O bicampeão mundial recuperou de uma desvantagem de 0 a 5 contra Gerwyn Price na final em Dublin, garantindo assim sua segunda vitória da temporada.
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"Não faço ideia de como consegui isso": Luke Littler, estrela do dardo, consegue uma recuperação espetacular após o adversário na final ter desperdiçado cinco dardos decisivos
"Não faço ideia de como consegui isso", disse o jovem inglês em seguida à Sky Sports, acrescentando: "Ganhei a primeira rodada e me diverti um pouco. Depois, acertei um 180, mas o Gezzy (Gerwyn Price; nota do editor) acertou o topo, então já acenei [para os torcedores] em sinal de despedida."
O Iceman desperdiçou um total de cinco (!) dardos de match no duplo 20, enquanto Littler aproveitou com frieza sua chance inesperada e, com os cinco pontos conquistados, subiu para o segundo lugar na tabela (16 pontos). Na liderança está Jonny Clayton (19), que foi derrotado por Luke Humphries na abertura da sétima rodada. Enquanto isso, Josh Rock continua à espera de seu primeiro ponto, tendo sofrido até mesmo um white wash (0 a 6) de Price nas quartas de final.
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Dardos: "Isso não acontece com frequência com Gerwyn Price"
O fato de o galês ter desmoronado daquela forma na final foi ainda mais surpreendente devido ao seu bom desempenho naquele dia. “Isso não acontece com frequência com Gerwyn Price. É assim mesmo”, explicou Wayne Mardle, visivelmente surpreso. O especialista da Sky acrescentou: “É tão imprevisível, é um formato curto tão imprevisível, e dá para ver que Luke se divertiu ao vencer.”
O vice-campeão mundial Gian van Veen, por sua vez, perdeu a Premier League em Dublin devido a cálculos renais. As dores teriam começado na manhã de domingo e se agravado significativamente em seguida. “Estou no hospital desde ontem de manhã e espero poder voltar para casa ainda hoje ou amanhã”, escreveu ele na quinta-feira no Instagram.
Premier League of Darts: A tabela após sete rodadas
Posição Nome Vitórias Pontos 1 Jonny Clayton 2 19 2 Luke Littler 2 16 3 Gerwyn Price 1 12 4 Luke Humphries 0 11 5 Michael van Gerwen 1 10 6 Gian van Veen 0 9 7 Stephen Bunting 1 7 8 Josh Rock 0 0