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Hertha BSC v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

"Não estaríamos fazendo nosso trabalho!" - O diretor de transferências do Bayern de Munique confirma o interesse no jogador de 16 anos, alvo do Manchester City e do Borussia Dortmund

K. Eichhorn
Bayern de Munique
A. Gordon
V. Kompany
Manchester City
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O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou que o gigante bávaro está acompanhando de perto o jovem talento do Hertha de Berlim, Kennet Eichhorn. O sensacional jogador de 16 anos tornou-se um dos adolescentes mais cobiçados do futebol europeu após uma temporada de destaque na capital.

  • O Bayern entra na disputa pela jovem promessa do Hertha

    A disputa por Eichhorn está esquentando, e o Bayern de Munique não tem intenção de ficar para trás. Em entrevista ao Bild antes da final da DFB-Pokal contra o Stuttgart — que o Bayern venceu por 3 a 0 —, Eberl deixou claro que o clube está de olho no jovem jogador, que já se consolidou como titular na segunda divisão do futebol alemão.

    “Acho que se você vir Kenny Eichhorn – e o FC Bayern não se interessasse por ele –, então não estaríamos fazendo nosso trabalho”, afirmou Eberl. Apesar da idade, Eichhorn disputou 17 partidas pelo Hertha nesta temporada, provando ser uma peça indispensável do time titular e atraindo o interesse de grandes clubes como Manchester City e Borussia Dortmund.

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  • Hertha BSC v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Planos futuros para a Eichhorn

    Embora o interesse seja concreto, Eberl teve o cuidado de moderar as expectativas quanto a uma negociação imediata. Espera-se que o jovem meio-campista deixe Berlim neste verão, mas seu destino ainda não está confirmado, já que vários clubes de ponta preparam suas propostas para o jogador e seus representantes.

    Eberl acrescentou: “Agora é preciso ver se isso se encaixa e quais são as intenções dele e de sua equipe de assessoria. Se isso vai acontecer, então, é outra história completamente diferente.” 

  • Gordon também está na mira

    Eichhorn não é o único nome em pauta nos bastidores da Allianz Arena. Eberl também mencionou a possibilidade de trazer Anthony Gordon do Newcastle United para Munique. O ponta tem se destacado na Inglaterra, jogando ao lado do internacional alemão Nick Woltemade no St James' Park.

    O diretor do Bayern confirmou que reforçar o ataque é uma prioridade para a próxima janela de transferências. “Concordamos que vamos contratar um jogador de ataque se for possível financiar a contratação”, explicou Eberl, sugerindo que os campeões da Bundesliga estão dispostos a gastar muito se o jogador certo estiver disponível pelo preço certo.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Após conquistar a dobradinha nacional, o Bayern volta sua atenção para a Europa

    Sob o comando de Vincent Kompany, o Bayern de Munique dominou completamente o cenário nacional nesta temporada, conquistando uma memorável dobradinha de Bundesliga e DFB-Pokal. Após esse sucesso nacional, o gigante bávaro busca agora reforçar seu elenco na janela de transferências de verão, com o objetivo de reconquistar o título da Liga dos Campeões, que não conquista desde 2020, especialmente depois que sua campanha europeia nesta temporada chegou ao fim nas semifinais contra o Paris Saint-Germain.