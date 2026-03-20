"Não faço ideia de como consegui isso": Luke Littler, estrela do dardo, consegue uma recuperação espetacular após o adversário na final ter desperdiçado cinco dardos decisivos

"Não faço ideia de como consegui isso", disse o jovem inglês em seguida à Sky Sports, acrescentando: "Ganhei a primeira rodada e me diverti um pouco. Depois, acertei um 180, mas o Gezzy (Gerwyn Price; nota do editor) acertou o topo, então já acenei [para os torcedores] em sinal de despedida."

O Iceman desperdiçou um total de cinco (!) dardos de match no duplo 20, enquanto Littler aproveitou com frieza sua chance inesperada e, com os cinco pontos conquistados, subiu para o segundo lugar na tabela (16 pontos). Na liderança está Jonny Clayton (19), que foi derrotado por Luke Humphries na abertura da sétima rodada. Enquanto isso, Josh Rock continua à espera de seu primeiro ponto, tendo sofrido até mesmo um white wash (0 a 6) de Price nas quartas de final.