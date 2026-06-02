"Não estou aqui para trapacear!" - Sergio Ramos rebate polêmica sobre a aquisição do Sevilla, enquanto a intervenção da La Liga leva ao fracasso do negócio

Ao falar com a imprensa, Ramos refutou veementemente quaisquer acusações de irregularidades relacionadas à proposta alterada. Ele afirmou: “Quero deixar claro que estou aqui para falar apenas sobre o Sevilla, e responderei o máximo que puder, tendo em conta a confidencialidade que sempre respeitamos. Apesar das advertências, quero assumir a responsabilidade e compartilhar o que aconteceu em primeira mão. Acredito que apresentamos um projeto muito sólido, o melhor para o Sevilla recuperar o lugar que lhe é de direito.

“Todos sabem que a situação do clube é muito, muito delicada. Nosso grupo de investidores queria contribuir e ajudar a garantir sua viabilidade. Durante as negociações, as posições mudaram, não apenas do nosso lado. Inicialmente, oferecemos € 3.175 por ação, adquirindo 85% do clube. Isso foi ajustado porque foi recomendado um aumento de capital de € 120 milhões, e não de € 80 milhões. Com a proposta final, queremos garantir a viabilidade financeira do clube, e é por isso que aumentamos o aumento de capital. A única diferença é que o pagamento das ações será feito em duas parcelas. Não recebemos resposta desde quarta-feira.

"Ainda estou aqui em Sevilha e estou disposto a ouvi-los. Esta é a primeira vez que me sento aqui como empresário e não como jogador de futebol. Respeito a todos, embora considere essas palavras inadequadas. Fizemos a oferta levando em conta as diretrizes da LaLiga. O Sevilla precisa de um aumento de capital de 120 milhões, não de 80. Não estou pedindo que as ações valham menos, mas sim que os acionistas façam o mesmo pela viabilidade do Sevilla.

"Se o Sevilla é o mais importante, então eles deveriam nos ajudar. Não estamos roubando nem enganando ninguém. A DMI está comigo desde o início, e a realidade está sendo distorcida. O dinheiro veio inteiramente do Banco Santander e de outro banco internacional. Ilimitado, que fique claro. Se isso não acontecer, é porque haverá um aumento de capital de 120 milhões e surgirá uma oferta maior do que a nossa.”