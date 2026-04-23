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"Não faço a menor ideia!" - Gary Neville critica duramente os proprietários do Chelsea pela demissão de Liam Rosenior e ridiculariza a política de contratos longos, que considera "ridícula"
Neville critica a diretoria do Chelsea
O comentarista de 51 anos não mediu palavras ao avaliar a era da BlueCo no Chelsea, classificando os proprietários de “desorientados” após a decisão de demitir Rosenior. Desde a aquisição em 2022, o clube tem passado por uma sucessão de treinadores e uma renovação massiva do elenco, mas os resultados em campo continuam oscilando drasticamente.
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"Não estou chocado, mas..."
Em entrevista à Sky Sports, Neville deixou claro que a culpa pela instabilidade do clube recai sobre a alta direção. No entanto, ele admitiu que não ficou tão surpreso com a demissão de Rosenior quanto com o momento em que ela ocorreu.
“Não estou chocado com a saída de Liam do clube”, afirmou ele. “Estou chocado por ele estar saindo hoje. Achei que isso provavelmente aconteceria no final da temporada. Achei que eles iriam perseverar até o final da temporada depois de lhe oferecerem um contrato de seis anos. Isso não reflete de forma alguma sobre o Liam. Ele perdeu muitos jogos nas últimas semanas e deve estar decepcionado com isso.
"Mas é hora dos proprietários, diretores esportivos e jogadores refletirem profundamente sobre seu papel no que aconteceu nas últimas semanas. Os torcedores ficarão absolutamente revoltados com o rumo que as coisas tomaram. Os proprietários erraram feio. Eu disse na época: eles têm um grupo de jogadores talentosos, diretores esportivos jovens em termos de experiência na Europa, e uma diretoria que é jovem, já que está no cargo há apenas dois ou três anos. É preciso ter alguma experiência em algum lugar do clube.”
Política contratual ridícula é duramente criticada
Um dos principais pontos de discórdia para Neville é a estratégia do Chelsea de oferecer contratos incrivelmente longos tanto a jogadores quanto à comissão técnica. Sob a atual liderança, os Blues têm frequentemente contratado talentos com contratos de seis, sete e oito anos, numa tentativa de distribuir os custos por motivos financeiros, mas o comentarista acredita que o plano saiu pela culatra.
“Esses acordos de seis e oito anos são quase ridículos desde o início”, acrescentou ele. “Seja para um técnico ou para um jogador. Os proprietários não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eu cometi erros graves como proprietário, mas às vezes é preciso aceitar isso. Já falei publicamente sobre os desafios que enfrentamos.
“Mas eles estão completamente perdidos. Eu simplesmente não entendo, de verdade. No futebol, você recebe o que merece, e isso é um reflexo deles, não é um reflexo de um técnico que, para ser justo, provavelmente não deveria ter sido promovido tão logo assumiu o cargo.”
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O Chelsea faz uma aposta no final da temporada
O Chelsea enfrenta uma tarefa difícil na busca pelo seu quinto técnico permanente em quatro anos, com a equipe atualmente fora das vagas para as competições europeias. A diretoria precisa agir rapidamente para estabilizar o elenco antes de uma sequência de jogos desafiadora, incluindo confrontos contra o Liverpool e o Nottingham Forest.
Com a janela de transferências de verão se aproximando, a estratégia de contratações do clube estará mais uma vez sob intenso escrutínio. A torcida está cada vez mais inquieta em Stamford Bridge, e a próxima contratação será um momento decisivo para os proprietários, que tentam provar que seu projeto de longo prazo pode finalmente trazer resultados em campo.