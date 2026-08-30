Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Harry Maguire Michael Carrick Manchester UnitedGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Não existe linha de quatro!' - Gary Neville alerta o Manchester United e Michael Carrick sobre grandes falhas defensivas em transferências

M. Carrick
G. Neville
Manchester United
Premier League

O ex-zagueiro Gary Neville alertou o Manchester United de que sua atual linha defensiva vai prejudicar seriamente o técnico Michael Carrick se novas contratações não forem asseguradas. Apesar dos enormes investimentos recentes no meio-campo e no ataque, o clube segue vulnerável defensivamente e precisa com urgência contratar um zagueiro e um lateral-esquerdo antes do fechamento da janela de transferências.

  • Neville pede reforços para a defesa

    Em entrevista à Sky Sports, Neville insistiu que o Manchester United deve priorizar imediatamente a sua defesa. O clube gastou pesado em meio-campistas como Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans neste verão europeu, totalizando £ 155 milhões, mas negligenciou a sua linha defensiva. Neville destacou que esse desequilíbrio pode custar caro para Carrick ao longo de uma campanha exigente.

    "Num mundo perfeito, se você perguntasse a Michael Carrick: 'o que você teria feito neste verão?', ele teria dito: 'reconstruir o meio-campo, e eu reconstruiria a defesa'", explicou Neville. Ele reconheceu a estratégia do clube de se reconstruir passo a passo, mas alertou que negligenciar a defesa é um risco enorme.

    • Publicidade
  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Falta de opções no elenco exposta logo no início

    As falhas do elenco atual ficaram evidentes durante a decepcionante derrota na estreia para o Hull, recém-promovido. Neville destacou que, embora haja talento individual, o conjunto não tem a profundidade necessária para lidar com uma temporada exigente, especialmente quando surgem lesões.

    Ele afirmou: "Eles têm alguns defensores individualmente decentes, mas não há uma linha de quatro ali e, quando ela começa a ser pressionada e começa a sofrer com um par de lesões durante a temporada, isso vai te prejudicar. Michael sabe disso neste momento. Se eles conseguirem um zagueiro e um lateral antes do fechamento da janela, isso vai evitar problemas que sabemos que vamos ver."

  • Frustração com a falta de movimentação no mercado de transferências

    Neville também expressou seu choque com a forma como Manchester United e Liverpool lidaram com o recrutamento para a defesa em comparação com o rival ao título Arsenal. "Estou surpreso que o United não tenha reforçado a defesa. Estou surpreso que o Liverpool não tenha contratado dois laterais, porque precisa de dois laterais", afirmou Neville.

    "O Arsenal está se reforçando quando já está absolutamente no topo. Manchester United e Liverpool não estão nessa posição. Então, estou surpreso com as janelas de transferências que esses dois grandes clubes tiveram." Atualmente, Luke Shaw é o único lateral-esquerdo experiente disponível para Carrick, o que força jogadores como Diogo Dalot e Noussair Mazraoui a atuarem como substitutos improvisados quando necessário.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De olho no fim da janela de transferências

    O Manchester United tem até terça-feira para finalizar quaisquer contratações. O clube segue monitorando de perto o mercado por um lateral-esquerdo, depois de já ter feito consultas por Ian Maatsen e Lewis Hall. Se nenhuma opção adequada surgir antes do prazo final, Carrick terá de confiar em suas atuais opções improvisadas até a janela de inverno abrir, correndo o risco de perder mais pontos em competições nacionais e europeias.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN