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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Não existe fórmula nem dinheiro capaz de comprá-la!”: Cristian Chivu faz declaração ousada sobre a Champions League

Inter de Milão
C. Chivu
Inter de Milão x Club Brugge
Club Brugge
Liga dos Campeões

O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, insiste que dinheiro não compra a glória europeia antes da estreia em casa de sua equipe na Champions League contra o Club Brugge. O treinador romeno pediu aos jogadores que transformem seus sonhos em responsabilidade no San Siro.

  • Chivu estabelece padrões europeus antes de estrear no San Siro

    O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, falou com os jornalistas no Inter Training Center na véspera do confronto contra o Club Brugge pela segunda rodada da Champions League. A partida marca a estreia da Inter em casa na fase de liga da competição, após a derrota para o Real Madrid fora de casa na rodada de abertura.

    Chivu destacou que a grandeza da Inter exige comprometimento máximo em todas as competições.

    O treinador de 45 anos afirmou que o sucesso na Europa exige trabalho diário intenso, e não investimento financeiro.

  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Técnico cobra responsabilidade em vez de especulações

    Durante sua entrevista coletiva antes da partida, Chivu detalhou a mentalidade necessária para competir no mais alto nível da Europa. “O status de uma equipe e deste clube exige que se tente alcançar todos os objetivos nesta temporada”, afirmou Chivu.

    “Um sonho não se realiza necessariamente: é preciso transformá-lo em responsabilidade, fazer um bom trabalho e melhorar individualmente e como grupo.”

    “Não há fórmula nem dinheiro que possa comprar um troféu como este: é preciso ter coragem para sonhar, mas a maneira como se trabalha é o mais importante.”

  • Calhanoglu é considerado apto para jogar, e Chivu defende Bastoni

    Chivu deu boas notícias sobre o elenco ao confirmar que o meio-campista Hakan Calhanoglu está plenamente à disposição. O treinador também manifestou forte apoio ao zagueiro Alessandro Bastoni. “Calhanoglu está bem, nunca teve nenhum problema e está à disposição”, esclareceu Chivu.

    “Alessandro é um trunfo para a Inter e para a Itália. Conhecemos seu valor e podemos contar com sua personalidade.”

    Ao comentar o retorno do ex-goleiro Yann Sommer com o Brugge, Chivu acrescentou: “Yann só merece nosso agradecimento pelo que fez em seus três anos na Inter.”

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  • imago-sport-1082902028.jpgBuzzi

    Foco total é necessário para enfrentar o desafio de um Brugge proativo

    Chivu alertou seus jogadores para não pensarem nos próximos compromissos, apesar do calendário exigente nas competições nacionais e europeias, e elogiou o estilo de jogo agressivo do Club Brugge.

    “Essas partidas não permitem distrações. A mais importante é a de amanhã”, concluiu Chivu.

    “O Brugge é ambicioso e toma a iniciativa tanto no ataque quanto na defesa. Pressiona alto e ataca com muitos jogadores. Na Champions League, não há jogos fáceis.”

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