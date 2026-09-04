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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

'Não estou feliz!' - José Mourinho faz duro alerta a zagueiro do Real Madrid

J. Mourinho
Real Madrid
R. Asencio
La Liga

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, fez um firme alerta ao defensor Raul Asencio após seus recentes problemas disciplinares fora de campo. Embora o jogador de 23 anos tenha sido inocentado das acusações relacionadas a um vídeo explícito, uma condenação separada no trânsito deixou seu treinador visivelmente frustrado.

  • Asencio enfrenta nova ação disciplinar

    Asencio foi recentemente inocentado das acusações relacionadas à distribuição não consensual de um vídeo explícito. No entanto, o jogador de 23 anos agora enfrenta novos procedimentos disciplinares internos no Santiago Bernabéu após um incidente separado. O clube espanhol tomou medidas imediatas depois que Asencio foi condenado por dirigir sob efeito de álcool. A grave infração de trânsito resultou em suspensão de oito meses da carteira de motorista e em uma pesada multa de € 14.400.

    O técnico Mourinho agora abordou publicamente a situação complicada. O treinador português deixou clara sua frustração com o comportamento do defensor fora de campo.

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    Mourinho faz alerta firme sobre conduta

    Mourinho não se conteve ao falar sobre o nível exigido de seu elenco. Ele lembrou Asencio de que representar o gigante espanhol é uma responsabilidade contínua, diária.

    "Um jogador do Real Madrid é um jogador do Real Madrid 24 horas por dia, 7 dias por semana e 12 meses por ano", disse Mourinho ao site oficial do clube.

    "Tudo o que você faz fora da sua área profissional continua refletindo no Real Madrid, continua afetando o prestígio de um clube que é intocável. Não estou feliz. Todo mundo comete erros, mas erros acumulados são algo diferente."

  • Profissionalismo exemplar dentro do campo de treinamento

    Apesar da irritação com a condenação por infração de trânsito, Mourinho foi rápido em elogiar a ética de trabalho de Asencio. Ele destacou a atitude excepcional do defensor nos treinamentos.

    "Conversei com ele quando cheguei", admitiu Mourinho. "Falamos sobre coisas do passado. Desde que cheguei, não falei sobre situações fora de Valdebebas porque, em Valdebebas, ele é um profissional exemplar.

    "Quando estava bem, ninguém treinava mais nem melhor do que ele. Agora que está lesionado há semanas, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, mostrando extrema dedicação à sua recuperação."

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    Reconstruindo a confiança na capital espanhola

    Asencio seguirá fora de ação no futuro imediato enquanto dá continuidade ao seu programa de recuperação física. Ele ainda não atuou pelo Real Madrid nesta temporada por causa de seu problema muscular contínuo. Enquanto isso, o defensor precisa passar pelo processo disciplinar interno formal do clube. A diretoria do Real Madrid em breve determinará a punição apropriada por sua recente condenação por dirigir.

    Quando finalmente voltar à plena forma física, Asencio terá um desafio significativo pela frente. O promissor defensor precisará trabalhar duro para reconquistar a confiança de Mourinho e de seus companheiros de equipe para relançar sua carreira.

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