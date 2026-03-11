AFP
“Não estávamos preparados” – Mikel Arteta critica os jogadores do Arsenal pela “falta de urgência”, enquanto o Bayer Leverkusen dá aos Gunners uma amostra do seu próprio remédio com um gol em jogada ensaiada
Arteta lamenta falha defensiva que custou caro
Em entrevista coletiva após a partida, Arteta expressou sua frustração após o Arsenal empatar em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os visitantes viram Robert Andrich marcar em um escanteio logo após o intervalo, levando o técnico a destacar a falta de atenção de sua equipe, exatamente a fraqueza que seu time é conhecido por explorar em situações de jogadas ensaiadas.
Focando na falha defensiva, ele não mediu palavras em relação à preparação. “Sempre há dois lados nessa história. Um é o elemento do adversário que aproveitou essa fraqueza e a falta de atenção ou urgência em ambas as situações, e o outro somos nós, porque sabíamos disso, mostramos a eles três clipes do último fim de semana de três maneiras diferentes, e não estávamos preparados para isso, e fomos pegos.”
Havertz faz um retorno emocionante
Apesar de ter enfrentado dificuldades durante grande parte do segundo tempo, o time visitante encontrou uma tábua de salvação com Havertz contra seu antigo clube. O atacante alemão converteu com confiança um pênalti conquistado pelo substituto Noni Madueke, garantindo que tudo ainda esteja em jogo quando as equipes se enfrentarem novamente no norte de Londres na próxima semana.
O técnico ficou encantado com a compostura do atacante em uma noite especial. “Sim, ele foi muito calmo e, sim, o futebol é um jogo engraçado e traz histórias especiais. Ele voltou aqui depois de tanto tempo, fazendo parte deste clube, para marcar um gol tão importante. Acho que é um grande momento”, observou Arteta, antes de acrescentar: “Gostei que, emocionalmente, entendemos o que tínhamos que fazer”.
Saka substituiu a ameaça dinâmica
Houve surpresa quando Bukayo Saka foi substituído enquanto a equipe buscava o empate, mas a ousada mudança tática valeu a pena quando Madueke conquistou o pênalti decisivo. O técnico defendeu a mudança, insistindo que era necessário um tipo diferente de ataque para quebrar a defesa resoluta do Leverkusen nos minutos finais.
Explicando a lógica por trás da substituição, Arteta elogiou o impacto imediato do ala. “Achei que precisávamos de algo mais e Noni tem contribuído e sido uma ameaça real, então decidi fazer a mudança”, explicou. “Não foi nenhuma surpresa, porque essa é a sua maior qualidade. Ele é muito corajoso ao fazer isso e Noni é uma verdadeira ameaça. Ter um jogador com essa habilidade quando você precisa dele e que entra em campo da maneira que ele fez, é um grande mérito para ele.”
Sentindo falta da centelha criativa
Durante todo o primeiro tempo, a equipe inglesa dominou a posse de bola, mas teve dificuldades para encontrar o passe final decisivo. Arteta admitiu que seus jogadores de ataque precisam melhorar drasticamente sua eficiência para progredir, destacando a ausência do capitão Martin Odegaard.
“Martin tem qualidades diferentes, mas temos jogadores com muito talento. A execução de muitas ações obviamente precisa estar em outro nível”, concluiu. “Você quer criar muito mais perigo dentro e ao redor da área, e hoje, em muitas ocasiões, isso não aconteceu. Faz parte do futebol. Você tem que reagir depois disso, e especialmente porque é algo que fizemos depois de recuperar a bola, deixamos muito espaço.”
