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"Não faz parte do nosso treino" - Thomas Tuchel critica a Inglaterra por "improvisar" após vitória apertada sobre a Nova Zelândia, uma seleção menos cotada na Copa do Mundo
Tuchel exige disciplina tática
Tuchel não mediu palavras ao avaliar a vitória apertada da Inglaterra sobre a Nova Zelândia, expressando frustração com a falta de organização da equipe durante os primeiros 45 minutos no Raymond James Stadium. Embora o gol de Harry Kane tenha garantido o resultado, o desempenho deixou o técnico preocupado com a coesão tática de sua equipe de cara para o torneio na América do Norte.
“Estou bem com isso”, disse o ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique. “Não estou superfeliz com isso. Gostei mais do segundo tempo do que do primeiro. Jogamos mais a partir de nossas posições e foi por isso que jogamos com mais velocidade e, sem a bola, jogamos com um pouco mais de agressividade. No primeiro tempo, estávamos fora de posição e foi um pouco demais de estilo livre. Isso desacelerou nosso jogo e dificultou a contrapressão, porque não estávamos nas posições que queríamos quando começamos a atacar. Essa é basicamente a história da partida.”
- The FA
Frustrações no campo de treino
A principal fonte de irritação de Tuchel foi o fato de os jogadores não terem colocado em prática os exercícios trabalhados durante a pré-temporada. Ele observou que a equipe se desviou para um estilo de jogo que se concentrava em passes longos e decisões individuais, em vez dos esquemas coletivos que ele vem tentando incutir desde que assumiu o comando da seleção inglesa.
Detalhando suas reclamações, Tuchel acrescentou: “Estávamos com falta de amplitude, então os jogadores estavam entrando para dentro, estreitando o campo, diminuindo o ritmo e demorando demais para trocar de posição. Estávamos fazendo cruzamentos, muitos chutes de longa distância, o que normalmente não é o nosso estilo de jogo. Jogamos muitos passes longos, jogamos muitos passes aéreos. Isso não fez parte do treinamento nos últimos quatro dias.”
Bellingham dá o pontapé inicial
Um ponto positivo para os Três Leões foi a participação de Jude Bellingham no segundo tempo. O craque do Real Madrid, que voltou recentemente após um período de recuperação de lesão, substituiu Morgan Rogers e imediatamente melhorou o ritmo da Inglaterra. Tuchel não hesitou em elogiar o impacto do meio-campista, sugerindo que ele está recuperando sua melhor forma bem a tempo para a estreia na fase de grupos contra a Croácia, no dia 17 de junho.
“Jude tem determinação e garra”, explicou Tuchel. “Essa é uma característica fundamental. Dá para ver que ele volta de uma lesão cheio de energia e feliz por estar de volta ao campo. Infelizmente, ele teve que ficar de fora em uma fase decisiva da temporada. Mas agora dá para ver que ele está realmente no ponto ideal. Ele volta revigorado, quer jogar e está em ótima forma.”
Sobre Kane, o herói da partida, que marcou seu 79º gol pela seleção, o técnico disse: “Ele está sempre pronto para marcar. É um gol decisivo. Harry está em ótima forma e acho que, quando a pressão aumentar e o torneio começar, isso vai trazer à tona o melhor de todos os nossos jogadores.”
- GOAL
Adaptando-se ao calor
As condições em Tampa também contribuíram para o desempenho abaixo do esperado, com o sol intenso da Flórida colocando à prova os limites físicos dos jogadores. No entanto, Tuchel encarou essa dificuldade como um obstáculo necessário, insistindo que o time deve se adaptar aos desafios ambientais que enfrentará durante a Copa do Mundo. A Inglaterra segue agora para Orlando para um último amistoso contra a Costa Rica na quarta-feira.
“Tivemos um treino sob o sol e agora essa partida pareceu muito, muito estranha”, admitiu Tuchel. “Mas é bom que estejamos expostos a isso, porque é por isso que estamos aqui. Queríamos que fosse assim e precisamos nos acostumar, porque isso vai acontecer em algum momento.”