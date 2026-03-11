Goal.com
“Não ficaria surpreso” – Previsão chocante sobre a aposentadoria precoce de Vinicius Júnior feita pelo ex-companheiro de equipe do Real Madrid, Eden Hazard

Eden Hazard previu que o astro do Real Madrid, Vinicius Júnior, poderia se aposentar do futebol mais cedo, fazendo comparações surpreendentes entre a experiência atual do brasileiro e sua própria passagem pelo Santiago Bernabeu. Apesar das lesões terem limitado o tempo que passaram juntos em campo a apenas 27 partidas, Hazard passou quatro temporadas dividindo o vestiário com Vinicius e acredita ter uma visão única sobre a mentalidade do jogador.

  • Ambiente tóxico em torno de Vinicius

    O ex-capitão da seleção belga acredita que o desempenho de Vinicius é fundamentalmente impulsionado por um simples amor pelo jogo, muito parecido com Hazard durante seus anos de auge no Chelsea. Mas a própria essência do jogo de Vinicius está ameaçada pelo ambiente tóxico que cerca o jogador nos últimos meses. Embora o brasileiro continue a apresentar desempenhos excepcionais com a camisa do Real Madrid, suas conquistas esportivas são cada vez mais ofuscadas por controvérsias, insultos racistas e tensões com torcedores adversários, criando uma atmosfera difícil para o candidato ao Ballon d'Or.

    O pesado fardo de ser Vini

    Hazard disse à RTBF: “Ele é apenas alguém que ama o futebol, que adora jogar e só quer se divertir. Um pouco como eu quando estava em campo.”

    O maestro belga, que se aposentou do futebol profissional aos 32 anos, acrescentou: “Agora, falamos mais sobre o que ele faz ou o que ele suporta do que sobre o que ele traz para o campo. As pessoas esquecem que ele é um jogador excepcional. Isso deve pesar muito para ele. Não deve ser fácil entrar em uma partida e pensar apenas em futebol. Ele tem tanta coisa na cabeça antes de uma partida que às vezes penso: ‘Pobre rapaz’”. Ele sabe que vai enfrentar isso, que não acontece muita coisa em termos de sanções. Deve ser um fardo; não me surpreenderia se, aos 30 anos, ele dissesse que está saindo, que está abandonando o futebol porque, de qualquer forma, nada muda.”

  • Aviso

    Com Vinicius frequentemente criticado por suas comemorações e interações com torcedores rivais, Hazard ofereceu alguns conselhos fraternos ao seu ex-colega. Embora reconheça que o brasileiro é mental e fisicamente robusto, o ex-astro do Chelsea e do Real Madrid sugeriu que pequenas mudanças na forma como ele se apresenta em campo podem ajudar a mudar a percepção do público.

    “Como amigo, eu diria a ele: ‘Tenha cuidado. Jogue do jeito que você quer jogar, mas tenha cuidado. As pessoas estão do seu lado, então jogue futebol, divirta-se, faça os verdadeiros fãs de futebol felizes”, disse ele. “Quando você dançar, dance de uma certa maneira para que as pessoas gostem de você. Ronaldinho também dançava; não me lembro de ter visto todas essas histórias. Morei com Vinicius por quatro anos e rapidamente percebi que ele era forte mental e fisicamente. Morar no melhor clube e fazer o que ele faz. Tiro o chapéu para ele.”

    O que vem a seguir?

    Vinicius continua sendo um membro fundamental do ataque do Real Madrid sob o comando de Álvaro Arbeloa. Sua capacidade de decidir jogos na Liga dos Campeões e na La Liga continua justificando seu status de ícone global. No entanto, as palavras de Hazard servem como um forte lembrete de que mesmo os atletas mais fortes têm seus pontos de ruptura, especialmente quando a alegria do jogo é substituída por uma sensação de luta constante contra problemas sistêmicos e animosidade pública.

    O Real Madrid e Vinicius estarão de volta à ação quando receberem o Manchester City na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira.

