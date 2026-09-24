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'Não falou nada' - Por que Trent Alexander-Arnold merece grandes 'elogios' por reconquistar convocação da Inglaterra da maneira mais difícil sob comando de Thomas Tuchel
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Alexander-Arnold fica fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026
Agora ele está colhendo os frutos desse profissionalismo, com um retorno imediato à seleção inglesa assegurado depois de ter sido forçado a assistir de longe a mais um grande torneio. Tuchel não encontrou espaço para o talentoso jogador de 27 anos ao distribuir as vagas para a América do Norte durante o verão.
Muitos foram rápidos em apontar falhas nessa decisão na época, e a Inglaterra ficou com poucas opções na lateral quando Tino Livramento sofreu uma infeliz lesão. Ezri Konsa e Jarell Quansah, que ambos se considerariam zagueiros, acabaram tapando buracos pelo lado direito de uma linha defensiva em constante mudança.
Quantas partidas Alexander-Arnold tem pela Inglaterra?
O astro do Newcastle Livramento se retirou mais uma vez da mais recente convocação da Inglaterra, enquanto a equipe se prepara para compromissos da Liga das Nações da Uefa contra a Espanha, com Alexander-Arnold agora sendo o único lateral-direito de ofício à disposição de Tuchel.
Isso deve significar que ele terá a chance de reforçar ainda mais sua candidatura para assegurar essa vaga, sendo algo um pouco bizarro, dado seu talento evidente, que tenha somado apenas 34 partidas pela seleção principal ao longo dos últimos oito anos.
O jogador nascido em Merseyside nunca reclamou de ser alternado dentro e fora da equipe, com questionamentos sendo feitos o tempo todo sobre se sua habilidade com a bola mascara supostas deficiências defensivas. Ele apenas baixou a cabeça e se tornou bicampeão da Premier League, além de agora fazer parte dos novos "Galácticos" no Santiago Bernabéu.
A boa forma foi reencontrada em nível de clube, depois de uma temporada de estreia difícil na Espanha, o que lhe permitiu voltar a ganhar prestígio também na seleção. Resta saber por quanto tempo esse status será mantido.
- Chase
Alexander-Arnold é convocado novamente para a Nations League
Ao ser questionado sobre a volta de Alexander-Arnold e o crédito que ele merece por ter superado períodos difíceis de sua carreira, que certamente não foram fáceis, o ex-atacante de Liverpool e Inglaterra Heskey, falando em associação com o programa de treinamento de futebol da Chase, que está oferecendo acesso gratuito a qualificações de treinador para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido, disse à GOAL: “Acho que essa é uma das principais coisas. É preciso dar a ele o reconhecimento que merece por simplesmente seguir trabalhando.
“Eu tive um período de, acho que foram três ou quatro anos, sem estar na seleção da Inglaterra, mas eu sabia que, se eu mantivesse o foco, sabia que voltaria em algum momento. E acho que o Trent fez exatamente a mesma coisa.
“Ele não veio a público para dizer nada, apenas seguiu com o trabalho, e fez isso incansavelmente. Ele está mostrando que reconquistou seu lugar na seleção.”
Gibbs-White é mais um daqueles convocados novamente pela Inglaterra
Alexander-Arnold não é a única estrela da Inglaterra a ser reintegrada. Morgan Gibbs-White, que também ficou fora da Copa do Mundo apesar de ter tido um fim de temporada 2025-26 impressionante no Nottingham Forest, foi convocado para cobrir Cole Palmer após a saída do armador do Chelsea.
Heskey está entre aqueles que acompanham de perto o elenco da Inglaterra depois de ver a seleção garantir o terceiro lugar no principal torneio da FIFA durante o verão.
O ex-atacante de 48 anos visitou o St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.
O programa de treinamento de futebol da Chase está oferecendo um caminho para que mais pessoas entrem no treinamento de futebol, ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de treinamento para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.
Heskey disse sobre Gibbs-White, campeão da Copa do Mundo Sub-17 e da Euro Sub-21, que marcou 18 gols na última temporada e teve desempenho superior ao de Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze e Phil Foden, ao ser incluído no elenco de Tuchel: “Acho que ele já deveria estar no grupo de qualquer forma.
“Acho que ele fez uma temporada passada fantástica e até mesmo um início desta temporada. E, pelo que ele oferece, é algo bem diferente do que já temos ali. Encontrando espaços entre as linhas, carregando a bola, criando chances, marcando gols. Acho que ele tem sido fantástico.
“E mais, ele é realmente um vencedor. Ele venceu com as seleções de base. Ele sabe o que significa vencer com as seleções de base. E é disso que você precisa no elenco.”
Tuchel serve de inspiração para a próxima geração de treinadores
Como a Inglaterra tem quatro jogos pela frente ao longo das próximas duas semanas, contra Espanha, Tchéquia, Croácia e mais uma vez a Tchéquia, Alexander-Arnold e Gibbs-White vão esperar ter mais tempo de jogo por sua seleção.
Heskey acompanhará de longe e avaliará como Tuchel, com a próxima geração de talentos da comissão técnica sendo desenvolvida atrás dele, vai se sair depois de enfrentar algumas perguntas incômodas após a decepcionante derrota para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026.
Para mais informações sobre o programa Chase football coaching programme, visite: Chase football coaching programme: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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