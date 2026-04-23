"Não faço a menor ideia!" - Gary Neville critica duramente os proprietários do Chelsea pela demissão de Liam Rosenior e ridiculariza a política de contratos longos, que considera "ridícula"

Em entrevista à Sky Sports, Neville deixou claro que a culpa pela instabilidade do clube recai sobre a alta direção. No entanto, ele admitiu que não ficou tão surpreso com a demissão de Rosenior quanto com o momento em que ela ocorreu.

“Não estou chocado com a saída de Liam do clube”, afirmou ele. “Estou chocado por ele estar saindo hoje. Achei que isso provavelmente aconteceria no final da temporada. Achei que eles iriam perseverar até o final da temporada depois de lhe oferecerem um contrato de seis anos. Isso não reflete de forma alguma sobre o Liam. Ele perdeu muitos jogos nas últimas semanas e deve estar decepcionado com isso.

"Mas é hora dos proprietários, diretores esportivos e jogadores refletirem profundamente sobre seu papel no que aconteceu nas últimas semanas. Os torcedores ficarão absolutamente revoltados com o rumo que as coisas tomaram. Os proprietários erraram feio. Eu disse na época: eles têm um grupo de jogadores talentosos, diretores esportivos jovens em termos de experiência na Europa, e uma diretoria que é jovem, já que está no cargo há apenas dois ou três anos. É preciso ter alguma experiência em algum lugar do clube.”