela disciplina tática.
- Getty Images Sport
Tática acima do espetáculo
Simeone aproveitou sua análise pós-jogo para comparar a disciplina da atuação de sua equipe com o caótico jogo emocionante de nove gols entre o PSG e o Bayern de Munique, disputado no dia anterior. O argentino destacou que, embora os torcedores neutros e o público televisivo apreciem espetáculos com muitos gols, tais resultados geralmente decorrem de falhas defensivas que os treinadores têm dificuldade em admirar.
Refletindo sobre as diferentes abordagens táticas no futebol europeu de eliminatórias, Simeone disse ao Prime Video: “O Arsenal é um time incrível, que venceu 10 jogos na Liga dos Campeões e empatou três. O primeiro tempo foi mais tático, com poucos chutes a gol e algumas boas transições. No segundo tempo, aumentamos o ritmo e eles recuaram. Não conseguimos marcar outro gol, mas foi um bom jogo.
“Quando um jogo termina em 5 a 4, todo mundo diz ‘que jogo incrível’. Eu digo: ‘eles marcaram cinco gols contra a gente!’ Não sei se é um jogo tão bom assim para nós, treinadores, mas na TV, claro, foi lindo.”
Preocupações com lesões no Atlético
Além do debate tático, o Atlético está preocupado com a condição física de jogadores importantes enquanto se prepara para a partida de volta no Emirates Stadium. Álvarez, que chegou aos dois dígitos na competição com seu pênalti, e seu companheiro de ataque Alexander Sorloth estão ambos lidando com problemas físicos.
Ao dar uma atualização sobre o elenco e antecipar o confronto em Londres, Simeone acrescentou: “Álvarez teve um pequeno problema no tornozelo, Sorloth sofreu uma lesão no tendão. Queremos fazer uma boa partida e vamos tentar dar o nosso melhor. Todos certamente vão querer se recuperar para estar lá, mas não sei.”
- Getty Images Sport
Confronto decisivo entre Arsenal e Atlético de Madrid
As duas equipes se enfrentam novamente daqui a seis dias, em uma partida de volta decisiva, na qual o Arsenal buscará ampliar sua sequência de 13 jogos sem derrota na competição, igualando o recorde. A equipe de Mikel Arteta tem uma ligeira vantagem por jogar em casa, mas a abordagem disciplinada de Simeone torna o time uma ameaça formidável no contra-ataque. Com a condição física de Álvarez e Sorloth ainda incerta, a equipe médica do Atlético enfrenta uma corrida contra o tempo para garantir que seus principais artilheiros estejam disponíveis para a viagem ao Emirates.