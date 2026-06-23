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“Não estivemos à altura da tarefa” - Kevin De Bruyne lamenta os “erros bobos” da Bélgica em meio à ameaça de uma eliminação precoce e desastrosa da Copa do Mundo
Os Red Devils enfrentam dificuldades para recuperar a forma
A Bélgica chegou à Copa do Mundo de 2026 como uma das grandes favoritas, mas a equipe de Rudi Garcia não conseguiu se destacar, registrando dois empates consecutivos contra o Irã e o Egito. A falta de eficiência na finalização tem sido uma grande preocupação, já que o único gol da seleção até agora foi marcado por um gol contra de Mohamed Hany durante o empate em 1 a 1 com os Faraós.
Ao comentar sobre o início abaixo do esperado da equipe, De Bruyne foi direto ao falar sobre as falhas defensivas e mentais que têm prejudicado o desempenho da equipe. “Cometemos alguns erros bobos e colocamos muita pressão sobre nós mesmos”, disse De Bruyne àGazzetta. “Contra o Irã, chutamos muitas vezes a gol e, sejamos honestos, também tivemos um pouco de sorte com aquela marcação de impedimento no gol de Taremi. Precisamos de mais equilíbrio e evitar que pensamentos negativos surjam. Teremos que conversar para encontrar o caminho.”
Experiência acima do talento individual
O meia do Napoli, hoje com 34 anos, reconhece que tanto ele quanto seu companheiro de longa data, Romelu Lukaku, não estão no auge de suas condições físicas. No entanto, ele acredita que a liderança deles será fundamental para que a Bélgica consiga passar do Grupo G.
“Experiência; é isso que nos levará a lidar com uma situação diferente daquela que esperávamos”, respondeu De Bruyne. “Sei que, nos maiores torneios, os ânimos mudam muito rapidamente, e precisamos ser capazes de lidar com os momentos positivos e negativos. Até agora, tudo aconteceu muito rápido; sabemos que não jogamos bem, e isso afetou o moral, mas agora é o momento em que precisamos estar ainda mais determinados.”
Uma parceria sob a lupa
Embora a conexão entre De Bruyne e Lukaku tenha marcado a “Geração de Ouro” da Bélgica, surgem dúvidas se essa parceria ainda funciona no mais alto nível. Lukaku foi titular no empate em 0 a 0 contra o Irã, mas não conseguiu marcar, o que gerou pedidos para que Charles De Ketelaere voltasse ao time titular.
De Bruyne, no entanto, afirma que as relações pessoais devem ficar em segundo plano em relação ao objetivo coletivo de chegar às oitavas de final. “Todos sabem o quanto nós [ele e Lukaku] somos próximos há anos, mas agora é hora de nos concentrarmos na equipe”, concluiu o meio-campista. “Ainda não estamos à altura da tarefa, mas podemos chegar lá.”
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Final decisiva contra a Nova Zelândia
A equação agora é simples para os jogadores de Garcia: eles provavelmente precisarão vencer a Nova Zelândia na última partida da fase de grupos para garantir a classificação. Não será uma tarefa fácil, já que não contarão com o zagueiro do Lille, Nathan Ngoy, que está suspenso para o confronto no BC Place, em Vancouver. Os All Whites estão na última posição do grupo, mas mostraram garra no empate em 2 a 2 com o Irã.
A pressão recai fortemente sobre os europeus para evitar que se repita o pesadelo de 2022, quando foram eliminados antes das oitavas de final. Com o Egito atualmente liderando o Grupo G, a Bélgica não pode se dar ao luxo de cometer mais “erros bobos” se quiser manter vivo seu sonho na Copa do Mundo, no que certamente será o último torneio internacional para várias de suas lendas.