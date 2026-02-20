“Não estou dentro da cabeça dele!” – Diego Simeone inseguro sobre o futuro de Julian Alvarez em meio a rumores de transferência para o Barcelona, enquanto o astro do Atlético de Madrid “volta à sua melhor forma” após período sem marcar gols

Além das especulações sobre transferências, Simeone aproveitou a oportunidade para defender seus jogadores contra sugestões de que eles carecem de intensidade durante um calendário congestionado. Ele rejeitou a ideia de que a forma inconsistente do time fosse resultado de falta de esforço, apontando, em vez disso, para as flutuações psicológicas naturais dos atletas profissionais. O Atlético venceu duas das últimas sete partidas, ambas na Copa del Rey.

“Porque são pessoas e nem todos os dias nos comportamos da mesma forma, embora gostássemos de o fazer”, explicou o treinador. “Não é uma questão de intensidade nem de desperdiçar jogos; sou treinador há 20 anos e fui jogador durante outros 19, e não conheço nenhum futebolista que não queira ganhar e fazê-lo da melhor forma. Os jogos que perdemos foram por termos jogado mal, não há mais nada.”

O Atlético ficou ainda mais atrás do Real Madrid e do Barcelona na disputa pelo título do campeonato espanhol, enquanto só conseguiu um empate em 3 a 3 contra o Club Brugge na primeira partida da repescagem da Liga dos Campeões no meio da semana. Com a Copa del Rey ainda em jogo, os Rojiblancos têm pouco tempo para descansar entre as partidas.

“É difícil manter isso; precisamos de elencos maiores”, disse Simeone. “Dez ou 11 jogadores, como sempre, não são suficientes. Claramente, há muito mais jogos. A competição na Liga dos Campeões aumentou se você não se classificar para as oitavas de final e você tem apenas duas semanas, sem mencionar se você chegar às semifinais da Copa del Rey, o que envolve ainda mais esforço. Não tenho dúvidas de que os elencos precisam crescer, e nosso trabalho como gestão deve ser significativo, com base no que vemos entre os jogos e no risco de lesões. Se você perguntar a um jogador, ele sempre dirá que está bem.”