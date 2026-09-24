Alexander-Arnold não é a única estrela da Inglaterra a ser reintegrada. Morgan Gibbs-White, que também ficou fora da Copa do Mundo apesar de ter tido um fim de temporada 2025-26 impressionante no Nottingham Forest, foi convocado para cobrir Cole Palmer após a saída do armador do Chelsea.

Heskey está entre aqueles que acompanham de perto o elenco da Inglaterra depois de ver a seleção garantir o terceiro lugar no principal torneio da FIFA durante o verão.

O ex-atacante de 48 anos visitou o St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.

O programa de treinamento de futebol da Chase está oferecendo um caminho para que mais pessoas entrem no treinamento de futebol, ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de treinamento para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.

Heskey disse sobre Gibbs-White, campeão da Copa do Mundo Sub-17 e da Euro Sub-21, que marcou 18 gols na última temporada e teve desempenho superior ao de Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze e Phil Foden, ao ser incluído no elenco de Tuchel: “Acho que ele já deveria estar no grupo de qualquer forma.

“Acho que ele fez uma temporada passada fantástica e até mesmo um início desta temporada. E, pelo que ele oferece, é algo bem diferente do que já temos ali. Encontrando espaços entre as linhas, carregando a bola, criando chances, marcando gols. Acho que ele tem sido fantástico.

“E mais, ele é realmente um vencedor. Ele venceu com as seleções de base. Ele sabe o que significa vencer com as seleções de base. E é disso que você precisa no elenco.”