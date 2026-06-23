“Não estivemos à altura da tarefa” - Kevin De Bruyne lamenta os “erros bobos” da Bélgica em meio à ameaça de uma eliminação precoce e desastrosa da Copa do Mundo

A Bélgica chegou à Copa do Mundo de 2026 como uma das grandes favoritas, mas a equipe de Rudi Garcia não conseguiu se destacar, registrando dois empates consecutivos contra o Irã e o Egito. A falta de eficiência na finalização tem sido uma grande preocupação, já que o único gol da seleção até agora foi marcado por um gol contra de Mohamed Hany durante o empate em 1 a 1 com os Faraós.

Ao comentar sobre o início abaixo do esperado da equipe, De Bruyne foi direto ao falar sobre as falhas defensivas e mentais que têm prejudicado o desempenho da equipe. “Cometemos alguns erros bobos e colocamos muita pressão sobre nós mesmos”, disse De Bruyne àGazzetta. “Contra o Irã, chutamos muitas vezes a gol e, sejamos honestos, também tivemos um pouco de sorte com aquela marcação de impedimento no gol de Taremi. Precisamos de mais equilíbrio e evitar que pensamentos negativos surjam. Teremos que conversar para encontrar o caminho.”



