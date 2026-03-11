Getty Images Sport
Traduzido por
“Não fazemos nada ilegal! - Piero Hincapie defende as táticas “chatas” do Arsenal em meio a uma pressão quádrupla
A mudança tática do Arsenal e as ambições pelo título
Hincapie abordou o crescente escrutínio em torno da abordagem física do clube sob o comando do técnico Mikel Arteta. O time londrino atualmente detém uma vantagem confortável de sete pontos na liderança da tabela da Premier League após 30 jogos, mas tem enfrentado críticas severas por abandonar seu tradicional futebol fluido.
O jogador de 24 anos foi rápido em rejeitar as alegações de que Arteta e seu time estão infringindo as regras para manter sua vantagem. Explicando a motivação incansável que impulsiona seu momento atual, Hincapie disse à Sport Bild: “Nossa vontade de vencer nos torna perfeccionistas”.
- Getty Images
O impacto de Nicolas Jover nas jogadas ensaiadas
As estatísticas por trás da proeza do clube em bolas paradas são impressionantes, com quase 38% dos seus 58 gols no campeonato originados em tais situações. Essa eficiência é o resultado direto de sessões de treinamento intensivas orquestradas pelo técnico especialista Nicolas Jover, que os ajudou a quebrar recordes de maior número de gols em escanteios e a se tornar o time mais rápido a atingir 10 gols em jogadas ensaiadas.
Hincapie reconheceu o barulho externo, mas destacou o foco interno, explicando: “Prestamos atenção aos detalhes. Nossa força nas jogadas ensaiadas é comentada em toda a Europa. Esse é o resultado do treinamento diário com nosso treinador de jogadas ensaiadas, Nico Jover”. Ele acrescentou: “Isso pode parecer irritante, mas os resultados significam que todos nós estamos ansiosos para marcar a partir de um escanteio ou de uma falta”.
Priorizar os resultados em detrimento do futebol bonito
A estrela internacional continua sem se desculpar pelos métodos por trás de seu sucesso, enfatizando que garantir resultados positivos acaba superando as preocupações estéticas. Enquanto o Arsenal busca seu primeiro título da liga em duas décadas, o time acredita firmemente que os fins justificam os meios em uma disputa acirrada pelo título contra o Manchester City.
Abordando o cerne do debate tático, o zagueiro reforçou a ideia de que levantar o troféu é a única métrica que importa. “O mais importante para mim é que sejamos bem-sucedidos e não façamos nada ilegal no processo”, insistiu Hincapie. Ele concluiu seu argumento de forma direta, acrescentando: “Nem sempre é possível vencer de forma bonita”.
- Getty Images Sport
Quebrando a maldição dos vice-campeões no Emirates
Arteta transformou com sucesso sua equipe na unidade defensiva mais forte da divisão, marcando uma mudança radical em relação à lendária era dos Invincibles. Arsene Wenger comandava um time famoso por seu ataque elegante, marcando apenas seis gols em cobranças de escanteio durante aquela campanha histórica, um número que a equipe atual superou completamente, marcando 22 vezes em jogadas de bola parada.
Depois de terminar em segundo lugar por três vezes consecutivas, o time está disposto a adotar táticas mais agressivas para finalmente cruzar a linha de chegada. Eles podem até conquistar a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Carabao Cup, cuja final será disputada no final deste mês. Hincapie justificou essa abordagem agressiva com base em seus sucessos passados, afirmando: “Às vezes, você precisa jogar com inteligência e lutar até o limite do que é permitido. É preciso ter coragem. Na temporada em que conquistamos os dois títulos, nem todos os nossos jogos foram bonitos de se ver, mas vencemos.”
Publicidade