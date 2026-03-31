"Não faz sentido!" - Gary Lineker sugere que Thomas Tuchel tem uma questão "pessoal" com Trent Alexander-Arnold após a "ofensiva" exclusão da seleção inglesa

Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Lineker expressou sua incredulidade diante da possibilidade de um jogador com o potencial técnico de Alexander-Arnold ter ficado de fora.

“Vocês obviamente sabem que sou um grande admirador do Trent”, disse Lineker. “Acho que há algo de pessoal nisso, porque, do ponto de vista futebolístico, não há o que discutir. Não consigo entender como ele pode ficar de fora dessa seleção, pois ele aumenta as chances da equipe, mesmo que seja saindo do banco.”

"Então, suspeito que haja algo que o Tuchel não gosta no Trent Alexander-Arnold; eu só estaria adivinhando o que poderia ser, se é a atitude dele ou se ele acha que ele não é brilhante defensivamente. Tem que haver algo nisso, porque não faz absolutamente nenhum sentido. Você tem jogadores atuando na posição dele, com todo o respeito, que não estão no mesmo nível que ele, certamente com a bola nos pés.”