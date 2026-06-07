"Não faz parte do nosso treino" - Thomas Tuchel critica a Inglaterra por "improvisar" após vitória apertada sobre a Nova Zelândia, uma seleção menos cotada na Copa do Mundo

Tuchel não mediu palavras ao avaliar a vitória apertada da Inglaterra sobre a Nova Zelândia, expressando frustração com a falta de organização da equipe durante os primeiros 45 minutos no Raymond James Stadium. Embora o gol de Harry Kane tenha garantido o resultado, o desempenho deixou o técnico preocupado com a coesão tática de sua equipe de cara para o torneio na América do Norte.

“Estou bem com isso”, disse o ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique. “Não estou superfeliz com isso. Gostei mais do segundo tempo do que do primeiro. Jogamos mais a partir de nossas posições e foi por isso que jogamos com mais velocidade e, sem a bola, jogamos com um pouco mais de agressividade. No primeiro tempo, estávamos fora de posição e foi um pouco demais de estilo livre. Isso desacelerou nosso jogo e dificultou a contrapressão, porque não estávamos nas posições que queríamos quando começamos a atacar. Essa é basicamente a história da partida.”