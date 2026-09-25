A sensação adolescente Gabriel vem sendo apontado como uma das maiores promessas do futebol inglês há algum tempo. Ele já passou pelas categorias de base de Chelsea, Arsenal e West Ham, antes de seguir para Old Trafford em 2022.

Ele ganhou o apelido de ‘Kid Messi’, por causa da capacidade técnica que possui como atacante goleador, e representou a Inglaterra até o nível sub-17. Michael Carrick lhe deu a estreia no time principal do United em um amistoso de pré-temporada contra o Atletico Madrid durante o verão de 2026.

Gabriel foi impedido de atuar pelo time principal do Manchester United na temporada passada por regulamentos da Premier League. A expectativa era de que ele tivesse uma chance nesta temporada, seja na elite ou em competições de copa nacional.

O jovem nascido em Enfield, prestes a completar 16 anos em 6 de outubro, aparentemente se cansou de esperar esse dia chegar. Ele surpreendeu as pessoas em torno do chamado ‘Teatro dos Sonhos’ ao declarar o desejo de buscar um novo desafio em outro lugar.

Equipes de peso da Inglaterra, ao lado dos gigantes de La Liga Barcelona e Real Madrid, foram apontadas como interessadas. Resta saber onde ele vai parar e se o verdadeiro potencial algum dia será totalmente desbloqueado, com ainda claramente muitos obstáculos a superar.