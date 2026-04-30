Não fiquei impressionado! Diego Simeone revela por que o épico jogo da Liga dos Campeões entre PSG e Bayern (5 a 4) “não foi um bom jogo”

Simeone aproveitou sua análise pós-jogo para comparar a disciplina da atuação de sua equipe com o caótico jogo emocionante de nove gols entre o PSG e o Bayern de Munique, disputado no dia anterior. O argentino destacou que, embora os torcedores neutros e o público televisivo apreciem espetáculos com muitos gols, tais resultados geralmente decorrem de falhas defensivas que os treinadores têm dificuldade em admirar.

Refletindo sobre as diferentes abordagens táticas no futebol europeu de eliminatórias, Simeone disse ao Prime Video: “O Arsenal é um time incrível, que venceu 10 jogos na Liga dos Campeões e empatou três. O primeiro tempo foi mais tático, com poucos chutes a gol e algumas boas transições. No segundo tempo, aumentamos o ritmo e eles recuaram. Não conseguimos marcar outro gol, mas foi um bom jogo.

“Quando um jogo termina em 5 a 4, todo mundo diz ‘que jogo incrível’. Eu digo: ‘eles marcaram cinco gols contra a gente!’ Não sei se é um jogo tão bom assim para nós, treinadores, mas na TV, claro, foi lindo.”