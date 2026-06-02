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"Não estou aqui para trapacear!" - Sergio Ramos rebate polêmica sobre a aquisição do Sevilla, enquanto a intervenção da La Liga leva ao fracasso do negócio
A oferta pública de aquisição fracassa antes do prazo final
De acordo com reportagens do The Athletic, um acordo de 444 milhões de euros para que um consórcio liderado por Ramos adquirisse uma participação de 85% no Sevilla fracassou. As negociações chegaram a um impasse total depois que o grupo de compradores, que incluía investidores mexicanos, alterou sua proposta financeira durante uma reunião de última hora. Os atuais acionistas do clube consideraram a estrutura revisada inconsistente, deixando o time andaluz, que enfrenta dificuldades financeiras, sem um investimento vital pouco antes do prazo de exclusividade, que termina em 31 de maio.
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Ramos defende a integridade empresarial
Ao falar com a imprensa, Ramos refutou veementemente quaisquer acusações de irregularidades relacionadas à proposta alterada. Ele afirmou: “Quero deixar claro que estou aqui para falar apenas sobre o Sevilla, e responderei o máximo que puder, tendo em conta a confidencialidade que sempre respeitamos. Apesar das advertências, quero assumir a responsabilidade e compartilhar o que aconteceu em primeira mão. Acredito que apresentamos um projeto muito sólido, o melhor para o Sevilla recuperar o lugar que lhe é de direito.
“Todos sabem que a situação do clube é muito, muito delicada. Nosso grupo de investidores queria contribuir e ajudar a garantir sua viabilidade. Durante as negociações, as posições mudaram, não apenas do nosso lado. Inicialmente, oferecemos € 3.175 por ação, adquirindo 85% do clube. Isso foi ajustado porque foi recomendado um aumento de capital de € 120 milhões, e não de € 80 milhões. Com a proposta final, queremos garantir a viabilidade financeira do clube, e é por isso que aumentamos o aumento de capital. A única diferença é que o pagamento das ações será feito em duas parcelas. Não recebemos resposta desde quarta-feira.
"Ainda estou aqui em Sevilha e estou disposto a ouvi-los. Esta é a primeira vez que me sento aqui como empresário e não como jogador de futebol. Respeito a todos, embora considere essas palavras inadequadas. Fizemos a oferta levando em conta as diretrizes da LaLiga. O Sevilla precisa de um aumento de capital de 120 milhões, não de 80. Não estou pedindo que as ações valham menos, mas sim que os acionistas façam o mesmo pela viabilidade do Sevilla.
"Se o Sevilla é o mais importante, então eles deveriam nos ajudar. Não estamos roubando nem enganando ninguém. A DMI está comigo desde o início, e a realidade está sendo distorcida. O dinheiro veio inteiramente do Banco Santander e de outro banco internacional. Ilimitado, que fique claro. Se isso não acontecer, é porque haverá um aumento de capital de 120 milhões e surgirá uma oferta maior do que a nossa.”
O consórcio mantém a esperança
Apesar do atrito público e de uma declaração contrária dos acionistas, insistindo que não haviam violado nenhum termo da carta de intenções, Ramos manteve a esperança de que o acordo pudesse ser salvo: “Estamos muito tranquilos porque, em nenhum momento, violamos qualquer termo da negociação. Houve desinformação sobre o que aconteceu; não violamos nenhum termo da carta de intenções. Gostaria que eles me ligassem novamente e ainda tenho esperança.
Acho que nossa oferta é uma grande oportunidade tanto para os acionistas quanto para a viabilidade do clube. Eu poderia vir aqui e dizer coisas malucas, mas a intenção continua sendo fechar o negócio. O tempo está se esgotando. O aumento de capital deve ser concluído antes de 30 de junho, pois a situação do clube é muito precária. Nossa proposta foi apresentada de uma forma que não é precisa. Quero que os torcedores do Sevilla conheçam a oferta que colocamos sobre a mesa. Se isso levou Del Nido Benavente a se reunir com os outros acionistas, ficarei feliz se a operação servir a esse propósito.
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O Sevilla busca novos investimentos
O Sevilla já está buscando ativamente novos compradores para estabilizar sua situação extremamente precária em relação ao Fair Play Financeiro antes da janela de transferências de verão. O clube enfrenta uma corrida contra o tempo, já que um aumento de capital de 120 milhões de euros, de vital importância, deve ser concluído antes de 30 de junho para compensar as graves perdas dos últimos quatro anos. Enquanto isso, Ramos continua sem clube após sua saída do Monterrey, deixando seu futuro a longo prazo em aberto.