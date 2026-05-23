"Não estaríamos fazendo nosso trabalho!" - O diretor de transferências do Bayern de Munique confirma o interesse no jogador de 16 anos, alvo do Manchester City e do Borussia Dortmund

A disputa por Eichhorn está esquentando, e o Bayern de Munique não tem intenção de ficar para trás. Em entrevista ao Bild antes da final da DFB-Pokal contra o Stuttgart — que o Bayern venceu por 3 a 0 —, Eberl deixou claro que o clube está de olho no jovem jogador, que já se consolidou como titular na segunda divisão do futebol alemão.

“Acho que se você vir Kenny Eichhorn – e o FC Bayern não se interessasse por ele –, então não estaríamos fazendo nosso trabalho”, afirmou Eberl. Apesar da idade, Eichhorn disputou 17 partidas pelo Hertha nesta temporada, provando ser uma peça indispensável do time titular e atraindo o interesse de grandes clubes como Manchester City e Borussia Dortmund.