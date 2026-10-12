AFP
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“Não existe fórmula nem dinheiro capaz de comprá-la!”: Cristian Chivu faz declaração ousada sobre a Champions League
Chivu estabelece padrões europeus antes de estrear no San Siro
O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, falou com os jornalistas no Inter Training Center na véspera do confronto contra o Club Brugge pela segunda rodada da Champions League. A partida marca a estreia da Inter em casa na fase de liga da competição, após a derrota para o Real Madrid fora de casa na rodada de abertura.
Chivu destacou que a grandeza da Inter exige comprometimento máximo em todas as competições.
O treinador de 45 anos afirmou que o sucesso na Europa exige trabalho diário intenso, e não investimento financeiro.
- Getty Images Sport
Técnico cobra responsabilidade em vez de especulações
Durante sua entrevista coletiva antes da partida, Chivu detalhou a mentalidade necessária para competir no mais alto nível da Europa. “O status de uma equipe e deste clube exige que se tente alcançar todos os objetivos nesta temporada”, afirmou Chivu.
“Um sonho não se realiza necessariamente: é preciso transformá-lo em responsabilidade, fazer um bom trabalho e melhorar individualmente e como grupo.”
“Não há fórmula nem dinheiro que possa comprar um troféu como este: é preciso ter coragem para sonhar, mas a maneira como se trabalha é o mais importante.”
Calhanoglu é considerado apto para jogar, e Chivu defende Bastoni
Chivu deu boas notícias sobre o elenco ao confirmar que o meio-campista Hakan Calhanoglu está plenamente à disposição. O treinador também manifestou forte apoio ao zagueiro Alessandro Bastoni. “Calhanoglu está bem, nunca teve nenhum problema e está à disposição”, esclareceu Chivu.
“Alessandro é um trunfo para a Inter e para a Itália. Conhecemos seu valor e podemos contar com sua personalidade.”
Ao comentar o retorno do ex-goleiro Yann Sommer com o Brugge, Chivu acrescentou: “Yann só merece nosso agradecimento pelo que fez em seus três anos na Inter.”
- Buzzi
Foco total é necessário para enfrentar o desafio de um Brugge proativo
Chivu alertou seus jogadores para não pensarem nos próximos compromissos, apesar do calendário exigente nas competições nacionais e europeias, e elogiou o estilo de jogo agressivo do Club Brugge.
“Essas partidas não permitem distrações. A mais importante é a de amanhã”, concluiu Chivu.
“O Brugge é ambicioso e toma a iniciativa tanto no ataque quanto na defesa. Pressiona alto e ataca com muitos jogadores. Na Champions League, não há jogos fáceis.”
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