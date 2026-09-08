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'Não estou gostando disso' - Gennaro Gattuso admite que está com medo apesar da liderança da Lazio após vitória sobre a Udinese
Mantendo o foco no topo
A Lazio teve um início impecável na temporada doméstica, somando nove pontos nos três primeiros jogos. O sucesso mais recente, uma dramática vitória de virada por 2 a 1 sobre a Udinese, consolidou sua posição como uma das primeiras candidatas ao Scudetto. No entanto, Gattuso está longe de relaxar. Em entrevista à Sky Sport Italia, o técnico de 48 anos expressou seu medo habitual de que o sucesso possa levar a uma queda de intensidade. Ele está determinado a manter seus jogadores com os pés no chão, mesmo com a empolgação crescendo no Estádio Olímpico após a impressionante sequência de resultados.
"Não estou aproveitando porque tenho esse defeito, você tem que se manter atento, eu sempre tenho medo de que, depois das vitórias, o time fique animado demais, eu deveria aproveitar mais. Até como jogador eu era assim, terei tempo para aproveitar, depois vou aproveitar em dez anos, quando me aposentar. Eu sou assim, vou atrás de situações um pouco complicadas, eu sabia onde estava chegando", disse Gattuso.
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Desmontando o passado para uma nova era
A transição sob o comando de Gattuso foi marcada por uma mudança tática significativa. O treinador observou que a equipe se afastou das estruturas rígidas do regime anterior para adotar uma abordagem mais flexível e agressiva. Segundo Gattuso, os jogadores demonstraram enorme personalidade para se adaptar a essas mudanças, especialmente depois de sofrer um revés na copa no início do verão. A vitória em Udine foi uma prova da resiliência do time, já que conseguiu virar uma desvantagem no segundo tempo para conquistar os três pontos com gols de Davide Frattesi e Albert Gudmundsson.
Ao refletir sobre o progresso feito desde sua chegada, Gattuso explicou: "A mentalidade e a vontade. Desmontamos tudo em comparação com o ano passado, quando havia um mestre do 4-3-3, e estamos tentando fazer algo diferente. Os rapazes estão fazendo as coisas bem. O que estamos tentando propor não é fácil, mas o time está vivo. Parabéns aos garotos, que são extraordinários pela forma como trabalham, parabéns aos árbitros porque não vemos cenas nem cera, estamos vendo um bom campeonato."
Construindo uma relação com Lotito
Fora de campo, a relação de Gattuso com o presidente da Lazio, Claudio Lotito, tem sido um ponto de interesse para muitos observadores. Conhecidos por suas personalidades fortes, os dois parecem ter encontrado um ritmo de trabalho funcional que beneficiou o clube durante a janela de transferências de verão. Gattuso elogiou os esforços da diretoria para garantir contratações que muitos consideravam fora do alcance do clube.
Gattuso descreveu sua dinâmica com o presidente de forma típica: "Com Lotito, temos uma relação de pão, pão; vinho, vinho. Acho que ele é um homem inteligente, depois cada um é do seu jeito. Com muita dificuldade, fizemos um mercado que achávamos que poderia ser pequeno, procuramos caras que quisessem vir e ter uma temporada particular, tenho que agradecer tanto a ele quanto a Fabiani, parecia que podíamos fazer pouco, mas alguns caras chegaram querendo vir a qualquer custo."
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Um reencontro emocionante com o Milan
A próxima sequência de jogos traz um desafio emocional para Gattuso, que se prepara para enfrentar o Milan. Depois de passar mais de uma década nos rossoneri como jogador e, mais tarde, atuar como técnico da equipe, esse confronto é sempre um evento significativo em seu calendário. Apesar de sua profunda ligação pessoal com o clube milanês, Gattuso mantém o profissionalismo em relação à tarefa que tem pela frente.
"Sempre foi um jogo em que havia sessenta mil pessoas, e não haverá. Sentimos falta dos torcedores. Lembro que, depois da final contra o Steaua, houve o desfile junto com o meu pai com a grande bandeira; quando vesti a camisa do Milan, fui chefe da torcida organizada, presidente, treinador, jogador, foi um sonho que durou 12 anos. Todas essas alegrias não são esquecidas, mas agora faço outro trabalho e esperamos somar alguns pontos contra o time do meu coração", observou Gattuso.
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