As falhas do elenco atual ficaram evidentes durante a decepcionante derrota na estreia para o Hull, recém-promovido. Neville destacou que, embora haja talento individual, o conjunto não tem a profundidade necessária para lidar com uma temporada exigente, especialmente quando surgem lesões.

Ele afirmou: "Eles têm alguns defensores individualmente decentes, mas não há uma linha de quatro ali e, quando ela começa a ser pressionada e começa a sofrer com um par de lesões durante a temporada, isso vai te prejudicar. Michael sabe disso neste momento. Se eles conseguirem um zagueiro e um lateral antes do fechamento da janela, isso vai evitar problemas que sabemos que vamos ver."