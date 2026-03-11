“Não estávamos preparados” – Mikel Arteta critica os jogadores do Arsenal pela “falta de urgência”, enquanto o Bayer Leverkusen dá aos Gunners uma amostra do seu próprio remédio com um gol em jogada ensaiada

Em entrevista coletiva após a partida, Arteta expressou sua frustração após o Arsenal empatar em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os visitantes viram Robert Andrich marcar em um escanteio logo após o intervalo, levando o técnico a destacar a falta de atenção de sua equipe, exatamente a fraqueza que seu time é conhecido por explorar em situações de jogadas ensaiadas.

Focando na falha defensiva, ele não mediu palavras em relação à preparação. “Sempre há dois lados nessa história. Um é o elemento do adversário que aproveitou essa fraqueza e a falta de atenção ou urgência em ambas as situações, e o outro somos nós, porque sabíamos disso, mostramos a eles três clipes do último fim de semana de três maneiras diferentes, e não estávamos preparados para isso, e fomos pegos.”