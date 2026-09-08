A Lazio teve um início impecável na temporada doméstica, somando nove pontos nos três primeiros jogos. O sucesso mais recente, uma dramática vitória de virada por 2 a 1 sobre a Udinese, consolidou sua posição como uma das primeiras candidatas ao Scudetto. No entanto, Gattuso está longe de relaxar. Em entrevista à Sky Sport Italia, o técnico de 48 anos expressou seu medo habitual de que o sucesso possa levar a uma queda de intensidade. Ele está determinado a manter seus jogadores com os pés no chão, mesmo com a empolgação crescendo no Estádio Olímpico após a impressionante sequência de resultados.

"Não estou aproveitando porque tenho esse defeito, você tem que se manter atento, eu sempre tenho medo de que, depois das vitórias, o time fique animado demais, eu deveria aproveitar mais. Até como jogador eu era assim, terei tempo para aproveitar, depois vou aproveitar em dez anos, quando me aposentar. Eu sou assim, vou atrás de situações um pouco complicadas, eu sabia onde estava chegando", disse Gattuso.