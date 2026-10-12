O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, falou com os jornalistas no Inter Training Center na véspera do confronto contra o Club Brugge pela segunda rodada da Champions League. A partida marca a estreia da Inter em casa na fase de liga da competição, após a derrota para o Real Madrid fora de casa na rodada de abertura.

Chivu destacou que a grandeza da Inter exige comprometimento máximo em todas as competições.

O treinador de 45 anos afirmou que o sucesso na Europa exige trabalho diário intenso, e não investimento financeiro.