“Não ficaria surpreso” – Previsão chocante sobre a aposentadoria precoce de Vinicius Júnior feita pelo ex-companheiro de equipe do Real Madrid, Eden Hazard

Hazard disse à RTBF: “Ele é apenas alguém que ama o futebol, que adora jogar e só quer se divertir. Um pouco como eu quando estava em campo.”

O maestro belga, que se aposentou do futebol profissional aos 32 anos, acrescentou: “Agora, falamos mais sobre o que ele faz ou o que ele suporta do que sobre o que ele traz para o campo. As pessoas esquecem que ele é um jogador excepcional. Isso deve pesar muito para ele. Não deve ser fácil entrar em uma partida e pensar apenas em futebol. Ele tem tanta coisa na cabeça antes de uma partida que às vezes penso: ‘Pobre rapaz’”. Ele sabe que vai enfrentar isso, que não acontece muita coisa em termos de sanções. Deve ser um fardo; não me surpreenderia se, aos 30 anos, ele dissesse que está saindo, que está abandonando o futebol porque, de qualquer forma, nada muda.”