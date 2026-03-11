“Não fazemos nada ilegal! - Piero Hincapie defende as táticas “chatas” do Arsenal em meio a uma pressão quádrupla

Arteta transformou com sucesso sua equipe na unidade defensiva mais forte da divisão, marcando uma mudança radical em relação à lendária era dos Invincibles. Arsene Wenger comandava um time famoso por seu ataque elegante, marcando apenas seis gols em cobranças de escanteio durante aquela campanha histórica, um número que a equipe atual superou completamente, marcando 22 vezes em jogadas de bola parada.

Depois de terminar em segundo lugar por três vezes consecutivas, o time está disposto a adotar táticas mais agressivas para finalmente cruzar a linha de chegada. Eles podem até conquistar a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Carabao Cup, cuja final será disputada no final deste mês. Hincapie justificou essa abordagem agressiva com base em seus sucessos passados, afirmando: “Às vezes, você precisa jogar com inteligência e lutar até o limite do que é permitido. É preciso ter coragem. Na temporada em que conquistamos os dois títulos, nem todos os nossos jogos foram bonitos de se ver, mas vencemos.”