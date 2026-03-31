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"Não faz sentido!" - Gary Lineker sugere que Thomas Tuchel tem uma questão "pessoal" com Trent Alexander-Arnold após a "ofensiva" exclusão da seleção inglesa
Lineker fica furioso com a exclusão do craque do Real Madrid
Tuchel gerou um debate acalorado após a divulgação da convocação para a pausa internacional de março. Apesar de ter convocado um elenco amplo de 35 jogadores, o técnico alemão optou por deixar de fora o zagueiro do Real Madrid, Alexander-Arnold. A decisão dividiu tanto os torcedores quanto os especialistas. Para Lineker, a omissão de uma força tão criativa desafia a lógica e sugere uma ruptura mais profunda entre o técnico e o jogador.
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Preconceito tático ou atrito pessoal?
Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Lineker expressou sua incredulidade diante da possibilidade de um jogador com o potencial técnico de Alexander-Arnold ter ficado de fora.
“Vocês obviamente sabem que sou um grande admirador do Trent”, disse Lineker. “Acho que há algo de pessoal nisso, porque, do ponto de vista futebolístico, não há o que discutir. Não consigo entender como ele pode ficar de fora dessa seleção, pois ele aumenta as chances da equipe, mesmo que seja saindo do banco.”
"Então, suspeito que haja algo que o Tuchel não gosta no Trent Alexander-Arnold; eu só estaria adivinhando o que poderia ser, se é a atitude dele ou se ele acha que ele não é brilhante defensivamente. Tem que haver algo nisso, porque não faz absolutamente nenhum sentido. Você tem jogadores atuando na posição dele, com todo o respeito, que não estão no mesmo nível que ele, certamente com a bola nos pés.”
A controvérsia em torno do retorno de White
O debate foi ainda mais acirrado com a convocação de Ben White, que substituiu Jarell Quansah, lesionado. White estava afastado da seleção desde 2022, mas Lineker acredita que a decisão de Tuchel de convocá-lo — e escalá-lo contra o Uruguai — destacou o papel cada vez mais secundário de Alexander-Arnold.
“Como você viu nesse tipo de jogo, é preciso alguém com um pouco de magia para desbloquear as jogadas, e ele [Trent] vai proporcionar isso”, acrescentou Lineker. “Então, isso não faz sentido para mim. Não sei se é a atitude dele ou o que seja. Não sei. Mas acho bastante ofensivo olhar para os jogadores que ele convocou. Falamos da situação de Ben White, por exemplo, e ele não queria jogar pela Inglaterra antes. Agora, eu não o julgaria por isso, porque não sabemos realmente o que aconteceu no grupo antes e quais foram suas razões para não jogar. Tudo bem, mas não consigo entender como ele ainda pode estar à frente de Trent; acho que isso é realmente insultuoso para um lateral de primeira linha. Essa é a minha opinião.”
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E agora?
Como Alexander-Arnold não foi convocado para a última lista de Tuchel, suas chances de jogar na Copa do Mundo parecem mínimas. Os Três Leões estão atualmente se preparando para enfrentar o Japão em um amistoso. A Inglaterra está no Grupo L do torneio mundial deste verão, ao lado da Croácia, Gana e Panamá.