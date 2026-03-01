AFP
“Não estou muito feliz” – Hugo Ekitike não está satisfeito com o número de gols marcados pelo Liverpool, apesar de ter marcado 16 vezes em sua temporada de estreia
Ekitike quer mais, apesar da excelente exibição
O jogador de 23 anos, que chegou a Merseyside em uma transferência milionária de 79 milhões de libras do Eintracht Frankfurt no verão passado, abriu o placar contra o Hammers antes de se tornar o criador para seus companheiros Alexis Mac Allister e Cody Gakpo. Apesar de ter recebido o prêmio de Melhor Jogador da Partida, Ekitike estava reflexivo após o apito final. “Para ser sincero, eu poderia ter marcado mais gols. Não estou tão feliz! Mas não se trata apenas de gols, mas também de assistências – hoje acho que dei uma ou duas assistências. Contanto que eu possa ajudar a equipe e estar envolvido, isso é o mais importante. Quero vencer, então, pessoalmente, estou feliz. Estou ansioso pelos próximos jogos”, disse ele ao site oficial do clube.
Uma busca incessante pela perfeição
O ex-jogador do Paris Saint-Germain rapidamente se tornou um dos favoritos dos torcedores em Anfield, mas seus últimos comentários sugerem um jogador com uma busca incansável pela perfeição. Antes da goleada sobre o West Ham, Ekitike havia passado por uma sequência frustrante de quatro jogos sem marcar gols, uma seca que claramente pesava sobre os ombros do jovem atacante. Mesmo com 16 gols em 37 partidas em sua temporada de estreia, ele se recusa a descansar sobre os louros, enquanto a equipe de Arne Slot busca um bom resultado nas competições nacionais e europeias.
“Obviamente, posso melhorar, poderia ter marcado também nos últimos jogos, tive boas chances. Então, tenho que continuar trabalhando. Quero ser a melhor versão de mim mesmo para ajudar mais a equipe, porque sei que poderia ajudar mais. Mas é sempre uma questão de aprender e melhorar. Vou tentar nos próximos jogos ser ainda melhor, marcar mais e me envolver mais”, acrescentou Ekitike, delineando seus objetivos pessoais para o restante da temporada.
Anfield acalma os nervos com uma exibição cinco estrelas
A vitória sobre o West Ham não foi isenta de momentos de tensão. Apesar de um primeiro tempo dominante, em que os Reds chegaram a liderar por 3 a 0, o time adversário ameaçou uma recuperação no início do segundo tempo com Tomas Soucek. O próprio Slot observou que sentiu o “nervosismo” dentro do estádio quando os visitantes começaram a encontrar espaços. No entanto, Ekitike e seus companheiros de ataque garantiram que os pontos ficassem em Anfield com uma exibição implacável de finalização que acalmou as preocupações da torcida da casa.
Refletindo sobre os altos e baixos da partida, Ekitike observou: “Sim, acho que foi uma boa vitória, um bom trabalho da equipe. Estou muito feliz com essa vitória. Temos que continuar, porque ainda há um longo caminho até o final do campeonato. Mas estou muito feliz, acho que foi muito importante hoje.” Ele acrescentou sobre a vantagem inicial: “Quando você passa por esse tipo de jogo e marca cedo, isso ajuda. Ajuda a equipe e também os torcedores. Você se sente mais confiante. E, obviamente, chegar ao intervalo com 3 a 0 é bom. Mas eles mostraram que isso não significa nada, porque eles poderiam voltar ao jogo.”
Lições aprendidas no campo de treino
Um grande ponto positivo para o Liverpool nas últimas semanas tem sido sua eficiência em situações de bola parada. Os Reds transformaram uma antiga fraqueza em uma arma potente, com Ekitike destacando o esforço coletivo para melhorar esse aspecto do seu jogo.
“Obviamente, tivemos alguns problemas no início da temporada. Conversamos todos juntos e trabalhamos em campo nas jogadas ensaiadas. É bom que hoje tenha funcionado. Acho que merecemos porque nos dedicamos muito a isso, então é ótimo”, explicou o francês. “Todos os jogos são difíceis, cheios de grandes times, grandes jogadores. Eles não dão nada de mão beijada até o final da partida. Portanto, todos os jogos que disputamos são sempre difíceis, nunca são fáceis. Mas mostramos que podemos vencer e temos que continuar assim.”
