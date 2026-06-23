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“Não fico de olho no que Lionel Messi faz” - Kylian Mbappé minimiza a “polêmica” sobre os gols na Copa do Mundo com o capitão da Argentina, após marcar mais dois gols pela França
França garante vaga nas oitavas de final com mais um gol de Mbappé
Mbappé deu continuidade à sua notável sequência de gols na Copa do Mundo ao marcar duas vezes na vitória da França por 3 a 0 sobre o Iraque. A vitória garantiu que a equipe de Didier Deschamps avançasse para as oitavas de final com um histórico perfeito nas duas primeiras partidas. A partida foi interrompida por fortes tempestades em Filadélfia, com o jogo adiado por mais de duas horas.
Apesar da longa interrupção, os Bleus mantiveram o controle após o reinício e selaram a vitória com mais um gol de Ousmane Dembélé. Com os dois gols marcados, Mbappé chegou a 16 gols em Copas do Mundo em toda a sua carreira. O capitão da França empatou com Miroslav Klose e ultrapassou o lendário Ronaldo, do Brasil, no ranking histórico de artilheiros.
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Mbappé está focado na França, não em Messi
Com as atenções voltadas para a disputa entre Mbappé e Messi na artilharia da Copa do Mundo, o atacante francês descartou as especulações sobre uma rivalidade pessoal com seu ex-companheiro de equipe do Paris Saint-Germain.
“Não há nenhuma saga [com Messi]”, disse Mbappé, segundo a ESPN. “Leo também marcou gols, ele marca e sempre marcará. Não fico de olho no que ele faz, senão terei que me esforçar mais. Só me concentro na minha equipe. Quando você marca gols, se aproxima desse mundo, mas repito: para mim, é mais importante ver a nossa evolução.”
Os recordes continuam sendo quebrados pelo capitão da França
Os últimos gols de Mbappé aconteceram em sua 100ª partida pela França e o deixaram a apenas dois gols de alcançar a marca de 18 gols de Messi em Copas do Mundo. Sua rápida ascensão consolidou seu lugar entre os maiores artilheiros da competição. Deschamps acredita que o astro do Real Madrid vai quebrar mais recordes.
“Recorde é feito para ser quebrado”, disse Deschamps aos repórteres. “Ele chegou às 100 partidas pela seleção e continuará marcando muitos gols. Depois, vêm Messi e [Cristiano] Ronaldo. Não tenho certeza se Kylian vai jogar até a mesma idade, mas ele sempre marcará muitos gols enquanto estiver em campo. Ele tem a capacidade de elevar ainda mais o recorde.”
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França busca chegar mais longe na Copa do Mundo
Com a classificação garantida e seis pontos em duas partidas, a França agora pode se concentrar em manter o ritmo rumo às oitavas de final. O desempenho de Mbappé continua sendo fundamental para as ambições da equipe, que busca mais um título da Copa do Mundo. Na última partida da fase de grupos, os Bleus enfrentarão a Noruega no Boston Stadium nesta sexta-feira, em um confronto que colocará frente a frente dois dos melhores atacantes do mundo: Mbappé e Erling Haaland.