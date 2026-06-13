“Não faço a menor ideia do que estão falando” - Jude Bellingham e Morgan Rogers defendem a polêmica convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo contra qualquer crítica

Em entrevista ao canal da Inglaterra no YouTube, Bellingham deixou claro que não dá muita bola para as críticas dirigidas a Henderson.

“Ele é muito engraçado, o cara mais engraçado deste grupo, e faz todo mundo rir, une todo mundo”, admitiu Bellingham. “Se alguma vez houver um problema, se você tem 22, 23 anos, pode achar que é um pouco demais [levantar a questão], ele vai resolver isso por você. Se houver um problema entre duas pessoas, ele vai aproximá-las.

“Ele é aquele tipo de pessoa a quem até a comissão técnica recorre para resolver problemas. Ele não tem ego quando se trata de apoiar a equipe. Ele é um capitão vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões e estava fazendo os treinos de finalização. Ele não precisa fazer coisas assim, não precisa ser tão humilde, mas todos os dias ele é incansável nos treinos, incentivando todos a serem melhores.

"Não entendo como alguém não admira isso. Eles não têm a menor ideia do que estão falando. Você [o apresentador] sabe, por estar aqui há uma semana, o quanto ele é importante. Ele é uma pessoa reservada quando se trata da imprensa, e isso deu a eles a chance de criar uma narrativa sobre por que ele está aqui. Mas para nós, que estamos por dentro, ele é o primeiro nome na escalação."