“Não fico de olho no que Lionel Messi faz” - Kylian Mbappé minimiza a “polêmica” sobre os gols na Copa do Mundo com o capitão da Argentina, após marcar mais dois gols pela França

Mbappé deu continuidade à sua notável sequência de gols na Copa do Mundo ao marcar duas vezes na vitória da França por 3 a 0 sobre o Iraque. A vitória garantiu que a equipe de Didier Deschamps avançasse para as oitavas de final com um histórico perfeito nas duas primeiras partidas. A partida foi interrompida por fortes tempestades em Filadélfia, com o jogo adiado por mais de duas horas.

Apesar da longa interrupção, os Bleus mantiveram o controle após o reinício e selaram a vitória com mais um gol de Ousmane Dembélé. Com os dois gols marcados, Mbappé chegou a 16 gols em Copas do Mundo em toda a sua carreira. O capitão da França empatou com Miroslav Klose e ultrapassou o lendário Ronaldo, do Brasil, no ranking histórico de artilheiros.