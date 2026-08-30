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'Não existe linha de quatro!' - Gary Neville alerta o Manchester United e Michael Carrick sobre grandes falhas defensivas em transferências
Neville pede reforços para a defesa
Em entrevista à Sky Sports, Neville insistiu que o Manchester United deve priorizar imediatamente a sua defesa. O clube gastou pesado em meio-campistas como Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans neste verão europeu, totalizando £ 155 milhões, mas negligenciou a sua linha defensiva. Neville destacou que esse desequilíbrio pode custar caro para Carrick ao longo de uma campanha exigente.
"Num mundo perfeito, se você perguntasse a Michael Carrick: 'o que você teria feito neste verão?', ele teria dito: 'reconstruir o meio-campo, e eu reconstruiria a defesa'", explicou Neville. Ele reconheceu a estratégia do clube de se reconstruir passo a passo, mas alertou que negligenciar a defesa é um risco enorme.
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Falta de opções no elenco exposta logo no início
As falhas do elenco atual ficaram evidentes durante a decepcionante derrota na estreia para o Hull, recém-promovido. Neville destacou que, embora haja talento individual, o conjunto não tem a profundidade necessária para lidar com uma temporada exigente, especialmente quando surgem lesões.
Ele afirmou: "Eles têm alguns defensores individualmente decentes, mas não há uma linha de quatro ali e, quando ela começa a ser pressionada e começa a sofrer com um par de lesões durante a temporada, isso vai te prejudicar. Michael sabe disso neste momento. Se eles conseguirem um zagueiro e um lateral antes do fechamento da janela, isso vai evitar problemas que sabemos que vamos ver."
Frustração com a falta de movimentação no mercado de transferências
Neville também expressou seu choque com a forma como Manchester United e Liverpool lidaram com o recrutamento para a defesa em comparação com o rival ao título Arsenal. "Estou surpreso que o United não tenha reforçado a defesa. Estou surpreso que o Liverpool não tenha contratado dois laterais, porque precisa de dois laterais", afirmou Neville.
"O Arsenal está se reforçando quando já está absolutamente no topo. Manchester United e Liverpool não estão nessa posição. Então, estou surpreso com as janelas de transferências que esses dois grandes clubes tiveram." Atualmente, Luke Shaw é o único lateral-esquerdo experiente disponível para Carrick, o que força jogadores como Diogo Dalot e Noussair Mazraoui a atuarem como substitutos improvisados quando necessário.
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De olho no fim da janela de transferências
O Manchester United tem até terça-feira para finalizar quaisquer contratações. O clube segue monitorando de perto o mercado por um lateral-esquerdo, depois de já ter feito consultas por Ian Maatsen e Lewis Hall. Se nenhuma opção adequada surgir antes do prazo final, Carrick terá de confiar em suas atuais opções improvisadas até a janela de inverno abrir, correndo o risco de perder mais pontos em competições nacionais e europeias.
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