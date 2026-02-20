Getty
“Não estou dentro da cabeça dele!” – Diego Simeone inseguro sobre o futuro de Julian Alvarez em meio a rumores de transferência para o Barcelona, enquanto o astro do Atlético de Madrid “volta à sua melhor forma” após período sem marcar gols
Simeone aborda o barulho
As especulações sobre uma transferência para o Camp Nou ganharam força, com relatos sugerindo que o Barcelona identificou o vencedor da Copa do Mundo como o sucessor ideal para Robert Lewandowski. Apesar dos rumores, Alvarez voltou à boa forma no Metropolitano, desempenhando um papel vital na tática de Simeone durante uma fase crucial da temporada. Até agora, ele marcou 13 gols e deu seis assistências em 35 jogos em todas as competições.
O técnico do Atleti abordou os rumores antes do confronto de sua equipe com o Espanyol pela La Liga, observando que, embora esteja satisfeito com o desempenho recente do atacante, não pode responder pelos pensamentos particulares do jogador. Simeone enfatizou que o jogador de 26 anos finalmente parece estar de volta à sua velha forma após um período de inconsistência.
“Não estou dentro da cabeça dele”, disse Simeone aos repórteres quando questionado sobre as especulações. “Só vejo como ele jogou nas duas últimas partidas, que está voltando ao nível que sempre teve e precisamos dele assim. Não posso estar na cabeça dele, mas estou muito feliz com o que ele nos dá no seu trabalho.”
Um preço exorbitante para afastar pretendentes
Embora o Barcelona considere Alvarez o sucessor ideal de Lewandowski a longo prazo, o Atleti não tem intenção de deixar seu valioso ativo sair por um preço baixo. A diretoria do clube teria avaliado o jogador de 26 anos em € 200 milhões para desencorajar qualquer abordagem oficial de rivais nacionais ou europeus.
Apesar do interesse de gigantes da Premier League como Arsenal, Chelsea e Manchester United, o Atlético de Madrid mantém-se firme na sua posição. Com o contrato de Alvarez válido até 2030, o clube da capital vê-o como a pedra angular do seu projeto desportivo num futuro previsível.
O presidente do clube, Enrique Cerezo, refletiu essa postura desafiadora, afirmando: “Julian é um jogador sob contrato com o Atlético de Madrid e está feliz. Ninguém do Barça nos contatou oficialmente sobre sua contratação, e isso é tudo”.
Defendendo a mentalidade de sua equipe
Além das especulações sobre transferências, Simeone aproveitou a oportunidade para defender seus jogadores contra sugestões de que eles carecem de intensidade durante um calendário congestionado. Ele rejeitou a ideia de que a forma inconsistente do time fosse resultado de falta de esforço, apontando, em vez disso, para as flutuações psicológicas naturais dos atletas profissionais. O Atlético venceu duas das últimas sete partidas, ambas na Copa del Rey.
“Porque são pessoas e nem todos os dias nos comportamos da mesma forma, embora gostássemos de o fazer”, explicou o treinador. “Não é uma questão de intensidade nem de desperdiçar jogos; sou treinador há 20 anos e fui jogador durante outros 19, e não conheço nenhum futebolista que não queira ganhar e fazê-lo da melhor forma. Os jogos que perdemos foram por termos jogado mal, não há mais nada.”
O Atlético ficou ainda mais atrás do Real Madrid e do Barcelona na disputa pelo título do campeonato espanhol, enquanto só conseguiu um empate em 3 a 3 contra o Club Brugge na primeira partida da repescagem da Liga dos Campeões no meio da semana. Com a Copa del Rey ainda em jogo, os Rojiblancos têm pouco tempo para descansar entre as partidas.
“É difícil manter isso; precisamos de elencos maiores”, disse Simeone. “Dez ou 11 jogadores, como sempre, não são suficientes. Claramente, há muito mais jogos. A competição na Liga dos Campeões aumentou se você não se classificar para as oitavas de final e você tem apenas duas semanas, sem mencionar se você chegar às semifinais da Copa del Rey, o que envolve ainda mais esforço. Não tenho dúvidas de que os elencos precisam crescer, e nosso trabalho como gestão deve ser significativo, com base no que vemos entre os jogos e no risco de lesões. Se você perguntar a um jogador, ele sempre dirá que está bem.”
O foco muda para os pontos da La Liga
O Atlético agora se prepara para receber o Espanyol em uma partida em que Simeone dará prioridade aos pontos em detrimento do estilo. Com o Los Rojiblancos atualmente em quarto lugar na La Liga, 15 pontos atrás do líder Real Madrid, o time buscará terminar entre os quatro primeiros para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.
Após o confronto com o Espanyol, Alvarez e companhia voltarão imediatamente suas atenções para a Liga dos Campeões, onde disputarão a segunda partida das eliminatórias contra o Club Brugge.
