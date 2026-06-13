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“Não faço a menor ideia do que estão falando” - Jude Bellingham e Morgan Rogers defendem a polêmica convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo contra qualquer crítica
Estrelas da Inglaterra se unem em apoio a Henderson
O papel de Henderson na seleção inglesa tem sido alvo de questionamentos, enquanto os Três Leões se preparam para a estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, em Dallas. Continuam surgindo críticas externas sobre o lugar do experiente meio-campista nos planos de Tuchel. No entanto, duas das principais estrelas da Inglaterra rejeitaram veementemente essas críticas: o meio-campista do Real Madrid, Bellingham, e o atacante do Aston Villa, Rogers, enfatizaram que Henderson continua sendo uma figura extremamente influente dentro do grupo.
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Bellingham rejeita as críticas externas
Em entrevista ao canal da Inglaterra no YouTube, Bellingham deixou claro que não dá muita bola para as críticas dirigidas a Henderson.
“Ele é muito engraçado, o cara mais engraçado deste grupo, e faz todo mundo rir, une todo mundo”, admitiu Bellingham. “Se alguma vez houver um problema, se você tem 22, 23 anos, pode achar que é um pouco demais [levantar a questão], ele vai resolver isso por você. Se houver um problema entre duas pessoas, ele vai aproximá-las.
“Ele é aquele tipo de pessoa a quem até a comissão técnica recorre para resolver problemas. Ele não tem ego quando se trata de apoiar a equipe. Ele é um capitão vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões e estava fazendo os treinos de finalização. Ele não precisa fazer coisas assim, não precisa ser tão humilde, mas todos os dias ele é incansável nos treinos, incentivando todos a serem melhores.
"Não entendo como alguém não admira isso. Eles não têm a menor ideia do que estão falando. Você [o apresentador] sabe, por estar aqui há uma semana, o quanto ele é importante. Ele é uma pessoa reservada quando se trata da imprensa, e isso deu a eles a chance de criar uma narrativa sobre por que ele está aqui. Mas para nós, que estamos por dentro, ele é o primeiro nome na escalação."
"O melhor jogador do futebol"
Rogers concordou com essas opiniões e descreveu Henderson como uma das figuras mais respeitadas do grupo. Ele nem hesitou em dizer que Henderson era a melhor pessoa que já conhecera no mundo do futebol.
“O melhor cara que já conheci no futebol”, disse Rogers. “Se as pessoas fizessem uma votação às cegas sobre quem gostariam de ter no acampamento antes do evento, ele estaria entre os cinco primeiros da lista de todo mundo.”
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Henderson deve desempenhar um papel fundamental dentro e fora de campo
A atenção da Inglaterra volta-se agora para a partida de estreia contra a Croácia, onde a influência de Henderson voltará a estar em destaque. Depois disso, os Três Leões enfrentarão Gana no dia 23 de junho, seguido pela última partida do Grupo L contra o Panamá no final deste mês.