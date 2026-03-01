A vitória sobre o West Ham não foi isenta de momentos de tensão. Apesar de um primeiro tempo dominante, em que os Reds chegaram a liderar por 3 a 0, o time adversário ameaçou uma recuperação no início do segundo tempo com Tomas Soucek. O próprio Slot observou que sentiu o “nervosismo” dentro do estádio quando os visitantes começaram a encontrar espaços. No entanto, Ekitike e seus companheiros de ataque garantiram que os pontos ficassem em Anfield com uma exibição implacável de finalização que acalmou as preocupações da torcida da casa.

Refletindo sobre os altos e baixos da partida, Ekitike observou: “Sim, acho que foi uma boa vitória, um bom trabalho da equipe. Estou muito feliz com essa vitória. Temos que continuar, porque ainda há um longo caminho até o final do campeonato. Mas estou muito feliz, acho que foi muito importante hoje.” Ele acrescentou sobre a vantagem inicial: “Quando você passa por esse tipo de jogo e marca cedo, isso ajuda. Ajuda a equipe e também os torcedores. Você se sente mais confiante. E, obviamente, chegar ao intervalo com 3 a 0 é bom. Mas eles mostraram que isso não significa nada, porque eles poderiam voltar ao jogo.”