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“Não faça nenhuma bobagem”: JJ Gabriel é orientado sobre as perguntas que precisa fazer no futuro, enquanto o prodígio de 15 anos ligado ao Barcelona força uma chocante saída do Manchester United
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'Kid Messi' Gabriel quer sair do Manchester United
A sensação adolescente Gabriel vem sendo apontado como uma das maiores promessas do futebol inglês há algum tempo. Ele já passou pelas categorias de base de Chelsea, Arsenal e West Ham, antes de seguir para Old Trafford em 2022.
Ele ganhou o apelido de ‘Kid Messi’, por causa da capacidade técnica que possui como atacante goleador, e representou a Inglaterra até o nível sub-17. Michael Carrick lhe deu a estreia no time principal do United em um amistoso de pré-temporada contra o Atletico Madrid durante o verão de 2026.
Gabriel foi impedido de atuar pelo time principal do Manchester United na temporada passada por regulamentos da Premier League. A expectativa era de que ele tivesse uma chance nesta temporada, seja na elite ou em competições de copa nacional.
O jovem nascido em Enfield, prestes a completar 16 anos em 6 de outubro, aparentemente se cansou de esperar esse dia chegar. Ele surpreendeu as pessoas em torno do chamado ‘Teatro dos Sonhos’ ao declarar o desejo de buscar um novo desafio em outro lugar.
Equipes de peso da Inglaterra, ao lado dos gigantes de La Liga Barcelona e Real Madrid, foram apontadas como interessadas. Resta saber onde ele vai parar e se o verdadeiro potencial algum dia será totalmente desbloqueado, com ainda claramente muitos obstáculos a superar.
Jovem promessa Gabriel ainda espera pela estreia oficial
Questionado se pressão demais foi colocada sobre os ombros de um jogador que vem ganhando mais manchetes do que muitos daqueles com infinitamente mais experiência, o ex-internacional inglês Heskey, que falava em associação com o programa de treinadores de futebol da Chase, que está oferecendo acesso gratuito a qualificações de treinador para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido, disse à GOAL: “Acho que, sim, aos 15 anos, você só quer que ele se divirta e vá jogar. Porque você nunca sabe o que vai acontecer lá na frente.
“Ele está prestes a fazer 16 anos. Você tem potencialmente uma carreira enorme pela frente. Você não quer fazer algo bobo. Olha, ele tem as pessoas dele cuidando dele. Eu acredito que elas sabem qual é o melhor caminho para ele.
“O caminho dele é: posso jogar no time principal? E qual é o melhor lugar para eu jogar no time principal de forma consistente e tirar o melhor de mim no sistema em que eles jogam? Seja no Manchester United, seja onde for, acho que disseram Barcelona, Real ou quem quer que seja, a questão é como você entra nesse time principal.
“Se você acredita que, aos 16 anos, o seu papel é ir para o Real Madrid e que vai jogar no time principal, bem, vamos tirar o chapéu para você. Mas você ainda tem de ir lá e fazer isso. Porque ninguém vai olhar para trás e dizer: ‘Aos 19, 20 anos, e você fez cinco partidas, sim, foi a decisão certa’. Não, você tem de estar jogando no time principal.”
- Chase
Arsenal deu a Dowman sua estreia aos 15 anos
Gabriel não é o único artilheiro a gerar repercussão no futebol inglês, com Max Dowman, que estreou aos 15 anos, fazendo o mesmo no Arsenal. Ele já caiu nas graças dos atuais detentores do título da Premier League, abrindo sua conta de gols no time principal no processo.
Questionado se o Arsenal deveria ter Gabriel e o United como fonte de inspiração, Heskey acrescentou: “Acho que esse é um modelo para ele. Acho que Dowman é um pouco diferente. Acho que Dowman é uma criança, mas tem corpo de homem. Então, na verdade, acho que ele poderia jogar mais.
“Mas essa é uma forma de colocá-los aos poucos e transformá-los em presença constante no time principal. Dowman é um jogador fantástico. Já o vi várias vezes. Ele jogou algumas vezes com o meu filho e é um jogador que se destaca. Não em apenas uma semana, ele se destaca em todos os jogos. Então, é um pouco diferente do JJ, mas ambos são jogadores fantásticos.”
Adolescente do Liverpool, Ngumoha é convocado para a seleção principal da Inglaterra
Heskey visitou recentemente o St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da campanha da Inglaterra até a semifinal da Copa do Mundo de 2026 está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.
O programa de formação de treinadores de futebol da Chase está oferecendo um caminho para que mais pessoas entrem na área de treinamento no futebol, ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de formação para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.
O homem que atualmente comanda a Inglaterra é Thomas Tuchel. Ele não encontrou espaço para Dowman em sua convocação mais recente, mas tem o ponta do Liverpool Rio Ngumoha, de 18 anos, à sua disposição.
O ex-atacante dos Reds Heskey disse sobre a disputa por reconhecimento travada por adolescentes muito bem avaliados: “Posições diferentes, porém. E tipos diferentes de jogadores. Acho que ao Dowman você dá liberdade. Você simplesmente o deixa circular e não o prende a uma posição.
“Acho que o Rio está mais preso a isso, ele adora a ponta esquerda. Ou a ponta direita, você o viu jogar pelo Liverpool na ponta direita. E ele é mais driblador e alguém que entretém nesse sentido. Já o Dowman vai te dar gols e é mais sobre o produto final.”
Técnicos no mais alto nível enfrentam muitos desafios
A Inglaterra, com Ngumoha tentando conquistar sua segunda convocação, depois de ter atuado em um amistoso pré-Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, entrará em ação pela Liga das Nações da Uefa no sábado, quando enfrentará a Espanha, que conta com o superastro do Barcelona de 19 anos Lamine Yamal em seu elenco, no Estádio de Wembley.
Para mais informações sobre o programa de treinamento de futebol da Chase, visite: Programa de treinamento de futebol da Chase https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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