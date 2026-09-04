Asencio foi recentemente inocentado das acusações relacionadas à distribuição não consensual de um vídeo explícito. No entanto, o jogador de 23 anos agora enfrenta novos procedimentos disciplinares internos no Santiago Bernabéu após um incidente separado. O clube espanhol tomou medidas imediatas depois que Asencio foi condenado por dirigir sob efeito de álcool. A grave infração de trânsito resultou em suspensão de oito meses da carteira de motorista e em uma pesada multa de € 14.400.

O técnico Mourinho agora abordou publicamente a situação complicada. O treinador português deixou clara sua frustração com o comportamento do defensor fora de campo.